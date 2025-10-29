Dodgers vs. Blue Jays: hora y cómo ver en vivo el juego 5 de la final del beisbol de Grandes Ligas

Los Azulejos de Toronto empataron la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) al ganar el cuarto juego y dejar el marcador global 2-2. El quinto juego será clave para ambos equipos, ya que el perdedor quedará sin margen de error si pretende llegar al séptimo y último encuentro del Clásico de Otoño 2025.

A qué hora y dónde ver el quinto juego de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays

El quinto juego de la Serie Mundial se disputará el 29 de octubre de 2025, a las 20:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, en el Dodger Stadium.

Mason Fluharty, de los Azulejos de Toronto, lanza en el cuarto juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, el martes 28 de octubre de 2025 (AP Foto/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Los aficionados de los LA Dodgers y Toronto Blue Jays podrán seguir la transmisión en vivo desde Estados Unidos a través de FOX y FOX Deportes, canales que ofrece DirecTV en su programación y que posee una prueba gratuita, al igual que el servicio de streaming de Fubo.

Cuántos juegos faltan en la Serie Mundial 2025 y cuál es el panorama

La Serie Mundial se juega al mejor de siete juegos, por lo que el primer equipo que logre cuatro triunfos se convierte en el campeón de las Grandes Ligas. Hasta ahora se han disputado cuatro encuentros, por lo que restan al menos dos y podría extenderse hasta un séptimo juego decisivo.

Dodgers llegan con ventaja al cuarto juego de la Serie Mundial (X @dodgers)

El quinto duelo se jugará el 29 de octubre; el 30 de octubre habrá una pausa antes de reanudar la serie el viernes 31 de octubre, cuando los equipos se trasladen al Rogers Centre de Toronto. Si es necesario un séptimo juego, este se celebrará el sábado 1 de noviembre, también en Canadá y a la misma hora que los juegos anteriores.

El ganador del quinto encuentro llegará con ventaja y mayor confianza al descanso del jueves, antes de disputar el sexto —y posiblemente último— juego de la serie.

Toronto Blue Jays ganó el primer juego del Clásico de Otoño el pasado viernes 24 de octubre, donde le propinaron una paliza a los angelinos al terminar con un marcador de 11-4.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, celebre su cuadrangular frente a los Azulejos de Toronto durante la séptima entrada del tercer juego de la Serie Mundial, el lunes 27 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Brynn Anderson) Brynn Anderson - AP

El segundo y tercer encuentro los ganaron los Dodgers, donde destacó la actuación de Shohei Ohtani que ha marcado varios hits que le dieron la victoria a su equipo, en especial durante el tercer juego, que se extendió hasta las 18 entradas, el doble de un juego regular.