Dice que se viste de forma “inapropiada” para trabajar, pero no le importa porque “es la jefa”

Danielle Ormond recibió comentarios y críticas en internet por llevar atuendos cortos al trabajo, a pesar de ser la jefa. El ambiente laboral a veces puede llegar a ser muy relajado en cuanto a las normas de vestimenta. Algunas organizaciones carecen de protocolos estrictos, pero son los empleados los que se regulan de acuerdo con los códigos del lugar. Por otro lado, hay compañías que son el polo opuesto, en donde los trabajadores incluso firman un documento y las penas por incumplirlo son tan radicales que podrían llevarlos a perder la oportunidad de entrar ese día a su oficina. En el caso de Danielle, se llenó de comentarios por elegir atuendos como crop tops y minifaldas.

La mujer, quien se describe a sí misma como directora en una compañía, acumula en TikTok (@deefc07) una comunidad de más de 20.000 seguidores, con los que comparte algunos pasajes de su vida, desde los familiares hasta detalles más personales. Entre ellos, cómo prepara sus looks para el trabajo. Aunque algunos la apoyaron y enfatizaron que se veía “genial”, otros la destrozaron al considerar que ese estilo no se adaptaba a los estándares, un pensamiento al que Danielle se ha encargado de contestar en diferentes ocasiones a través de sus clips.

La profesional compartió con los espectadores que tiene el conocimiento de que su ropa es inapropiada, pero no le importa porque además es la jefa. Ormond también es madre y no duda en dejar algunos de los momentos que más disfruta con sus pequeños. Además, siempre se arregla para sobresalir, porque no lleva el típico atuendo de negocios, como los pantalones oscuros o los zapatos cerrados, sino que las elecciones cortas son las que más predominan e incluso algunas en colores llamativos o brillantes.

Una mujer compartió su elección de vestimenta como jefa y algunos la juzgaron de inapropiada

En uno de sus clips dejó ver el paso a paso que le toma convertirse en la que considera es su mejor versión antes de iniciar el trabajo. Varios espectadores la llenaron de buenos comentarios y asumieron que debido a su atuendo, su actitud también sería relajada: “Ojalá fueras mi jefa”, le escribió una usuaria, en tanto que otra comentó: “Siempre te vistes increíble”, incluso tomaron como broma que ella fuera la jefa: “Te puedes vestir como quieras, a menos que tu jefe no esté de acuerdo”.

Lejos de este polo, estuvieron igual los detractores, quienes no se mostraron nada impresionados con esta elección de atuendo y la exhortaron a hacer un cambio, con comentarios como: “Eso es inapropiado” o “Ten un aspecto profesional”.

Un significado oculto en “el aspecto profesional”

Un ejemplo de uniforme

Sobre este último punto, quizás la expresión “aspecto profesional” tiene un contexto bastante arraigado según las culturas. En Estados Unidos, por ejemplo, los estudios mencionan la frase “Dress for success” y cómo estas elecciones se pueden volver un factor importante cuando se trata de analizar el éxito laboral y las imágenes que proyectan las empresas.

En el libro The Language of the Clothes, Alison Lurie, la novelista ganadora del Pulitzer, menciona la relación entre la ropa que se usa y lo que dice de las personas y cómo esta puede expresar información o desinformación, así como detalles sobre la ocupación, origen, personalidad y gustos. Además, menciona cómo los roles sexuales, la estructura de las clases y los cambios políticos influyeron en el vestuario.

Esto se debería principalmente a los modelos y concepciones de “lo profesional” que han pasado de generaciones en generaciones. Por ejemplo, cómo las mujeres iban al trabajo en las épocas anteriores, por lo que la elección y la versatilidad de Ormond, que en el pasado sería inaceptable en los esquemas tradicionales, quizás encajaría ahora para algunos cuantos.

