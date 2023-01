Detalló las diferencias entre los mexicanos criados en Latinoamérica y en EE.UU. y se hizo viral: “Cultura chicana”

escuchar

“Definitivamente, al principio te sientes raro de ver tu cultura cambiada”, contó la tiktoker mexicana Majo Acosta en un video en el que abordó el “shock” que le causó ponerse al día con ciertas expresiones de su marido, un méxicoamericano. En su testimonio, aseguró que, aunque se habla mucho de las parejas entre latinos y estadounidenses, hace falta conocer más sobre las relaciones con los llamados “chicanos” (personas nacidas en EE.UU., pero hijos o nietos de mexicanos).

Al compartir el clip en su cuenta de TikTok, @majooacostaa, decenas de personas se identificaron con el fenómeno y comentaron sus propias historias. “La verdad, yo al principio era de (cuestionar) por qué se cortan el cabello así o porque dicen esto. Me preguntaba muchas cosas y no entendía, pero ahora estoy casada con un mexican-american, y saber la historia y saber de dónde viene todo eso es muy bonito”, añadió Majo.

Una tiktoker compartió su experiencia con la cultura chicana

La mujer es originaria del estado de Tabasco, al sur de México. En su clip admitió que, tras casarse, su vida ha sido “todo un journey (viaje)”, que les permitió a ella y a su esposo ver qué tan diferentes son, a pesar de que los dos tienen raíces mexicanas. Ahora, la joven logró conocer más a fondo la identidad chicana, por lo que admira a su familia política y a otras personas “que vinieron desde pequeños, con sus papás o sus abuelos, a trabajar, trabajar y trabajar. Y obviamente, sus hijos o sus nietos nacen aquí ahora y se adaptan a una nueva cultura”.

Parquear, breca y otras sorpresas

Como todas las culturas, uno de los rasgos donde más se distingue la presencia chicana en Estados Unidos es en el lenguaje. Las comunidades de méxicoestadounidenses usan combinaciones de palabras en inglés y español, que con el paso del tiempo ya forman parte de su hablar cotidiano.

La palabra "parquear" combina el inglés "parking" con la terminación del español "estacionar" Lauren Pelesky / Unsplash

“Al principio, mi esposo o mi suegro me decían ‘Me voy a parquear aquí’. Yo no comprendía. Obviamente ahora entiendo que es algo que aquí se adaptó”, relató la tiktoker.

Otro episodio curioso que evidenció en su clip tuvo lugar cuando el auto se descompuso y, al revisarlo, le dijeron que algo sucedía “con la breca”. “Obviamente no sé mucho de carros, ¿verdad? Pero yo nunca había escuchado eso… Y cuando me mostró a qué se refería, dije ¡el freno!” [break, en inglés]

Así como estas adaptaciones informales del idioma, hay muchas otras que forman parte de la vida de los méxicoestadounidenses.

Entre las casi 1600 reacciones que acumula el video, el tema de los vocablos chicanos es uno de los más discutidos. Una historia similar vive en primera persona otra usuaria, que escribió: “Todo el tiempo mi esposo me dice, ‘Eso no es una palabra’”. “Tambien depende de cómo crecieron en casa. En mi caso, siempre hablamos español en casa e inglés en la calle, pero hay chicanos que solo hablan inglés en ambos”, comentó otro usuario. “Parquear, mopear... Esas palabras las aprendí de mis papás mexicanos, oriundos de Chihuahua (norte de México)”, escribió alguien más.

La cultura chicana combina elementos tanto de México como de Estados Unidos Stephanie Valencia / Unsplash

Cultura chicana y tradición

Los chicanos constituyen una comunidad diversa y polifacética. Estas familias representan la suma de orígenes y experiencias, desde los inmigrantes que construyen nuevas vidas en los años recientes, hasta el pasado, con historias de varias generaciones.

La cultura chicana ha enriquecido la diversidad estadounidense con arte, música, literatura, comunidades vibrantes y mucho más. A diferencia de otros grupos demográficos, tienen una amplia presencia en todo EE.UU. con especial énfasis en ciudades como Los Ángeles (California), Houston (Texas), Miami (Florida) y Phoenix (Arizona).

LA NACION