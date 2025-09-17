Dónde comprar hamburguesas a 50 centavos de dólar en Estados Unidos, por el National Cheeseburger Day

El jueves 18 de septiembre es el National Cheeseburger Day en Estados Unidos y para celebrarlo varios locales de comida ofrecen grandes descuentos en sus hamburguesas con queso. Entre ellos se destaca McDonald’s: la cadena venderá a su icónica doble cheeseburger a solo 50 centavos de dólar. ¿Cómo aprovechar las promociones?

McDonald’s ofrece su hamburguesa doble con queso a solo US$0,50

A solo horas de que comience el National Cheeseburger Day, McDonald’s se posiciona como el local con las mejores ofertas para celebrar las “dobles con queso”. Los residentes y visitantes de Estados Unidos podrán disfrutar la popular double cheeseburger a menos de un dólar.

McDonald's ofrece su clásica double cheeseburger a solo US$0,50 McDonald's

De acuerdo a un comunicado de la cadena, los consumidores podrán comprar una hamburguesa doble con queso a solo US$0,50 a través de la aplicación de McDonald’s durante todo el 18 de septiembre.

La oferta es exclusiva para la app durante la festividad, solo permite adquirir una por persona y está sujeta a disponibilidad o la participación de cada local, porque las sucursales de McDonald’s operan bajo franquicias de empresarios independientes.

El beneficio se suma a la promoción de un menú de US$5 que todavía continúa vigente. Se trata del Meal Deal que ofrece dos opciones de combos por tiempo limitado:

The McChicken Meal Deal

Una hamburguesa de pollo con mayonesa.

4 piezas de Chicken McNuggets.

Papas pequeñas.

Refresco pequeño.

The McDouble Meal Deal

Una hamburguesa clásica 100% carne con pepinillos, cebollas picadas, ketchup, mostaza y una rebanada de queso americano derretido.

4 piezas de Chicken McNuggets.

Papas pequeñas.

Refresco pequeño.

National Cheeseburger Day: qué otros locales ofrecen descuentos

Además de McDonald’s para celebrar las hamburguesas con queso, varios locales gastronómicos ofrecen descuentos y ofertas este 18 de septiembre y durante toda la semana en Estados Unidos. Algunos de ellos son:

Dairy Queen

La empresa de comida rápida anunció que regalará una Double Original Cheeseburger Stackburger para celebrar el National Cheeseburger Day. La oferta estará vigente del 15 al 19 de septiembre de manera digital y es exclusiva para miembros de Dairy Queen.

Para aprovecharla, las personas deben ordenar cualquier producto que valga US$1 o más en línea o a través de la app de DQ y así recibirán gratis la hamburguesa doble con queso.

Las promociones en hamburguesas con queso estarán disponibles a lo largo y ancho de Estados Unidos Freepik

Burger King

También ofrecerá una hamburguesa con queso y tocino gratis a quienes realicen un pedido de US$1 o más a través de la aplicación de BK. La promoción rige para miembros del Royal Perk de Burger King y estará vigente durante toda la semana, es decir, del 15 al 21 de septiembre, de acuerdo a Delish.

Portillo’s

Para celebrar el National Cheeseburger Day, la cadena tendrá ofertas hasta el 21 de septiembre. Según explicaron, los miembros podrán obtener un 50% de descuento en hamburguesas con queso o cualquier otra al escanear su tarjeta en los locales o iniciar sesión para ordenar en línea.

Varios restaurantes ofrecerán un hamburguesa con queso gratis con la compra de otro producto por US$1 o más Unsplash

Jack in the Box

La cadena de comida rápida decidió ofrecer descuentos a sus clientes desde el 12 y hasta el 18 de septiembre inclusive. Los residentes estadounidenses pueden disfrutar la Smashed Jack por solo US$5 en la tienda y en la app de Jack, la promoción permite obtener una hamburguesa por día por usuario. Mientras que este jueves 18, la compañía regalará una Jr. con Queso gratis con cualquier pedido de US$1 o más.