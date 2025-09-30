El caos que se avecina en los aeropuertos de EE.UU.: por qué un cierre de gobierno podría arruinar miles de viajes

Un cierre parcial de gobierno podría ocurrir a las 00.01 hs de este miércoles 1° de octubre de 2025 en caso de una interrupción en la financiación del gobierno federal. De suceder, podría tener un impacto en los viajes aéreos a largo plazo.

De qué manera los vuelos se verán afectados por un posible cierre administrativo

La Asociación de Viajes en Estados Unidos informó que la economía del turismo corre el riesgo de perder US$1000 millones semanales. A través de una carta dirigida a los representantes del Congreso, remarcó que la medida provocaría una “presión innecesaria” sobre la fuerza laboral de viajes.

La economía del turismo corre el riesgo del perder US$1000 millones por semana debido a las interrupciones en los viajes aéreos Imagen de Freepik

“Un cierre es un golpe totalmente evitable para la economía de viajes de Estados Unidos, que cuesta mil millones de dólares cada semana y afecta a millones de viajeros y empresas, a la vez que ejerce una presión innecesaria sobre una fuerza laboral federal de viajes que ya está sobrecargada”, sostuvo Geoff Freeman, el presidente y director ejecutivo de la asociación.

El organismo estipuló que las consecuencias en el sector aéreo podrían generar un “efecto dominó” como:

Escasez de personal : el posible cierre gubernamental exacerba la escasez de personal entre los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte ( TSA , por sus siglas en inglés) y los controladores de tráfico aéreo.

: el posible cierre gubernamental exacerba la escasez de personal entre los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte ( , por sus siglas en inglés) y los controladores de tráfico aéreo. Interrupciones de viaje : la asociación advierte colas de seguridad más largas en los aeropuertos, retrasos de vuelos y cancelaciones .

: la asociación advierte . Déficit de controladores: se puede detener la contratación y capacitación de nuevo controladores de tráfico aéreo. Reiniciar este proceso puede generar mayores retrasos.

se puede detener la contratación y capacitación de nuevo controladores de tráfico aéreo. Freno a la modernización de los sistemas de viajes.

Con respecto a este último punto, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) definen a la mayoría de sus empleados como esenciales, lo que les exigen a trabajar incluso si el gobierno cierra. No obstante, de prolongarse esta medida, los agentes se verán sometidos a una presión financiera, según consignó CBS News.

El retraso de la modernización del sistema de viajes aéreos y la escasez de personal serían una de las consecuencias directas del cierre de gobierno en los aeropuertos Pexels

“Se espera que los agentes de la TSA sigan presentándose a trabajar. Pero, en el pasado, si un gobierno cierre dura más de dos semanas, los agentes se desesperan y dejan de ir a trabajar”, advirtió Harmon-Marshall, exoficial de la TSA, en diálogo con el medio citado.

En qué consiste el cierre del gobierno y por qué se llevaría cabo

El cierre de gobierno puede ocurrir cuando el Congreso debe aprobar la financiación de servicios gubernamentales. Si no se aprueba a tiempo el presupuesto ni se presenta una solución a corto plazo denominada resolución continua (RC, por sus siglas en inglés), deberá cerrar.

President Trump Delivers an Announcement, Sep. 30, 2025 https://t.co/hELNDHh9q2 — The White House (@WhiteHouse) September 30, 2025

Durante un eventual cierre, muchos departamentos y agencias federales suspenderán temporalmente a sus trabajadores, por lo que sus mesas de ayuda pueden tener poco o ningún personal. Otros empleados considerados “esenciales” deberán seguir trabajando sin remuneración hasta que se apruebe la financiación.

Algunas de las agencias que pausarían sus funciones durante un cierre del gobierno pueden ser: