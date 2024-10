Desde cuándo se podrá conseguir el Big Mac de pollo en Estados Unidos y por qué hay que apurarse

Hay buenas noticias para los fanáticos del pollo en McDonald’s. Recientemente, la cadena de comida rápida anunció que llevará el Chicken Big Mac a Estados Unidos, aunque solo estará disponible por un tiempo limitado.

Esta versión del clásico sándwich apareció en diferentes menús de la famosa compañía alrededor del mundo, incluyendo una breve incursión en Reino Unido e Irlanda en 2022. Pero a partir del 10 de octubre, los consumidores estadounidenses podrán probarlo en restaurantes seleccionados, hasta agotar existencias.

El Chicken Big Mac está compuesto por dos filetes de pollo empanizados en tempura, acompañados de lechuga, queso, pepinillos y, por supuesto, la tradicional salsa Big Mac, todo servido en el característico pan con semillas de sésamo.

Durante recientes conferencias de resultados, McDonald’s ha sido transparente sobre su enfoque hacia el mercado del pollo, que suele ser una opción más económica que la carne de res.

Con los mismos ingredientes que el Big Mac, pero reemplazando las tradicionales hamburguesas de carne, esta variación promete satisfacer el apetito de los fans de la marca y dejarles con ganas de más. A partir de esta semana, será el turno de los consumidores estadounidenses de decidir por sí mismos si el Chicken Big Mac está a la altura del clásico Big Mac.

“Estamos entusiasmados de rendir homenaje a uno de nuestros productos más emblemáticos, el Big Mac, al presentarlo de una manera novedosa y atractiva para una nueva generación de consumidores”, comentó Tariq Hassan, director de marketing y experiencia del cliente de McDonald’s USA, en el mismo comunicado emitido a la prensa a través de su sitio web.

“Nos inspiramos en algunas de las mayores pasiones de nuestros clientes, desde la cultura pop hasta la transmisión en vivo, para ofrecer algo más que un sándwich. Queremos crear experiencias que realmente sorprendan y deleiten a todos antes de que el Chicken Big Mac llegue a los restaurantes”.

Las “pruebas” del Big Mac de pollo antes de su lanzamiento oficial

Antes de esta gran noticia, McDonald’s sorprendió al abrir “McDonnell’s”, un restaurante temporal en Los Ángeles el 28 de septiembre. La ubicación, que operó por un solo día y fue organizada por la cadena de manera encubierta, ofreció a los clientes la oportunidad de probar el nuevo Chicken Big Mac, bajo el nombre de “The Chicken Sandwich”.

Además, un usuario de TikTok tuvo la oportunidad de probar el Chicken Big Mac antes de su lanzamiento oficial a nivel nacional:

“¡Esto está increíble!”, afirmó la TikToker @munchwithde en un video posteado en su feed. “Si usaran el pollo McCrispy, sería espectacular, pero para lo que es, está muy bueno. No he comido en McDonald’s en meses, y esto me está encantando”.

Mientras las cadenas de comida rápida buscan atraer nuevamente a los clientes en medio de tiempos económicos complicados, McDonald’s ha decidido extender su oferta de comida por 5 dólares, lanzada inicialmente en mayo, hasta diciembre.

Además, la marca anunció el regreso de los populares Halloween Boo Buckets, que estarán disponibles en restaurantes seleccionados de Estados Unidos a partir del 15 de octubre.

