Destrucción en un edificio en el Bronx: cómo comenzó el fuego y otros datos del incendio más letal de Nueva York en décadas

NUEVA YORK.- La cifra permanece en 19 muertos, nueve de ellos, niños. Después del incendio que provocó el horror desde poco antes de mediodía de ayer en el Bronx, Nueva York, hoy se sumaron nuevos heridos, pero -afortunadamente- no víctimas fatales. Las cifras suben a 44 personas heridas, 13 de ellas, de gravedad.

El humo se disipa y comienzan a conocerse más detalles acerca de las razones, los números y la historia detrás del peor incendio del siglo en Nueva York.

Es es lo que se conoce hasta ahora.

Cómo comenzó

El fuego comenzó alrededor de las 11 del domingo en la calle East 181st. El edificio “Twin Parks North West”, de 120 unidades y 19 pisos, albergaba, en su mayoría, familias migrantes provenientes de Gambia.

Aún no es claro, pero las autoridades afirman que el incendio inició por un calefactor que no funcionaba bien y envió humo a través del edificio en el incendio más mortífero que la ciudad de Nueva York había visto en más de tres décadas.

“El humo se esparció por todo el edificio”

Los ocupantes del apartamento del tercer piso donde comenzó el incendio huyeron y dejaron la puerta abierta, dijeron las autoridades. Pero Adams sugirió que debería haberse cerrado automáticamente. “Puede que haya habido un problema de mantenimiento con esta puerta y eso va a ser parte de la investigación en curso”, dijo el alcalde durante una entrevista televisiva.

“El humo se esparció por todo el edificio, de ahí la tremenda pérdida de vidas y de otras personas que luchan por sus vidas”, dijo el comisionado de bomberos, Daniel A. Nigro, en una conferencia de prensa en el lugar.

Agregó que “se extendió hasta la parte superior del edificio de 19 pisos, oscureciendo los pasillos y escaleras y sorprendiendo a los residentes que habían escuchado las alarmas de incendio pero no reaccionaron de inmediato porque se habían acostumbrado a las frecuentes alarmas en el edificio”.

Nigro explica en conferencia que la razón más probable fue la puerta del apartamento donde comenzó todo. El humo se escapó por la puerta abierta del departamento y se elevó a través de escaleras y pasillos, atrapando a muchas personas en sus apartamentos e incapacitando a otras mientras huían.

El edificio no tenía salidas de emergencia externas y los residentes debían evacuar a través de escaleras interiores, dijo Nigro. “Creo que algunos de ellos no pudieron escapar debido al volumen de humo”, dijo.

“Los bomberos encontraron víctimas en cada piso y trabajaron para rescatarlas -las sacaron de un paro cardiaco y respiratorio- incluso cuando sus propios tanques de oxígeno se estaban agotando”, complementó el recién electo alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Muertos y desaparecidos

La familia de Hassane Badr, un total de 11 personas de Mali, incluidos sus padres y hermanos, vivía en un departamento de tres dormitorios en el tercer piso. Dos hermanos, ambos niños, murieron, dijo, y agregó que un primo de 25 años seguía desaparecido.

En el Centro Médico Jacobi, Badr esperaba noticias sobre su hermano de 12 años, que sufría una grave inhalación de humo. Una hermana de 5 años, que también resultó herida, se encontraba en otro hospital. Dijo que aún no había tiempo para llorar o incluso pensar en los entierros.

Un rescatista con un chico en brazos en las inmediaciones del edificio incendiado Twitter

“Estoy pensando como si estuviera soñando, esto no es cierto. Oyes a la gente llorar, Dios mío “, dijo Badr, de 28 años.” Para ser honesto, no me lo creo en este momento “.

Dijo que su familia había vivido en el edificio durante al menos seis años, atraído por él en parte por su conexión africana y la disponibilidad de mezquitas cercanas.

En el Hospital St. Barnabas, Musa Kabba, un imán local, dijo que estaba esperando con familiares angustiados a que se identificara a las víctimas. Varios residentes asistieron a su mezquita en Webster Avenue, Masjid-Ur-Rahmah, dijo. La mezquita está a cuatro minutos a pie del edificio. “Sabemos que la gente murió. No sabemos quiénes son”, dijo el imán.

