Debía miles de dólares en multas y ahora fundó una empresa multimillonaria que vende reservas de estacionamiento

Un hombre sacó lo mejor de la adversidad y se apoyó en sus malas finanzas para crear un negocio que ahora le da millones de dólares. Antes de emprender, todos los días llegaba a su trabajo y no encontraba estacionamiento, así que optaba por dejar su coche en el primer lugar que veía. A largo plazo, esto se convirtió en un problema que lo llevó a acumular una gran cantidad de multas. Poco después, lo despidieron. Sin embargo, como una prueba de resiliencia, no solo se recuperó sino que se convirtió en un empresario exitoso.

Mark Lawrence, de 37 años, trabajaba como analista financiero en una empresa del centro de Chicago, pero lo despidieron en 2010. Al mismo tiempo, debía US$5000 en multas por estacionarse en sitios prohibidos, según le contó al medio CNBC. En ese momento, cuando parecía que todo estaba perdido, decidió canalizar sus frustraciones para crear SpotHero.

La aplicación se encarga de gestionar estacionamientos en línea y obtiene una comisión por cada alquiler Unsplash

En 2011 lanzó, junto con dos socios, esta aplicación en la que las personas con espacios privados en cocheras pueden dejarlos disponibles como estacionamientos públicos. De esta manera, los usuarios encuentran y reservan estos sitios por medio de una plataforma digital, algo como un Google Maps de estacionamientos. “La idea general era que no había suficiente estacionamiento, cuando en realidad hay mucho, solo que no sabes dónde está”, agregó.

Lawrence y los otros dos dueños lucharon para obtener nuevos clientes, dado que solo tenían 100 sitios alquilados No obstante, después de un año y medio de su lanzamiento, la compañía se volvió de las más conocidas. Para 2012 ya generaba US$100 mil por mes. Al año siguiente, decidieron expandirla y comenzó a operar en Milwaukee, Boston, Baltimore y Washington.

Si bien no fue un reto sencillo, sobre todo porque muchos propietarios no querían incursionar en el mundo digital, finalmente con la app lograron ganarse su confianza. El hombre y su equipo tuvieron que hacer muchos esfuerzos, como visitar los lotes en diferentes momentos del día hasta lograr convencer a los dueños.

Ahora, como empresario ya establecido, Lawrence aseguró al medio citado que si no hubiese pasado por esas crisis financiera en 2010, no se habría convertido en lo que es ahora. “Es posible que SpotHero nunca haya existido”, consideró. Lo que comenzó con un solo lugar que le prestó un amigo suyo, no ha dejado de crecer, con presencia en 300 ciudades de Norteamérica.

La gente puede alquilar sus estacionamientos en línea a través de la app Unsplash

El consejo de un emprendedor

El empresario se dio cuenta de que era mejor tener una compañía propia que trabajar para otras personas. Por eso, instó a seguir sus pasos y sacar el lado más positivo de los obstáculos. “Si fuera una economía mucho mejor, probablemente me hubiera entusiasmado más el camino de permanecer en una carrera profesional ‘estable’”, afirmó.

En su opinión, ese tipo de trabajos pueden desaparecer o terminarse en cualquier momento: “Inténtalo, no necesitas millones de dólares de capital de riesgo. Puedes empezar, un pie delante del otro. Eso es lo que nosotros hicimos”.

LA NACION