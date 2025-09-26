Disney+ y Hulu aumentan de precio en EE.UU.: ¿cuándo y por qué suben las tarifas?

El 23 de septiembre de 2025, Disney+ sorprendió a sus suscriptores al anunciar un aumento en el precio de su servicio de streaming en Estados Unidos. Este ajuste también afectará a Hulu y los paquetes que incluyen ESPN Select y HBO Max.

Cuándo subirá el precio de Disney+ y cuánto costará

Esta semana, Disney+ actualizó la sección de precios y planes en su página oficial. El conglomerado de entretenimiento anunció que algunos de sus costos aumentarán a partir del 21 de octubre de 2025. El incremento afectará a sus plataformas de streaming individuales, así como a algunos de sus paquetes.

Disney Plus publicó en el centro de ayuda de su sitio web los nuevos precios que tendrán sus servicios y paquetes (Disney Plus)

De acuerdo con lo publicado en el sitio de Disney+ y en el de Hulu, los precios presentarán los siguientes aumentos:

Disney+ con anuncios : de US$9,99 a US$11,99 .

: de US$9,99 a . Disney+ sin anuncios : de US$15,99 a US$18,99 .

: de US$15,99 a . Hulu con anuncios : de US$9,99 a US$11,99 .

: de US$9,99 a . Paquete con Disney+ y Hulu con anuncios : de US$10,99 a US$12,99 .

: de US$10,99 a . Paquete con Disney+, Hulu y ESPN Select con anuncios : de US$16,99 a US$19,99 .

: de US$16,99 a . Paquete con Disney+, Hulu y ESPN Select sin anuncios : de US$26,99 a US$29,99 .

: de US$26,99 a . Paquete con Disney+, Hulu y HBO Max con anuncios : de US$16,99 a US$19,99 .

: de US$16,99 a . Paquete con Disney+, Hulu y HBO Max sin anuncios: de US$29,99 a US$32,99.

Alguna vez, Disney+ tuvo un plan donde se podía ingresar al servicio de streaming sin comerciales y que incluía la opción de ver Hulu y ESPN Select con comerciales.

Aunque ese paquete ya no se ofrece al público, los clientes que todavía lo conservan percibirán un incremento de US$21,99 a US$24,99.

Por qué Disney+ aumentó el costo de sus servicios

En el anuncio del incremento de los precios, Disney no explicó la razón detrás de esta medida. De acuerdo con CNN, una fuente cercana a la compañía le confirmó al medio que los ajustes fueron parte de los procesos comerciales habituales del conglomerado.

Disney Plus no es la única plataforma de streaming que aumentó sus precios en 2025 (Pexels/cottonbro studio)

La principal evidencia se encuentra en que los precios también aumentaron durante octubre de los años 2023 y 2024. Lo cual demostraría que solo se trata de un patrón anual en el plan de negocios de Disney.

CBS News reportó que este no es el único servicio de suscripción que incrementó sus precios en 2025. Tanto Netflix, como Peacock y Apple TV+ subieron el costo de sus servicios.

Usuarios en redes acusan a Disney de subir los precios por una controversia

La noticia de los nuevos precios de Disney+ llegó en un momento en el cual la compañía se enfrenta a una controversia política en Estados Unidos que ocasionó una pérdida multimillonaria.

"Estoy cada vez más descontento con el liderazgo de Disney. ¿Incrementos en los precios el 21 de octubre? ¿A quién creen que engañan?", expresó un usuario en X (X/@CanYouChill) (X/@memako14)

Como explicó Variety, el 15 de septiembre de 2025, durante el programa nocturno Jimmy Kimmel Live!, el conductor del mismo nombre realizó comentarios sobre el asesino del activista conservador Charlie Kirk.

La reacción de Disney y ABC fue suspender el show durante un tiempo indeterminado, lo cual molestó a figuras públicas y miembros de la audiencia que vieron esa medida como un ataque contra de la libertad de expresión.

The Sun reportó que usuarios en redes sociales amenazaron con cancelar sus suscripciones a Disney+ en apoyo a Jimmy Kimmel, lo cual provocó una pérdida de entre US$4000 millones y US$5000 millones para la compañía.

Asimismo, algunas personas en X sospecharon que el aumento en el costo del servicio de streaming fue una estrategia para compensar el daño económico ocasionado por la controversia.