Sabemos que la gente murió. No sabemos quiénes son

Sandra Clayton, residente del edificio, agarró a su perro Mocha y corrió por su vida cuando vio que el pasillo se llenaba de humo y escuchó a la gente gritar: “¡Fuera! ¡Sal!”.

Clayton, de 61 años, dijo que bajó a tientas una escalera oscura, agarrando a Mocha. El humo era tan negro que no podía ver, pero podía oír a los vecinos llorando y llorando cerca. “Simplemente bajé corriendo los escalones tanto como pude, pero la gente se caía encima de mí, gritando”, relató Clayton desde un hospital donde fue tratada por inhalación de humo. En la conmoción, su perro se le escapó y luego fue encontrado muerto en la escalera.

José Henríquez, un inmigrante de República Dominicana que vive en el décimo piso, dijo que las alarmas de incendio del edificio se disparaban con frecuencia, pero resultaban falsas. “Parece que hoy se fueron pero la gente no prestó atención”, dijo Henríquez.

Memorial cerca de la Torre Grenfell en Londres, el 14 de junio de 2020, donde un incendio en junio de 2017 mató a 72 personas. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Él y su familia se quedaron, metiendo una toalla mojada debajo de la puerta una vez que se dieron cuenta de que el humo en los pasillos los dominaría si intentaban huir.

Luis Rosa dijo que inicialmente también pensó que era una falsa alarma. Cuando abrió la puerta de su apartamento del piso 13, el humo era tan denso que no podía ver el pasillo. “Así que dije, está bien, no podemos correr por las escaleras porque si corremos por las escaleras, vamos a terminar asfixiándonos”.

La responsabilidad

Es probable que la catástrofe suscite preguntas sobre los estándares de seguridad en las viviendas de las ciudades de bajos ingresos. Este fue el segundo gran incendio mortal en un complejo residencial en los EE. UU esta semana después del incendio en Filadelfia, en el que doce personas, incluidos ocho niños, murieron el miércoles por la mañana.

El legislador Ritchie Torres, un demócrata cuyo distrito incluye el edificio de Nueva York, dijo a MSNBC que los desarrollos de viviendas asequibles como el del Bronx representan riesgos de seguridad para los residentes. “Cuando permitimos que nuestros desarrollos de viviendas asequibles se vean afectados por décadas de desinversión, estamos poniendo vidas en riesgo”, dijo.

Los bomberos trabajan a destajo en la escena del siniestro en el Bronx Twitter

El edificio es propiedad de una empresa conjunta, Bronx Park Phase III Preservation LLC, compuesta por tres firmas: LIHC Investment Group, Belveron Partners y Camber Property Group.

El edificio fue construido en 1972 como parte de un programa estatal para proporcionar viviendas asequibles, dijo un portavoz de la empresa conjunta. Las 120 unidades están cubiertas por programas de subsidios, dijo el vocero.

El sistema de alarma contra incendios pareció funcionar según lo diseñado y la calefacción estaba funcionando, agregó el portavoz.

Compensación

De las cerca de 60 víctimas y 19 muertos, un número significativo de los residentes del edificio eran musulmanes practicantes y eran originarios de Gambia, dijo Adams en una conferencia de prensa el domingo.

El gobernador habló sobre el respeto de las necesidades culturales y religiosas, especialmente las relacionadas con los ritos funerarios, y enfatizó que se brindaría apoyo independientemente del estatus migratorio.

El gobernador, Erick Adams, en la conferencia de ayer por la noche frente al edificio Twin Parks North West Jeenah Moon - FR171682 AP

La gobernadora Kathy Hochul aseguró a los residentes del edificio, en East 181st Street, que no los olvidaría. Anunció planes para establecer un fondo de compensación a las víctimas para ayudar a asegurar nuevas viviendas y pagar los entierros y otros costos.

“Esta noche es una noche de tragedia y dolor, y mañana comenzaremos a reconstruir”, dijo. “Reconstruimos sus vidas y les damos esperanza. Especialmente aquellos que vinieron desde África. Gambianos en busca de una vida mejor aquí, en este gran distrito, el distrito del Bronx. Son parte de nuestra familia”

Agencia AP, Reuters y The New York Times