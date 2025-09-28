Buenas noticias en Florida: las nuevas rutas de JetBlue en Fort Lauderdale hacia el Caribe y Latinoamérica

JetBlue anunció la expansión de su red de rutas desde el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood (FLL, por sus siglas en inglés) hacia Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica. La aerolínea sumará nueve destinos nuevos desde su base en el sur de Florida y responde a la creciente demanda de conectividad aérea en la región.

Cuáles serán las nuevas rutas de JetBlue hacia el Caribe y Latinoamérica

Según un anuncio de la empresa, a partir de noviembre, JetBlue conectará FLL con nuevos destinos mediante vuelos directos, con vuelos directos a Cali (Colombia) y San Pedro Sula (Honduras).

JetBlue incorporará siete rutas internacionales y dos nacionales desde FLL para noviembre JetBlue

Las nuevas rutas desde FLL serán las siguientes:

Cali, Colombia : Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (CLO)

: Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (CLO) Aruba : Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA)

: Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA) Cartagena, Colombia: Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (CTG)

Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (CTG) Gran Caimán, Islas Caimán: Aeropuerto Internacional Owen Roberts (GCM)

Aeropuerto Internacional Owen Roberts (GCM) Liberia, Costa Rica: Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (LIR)

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (LIR) Nueva Orleans: Aeropuerto Internacional Louis Armstrong (MSY)

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong (MSY) Pittsburgh, Estados Unidos: Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT, por sus siglas en inglés)

Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT, por sus siglas en inglés) San Pedro Sula, Honduras: Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (SAP)

Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (SAP) St. Maarten: Aeropuerto Internacional Princesa Juliana (SXM)

“Al añadir nuevas rutas y ampliar el servicio a destinos clave, ofrecemos a los viajeros más oportunidades para disfrutar de la comodidad, el servicio de calidad y el valor que distinguen a JetBlue”, afirmó Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y alianzas de JetBlue.

Por su parte, Mark E. Gale, director ejecutivo y de aviación de FLL, indicó: “Con la incorporación de siete rutas internacionales y dos nacionales desde FLL, los residentes del sur de Florida tienen ahora formas más convenientes y accesibles de visitar y disfrutar estas ciudades, ya sea por negocios o placer”.

JetBlue aumenta la frecuencia de vuelos hacia destinos populares desde Fort Lauderdale

A su vez, además de los nuevos servicios, la aerolínea aumentará la frecuencia en otros nueve destinos populares y ofrecerá a los viajeros del sur de Florida más opciones hacia los siguientes sitios:

Atlanta, Georgia: Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (ATL, por sus siglas en inglés)

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (ATL, por sus siglas en inglés) Hartford, Connecticut: Aeropuerto Internacional Bradley (BDL, por sus siglas en inglés)

Aeropuerto Internacional Bradley (BDL, por sus siglas en inglés) Boston, Massachusetts: Aeropuerto Internacional Logan (BOS, por sus siglas en inglés)

Aeropuerto Internacional Logan (BOS, por sus siglas en inglés) San Juan, Puerto Rico: Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU)

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) Cancún, México: Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN)

Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN) Kingston, Jamaica : Aeropuerto Internacional Norman Manley (KIN)

: Aeropuerto Internacional Norman Manley (KIN) Punta Cana, República Dominicana: Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)

Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) San José, Costa Rica : Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO)

: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) Santiago, República Dominicana: Aeropuerto Internacional Cibao (STI)

JetBlue ampliará la cantidad de vuelos a nueve destinos en EE.UU., el Caribe y Latinoamérica Sky Trax

Todas estas rutas y vuelos adicionales, salvo Cali, Colombia, están disponibles para reservar a través de la página oficial de JetBlue y la app móvil.

JetBlue alcanza su mayor expansión en Fort Lauderdale con 46 destinos sin escalas

Desde principios de este año, JetBlue incorporó 17 nuevos destinos desde Fort Lauderdale. En abril, la aerolínea anunció vuelos hacia Guayaquil, Ecuador, y Filadelfia, y en julio sumó servicios a Atlanta, Austin, Norfolk y Tampa, junto con la expansión de su experiencia premium Mint, que ofrece asientos reclinables, gastronomía seleccionada y mayor comodidad.

La compañía alcanzará 113 vuelos diarios a 46 destinos sin escalas en los picos de demanda de diciembre JetBlue

Para diciembre, la empresa alcanzará un máximo de 113 salidas diarias durante los periodos de mayor demanda hacia 46 destinos sin escalas. Para celebrarlo, los pasajeros podrán aprovechar tarifas desde los 113 dólares o menos hacia cualquiera de estas rutas operadas desde Fort Lauderdale este otoño boreal.