Donald Trump dio a conocer la primera foto de Maduro tras su captura en Venezuela

WASHINGTON.- Mientras la conferencia estaba demorada, el presidente norteamericano compartió por esa red social la primera foto de Maduro tras su captura. “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió. El líder chavista aparece con los ojos vendados, esposado, con auriculares grandes y vistiendo un conjunto deportivo gris. Antes, había compartido un video con un compilado de imágenes de los ataques mientras suena de fondo la icónica canción “Fortunate Son”, de Creedence Clearwater Revival.

La imagen de Maduro fue difundida en X por la propia cuenta de la Casa Blanca, minutos antes de que Trump encabezara una conferencia de prensa, donde destacó la ofensiva militar que llevó adelante Estados Unidos esta madrugada en Caracas.

Luego de confirmar que Maduro y su esposa Cilia Floresfueron capturados, Trump aseguró que ambos fueron embarcados en el USS Iwo Jima para ser trasladados a Nueva York y que fueron sacados de Venezuela en helicóptero.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

“Se dirigirán a Nueva York”, había declarado el presidente al programa Fox & Friends, antes de dar a conocer la foto de Maduro en pleno vuelo.

Noticia en desarrollo