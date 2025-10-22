Detuvieron a un hombre por chocar su auto contra una puerta de seguridad fuera de la Casa Blanca

WASHINGTON.- Las autoridades policiales de Estados Unidos detuvieron durante la noche del martes a un hombre que chocó su vehículo contra una barrera de seguridad que se encontraba fuera de la Casa Blanca. Según informó el Servicio Secreto local, el incidente se produjo a las 10:37 y el conductor fue arrestado de inmediato por agentes de la división uniformada.

Los investigadores registraron el coche y lo consideraron seguro, según indicaron funcionarios del Servicio Secreto en un comunicado. Las autoridades no proporcionaron de momento más información sobre el incidente, la identidad del conductor o cualquier posible motivo.

El accidente ocurrió en un contexto de construcción en la Casa Blanca: este lunes, Donald Trump ordenó demoler el frente del Ala Este, a pesar de sus promesas de no afectar la estructura histórica, para construir el salón de fiestas, en una maniobra que costará 250 millones de dólares.

Un hombre chocó contra una barrera de seguridad de la Casa Blanca Julia Demaree Nikhinson - AP

Trump reconoció el proyecto durante un acto en la Sala Este, en el que señaló la pared detrás de él y comentó: “Justo al otro lado, hay mucha construcción en marcha, de la que podrían enterarse periódicamente”. Más tarde, en su plataforma Truth Social, describió la obra como un “proyecto tan necesario” y recordó que durante más de 150 años, cada presidente ha soñado con un salón de baile en la Casa Blanca para albergar visitas de Estado y grandes eventos.

El presidente promovió un ambicioso plan para un edificio de unos 8400 metros cuadrados que casi duplicaría la superficie de la Casa Blanca, incluyendo sus alas Este y Oeste. Previamente había asegurado que la obra no tocaría la estructura existente y respetaría plenamente el edificio histórico. “Es mi lugar favorito. Me encanta”, afirmó en julio durante la firma de una orden ejecutiva.

Históricamente, el Ala Este fue utilizada por la primera dama y su equipo, mientras que las oficinas del presidente permanecen en el Ala Oeste. Construida en 1902 y modificada varias veces, incluyendo un segundo piso en 1942, la estructura sufrió cambios significativos a lo largo de los años. Según la Casa Blanca, el nuevo salón reemplazaría el Ala Este, un área con más de un siglo de historia.

Con información de AP.