De San Antonio a Las Vegas: grandes ciudades de EE.UU. donde se consiguen alquileres de departamentos espaciosos por US$2000
Una recopilación de precios reveló que esa cifra alcanza para apartamentos de cuatro ambientes en nueve grandes centros urbanos
A partir de un presupuesto mensual de 2000 dólares destinado al alquiler, las posibilidades son muy distintas en Estados Unidos. Recientemente, un estudio recopiló información de todo el país norteamericano y graficó las diferencias de alcance que tiene este monto, según la región. A pesar de que las mejores posibilidades están en urbes más pequeñas, en algunas grandes ciudades se pueden rentar departamentos amplios por ese valor.
Las 9 ciudades grandes de EE.UU. donde se puede alquilar un cuatro ambientes por US$2000
De acuerdo con el análisis que llevó a cabo Apartments.com, los grandes centros urbanos en general entregan las opciones menos espaciosas para un presupuesto de US$2000. En contraste, las ciudades más pequeñas tienen un costo menor y presentan un panorama más asequible.
Sin embargo, al tomar las 25 ciudades más pobladas de Estados Unidos, destacan nueve de ellas que, en valores promedio, permiten alquilar un departamento de cuatro ambientes (tres dormitorios y un living) con ese dinero. El listado incluye también un tamaño aproximado al que un inquilino puede acceder con US$2000:
- Houston, Texas: 1443 pies cuadrados (134 metros cuadrados).
- San Antonio, Texas: 1517 pies cuadrados (140 metros cuadrados).
- Jacksonville, Florida: 1453 pies cuadrados (135 metros cuadrados).
- Fort Worth, Texas: 1305 pies cuadrados (121 metros cuadrados).
- Columbus, Ohio: 1633 pies cuadrados (151 metros cuadrados).
- Indianapolis, Indiana: 1676 pies cuadrados (155 metros cuadrados).
- Oklahoma City, Oklahoma: 1900 pies cuadrados (176 metros cuadrados).
- El Paso, Texas: 1762 pies cuadrados (163 metros cuadrados).
- Las Vegas, Nevada: 1354 pies cuadrados (125 metros cuadrados).
La recopilación de datos señala que algunas grandes ciudades permiten también rentar departamentos de tres ambientes por ese valor. Entre ese grupo se encuentran Phoenix, Dallas, Austin y Charlotte.
Las ciudades más caras: qué tamaño de departamento se consigue por US$2000
Dentro del corte de los 25 centros urbanos más grandes del país norteamericano, la mayoría de ellos se encuentran en este rango. En estas ubicaciones, con el presupuesto de US$2000 las posibilidades en general se limitan a departamentos de uno o dos ambientes. El listado, con el tamaño promedio por ese monto, son:
- Nueva York: 267 pies cuadrados (24 metros cuadrados).
- Los Ángeles, California: 530 pies cuadrados (49 metros cuadrados).
- Chicago, Illinois: 679 pies cuadrados (63 metros cuadrados).
- Filadelfia, Pensilvania: 772 pies cuadrados (71 metros cuadrados).
- San Diego, California: 458 pies cuadrados (42 metros cuadrados).
- San José, California: 427 pies cuadrados (39 metros cuadrados).
- San Francisco, California: 340 pies cuadrados (31 metros cuadrados).
- Seattle, Washington: 534 pies cuadrados (49 metros cuadrados).
- Denver, Colorado: 852 pies cuadrados (79 metros cuadrados).
- Nashville, Tennessee: 863 pies cuadrados (80 metros cuadrados).
- Washington DC: 512 pies cuadrados (47 metros cuadrados).
- Boston, Massachusetts: 336 pies cuadrados (31 metros cuadrados).
Qué tipo de departamentos se pueden alquilar en Estados Unidos por US$2000
El estudio aclara que las condiciones varían mucho entre estados y ciudades. Sin embargo, los datos nacionales de octubre 2025 indican que el promedio de alquilar departamentos de tres ambientes fue de US$1887 mensuales. Esto se traduce en un espacio de alrededor de 997 pies cuadrados (92 metros cuadrados).
Además, la investigación también señala que en 46 de los 50 estados del país norteamericano el promedio de renta es inferior a los US$2000.
