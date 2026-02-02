Es oficial: el pronóstico del Día de la Marmota 2026 y qué dice sobre el final del invierno en EE.UU.

Cada 2 de febrero, los ojos de Estados Unidos están sobre la pequeña marmota Phil Punxsutawney en Pensilvania, para dar cumplimiento a una de las tradiciones más curiosas del folclore norteamericano. El Día de la Marmota representa un puente cultural entre el final del invierno y la esperada primavera, donde el comportamiento del animal se convierte en el “pronóstico” oficial para millones de personas.

Día de la Marmota, una fecha especial para EE.UU. y el pronóstico del invierno

El Día de la Marmota es especial en EE.UU. porque marca el punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Según la tradición, si la marmota Punxsutawney Phil ve su sombra, el invierno durará seis semanas más; si no, la primavera llegará temprano.

Punxsutawney Phil, la marmota meteoróloga, realiza su predicción en Gobbler's Knob, Pennsylvania, el 2 de febrero (Archivo/AP/Barry Reeger)

El ritual comienza al alba de este lunes 2 de febrero en Pensilvania, y la protagonista absoluta es Punxsutawney Phil, la marmota más famosa del mundo, cuyo “veredicto” se espera con ansias.

Tras pronosticar un invierno largo en 2025, Phil estará custodiada por el “Inner Circle” (Círculo Interno), un grupo de cuidadores con sombreros de copa que velarán por su bienestar y organizarán la pintoresca ceremonia para este año, señaló Univisión.

El pronóstico de la marmota Phil para el fin del invierno de este 2026

Tras emerger de su madriguera en esta fría mañana de lunes, Punxsutawney Phil proyectó una sombra clara sobre el suelo y confirmó así el pronóstico que muchos temían: el invierno se prolongará durante seis semanas más, de acuerdo con lo que informó Univisión.

La marmota Punxsutawney Phil pronosticó seis semanas más de invierno para el 2026 (Archivo) Captura @prmemes / X

Este veredicto llega en un momento crítico para gran parte de los Estados Unidos, donde una serie de tormentas y temperaturas gélidas marcan una de las estaciones más implacables de los últimos años.

Para quienes ya anhelaban el alivio del sol primaveral, las noticias de la marmota sugieren que todavía queda un largo trecho de bufandas, calefacción y paisajes nevados antes de que el deshielo finalmente comience.

Sin embargo, las predicciones del famoso Punxsutawney Phil tienen una precisión histórica baja, que ronda aproximadamente entre el 35% y el 40%, según Morris Animal Foundation.

Este 2026 las reacciones no se hicieron esperar y varios políticos comentaron acerca del veredicto sobre el invierno y la primavera. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en X que "Las predicciones del Día de la Marmota en Nueva York pronostican una primavera temprana, mientras que en Staten Island dice que el invierno aún no ha terminado".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en X que "Las predicciones del Día de la Marmota en Nueva York pronostican una primavera temprana" X Kathy Hochul

Cuál es el significado del Día de la marmota

Las raíces de esta festividad se remontan a la Europa antigua, donde el 2 de febrero marcaba la Fiesta de la Candelaria. La fecha se ubica estratégicamente entre el solsticio de invierno y el equinoccio primaveral, lo que servía para que los fieles bendijeran sus velas y los campesinos rogaran por un clima clemente, consignó National Geographic.

Día de la Marmota se celebra desde hace años en varias partes de Estados Unidos (Archivo)

En aquel entonces, la naturaleza era el mejor meteorólogo, ya que se observaba la salida de hibernación de tejones y erizos para anticipar el fin del frío. Al cruzar el Atlántico, los inmigrantes alemanes en Pensilvania adaptaron la tradición a la fauna local y sustituyeron a sus antiguos guías por la marmota.

Cómo se celebra el Día de la Marmota

El ritual anual alcanza su punto máximo en la emblemática colina de Gobbler’s Knob, a pocos kilómetros del centro de Punxsutawney. Allí, una congregación masiva de turistas y curiosos locales se reúne para observar a la marmota Phil salir de su letargo invernal y emitir su veredicto meteorológico, según BrainLang.

Pero la experiencia va mucho más allá de esos pocos segundos de predicción; el pueblo se viste de gala para una festividad de varios días que incluye conciertos, diversas presentaciones culturales y desfiles que recorren las avenidas principales.

Es común ver a los asistentes sumergirse por completo en la temática de la época, y portar esmóquines y los icónicos sombreros de copa que imitan a los miembros del Círculo Interno, lo que transforma la localidad en un escenario lleno de alegría, música y tradición comunitaria.