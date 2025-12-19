Dónde encontrar actividades navideñas para compartir en familia con niños en Estados Unidos

En Estados Unidos, la Navidad es una época mágica. Es el período en el que los hogares se llenan de calor y las familias encuentran el pretexto perfecto para reunirse. Las actividades típicas incluyen desde la instalación de adornos festivos hasta la construcción lúdica de casas de jengibre, hasta la redacción de la lista de deseos para Santa.

Actividades navideñas familiares en Estados Unidos

El Mercado navideño de Carmel (Christkindlmarkt) en Indiana, posee un estilo alemán y ofrece actividades para toda la familia. Desde su sitio web, destacan que se encuentran en 10 Carter Green - Carmel, IN, entre The Payne & Mencias Palladium y The Tarkington Theater.

Decorar galletas navideñas es una excelente oportunidad para compartir un momento en familia (Archivo)

En su espacio Rincón Infantil (Kinderecke) las familias pueden crear manualidades y recuerdos con los más pequeños. Los días y horarios están disponibles en la página oficial; y entre las actividades incluyen:

Adorno de palito de helado con forma de hombre de jengibre

Bota de papel de San Nicolás

Herradura de la suerte

Decoración de galletas

Adorno de árbol de botones

Nueva York ofrece una cartelera festiva para todos los gustos con espectáculos y actuaciones imperdibles, según ViveUSA. Entre ellos, destacan:

Big Apple Circus (hasta el 4 de enero de 2026) en Lincoln Center: acrobacias y diversión para toda la familia.

(hasta el 4 de enero de 2026) en Lincoln Center: acrobacias y diversión para toda la familia. Un Cuento de Navidad en PAC NYC (hasta el 4 de enero de 2026) y en el Museo Merchant’s House (hasta el 27 de diciembre): dos versiones únicas del clásico de Dickens.

(hasta el 4 de enero de 2026) y en el (hasta el 27 de diciembre): dos versiones únicas del clásico de Dickens. El Cascanueces de George Balanchine (hasta el 4 de enero) en Upper West Side).

(hasta el 4 de enero) en Upper West Side). El Cascanueces de Brooklyn (13 y 14 de diciembre) en Brooklyn.

(13 y 14 de diciembre) en Brooklyn. Mi Primer Cascanueces (del 6 al 21 de diciembre) en Midtown Manhattan: Una versión de 50 minutos para niños de 3 a 8 años.

Las pistas de patinaje son perfectas para pasar el invierno y la navidad en familia en Estados Unidos (OrlandPark)

En La Gran Manzana también se puede patinar sobre hielo, una actividad que los más pequeños disfrutan al máximo. Desde el sitio A Nueva York, recomiendan las siguientes pistas:

The Rink at Rockefeller Center : la pista más famosa y también la primera en instalarse. Abre todos los días, de 7.00 a 13.00 hs, y las entradas generales van desde US$22 a US$124.

pista más famosa y también la primera en instalarse. Abre todos los días, de 7.00 a 13.00 hs, y las entradas generales van desde US$22 a US$124. The Rink at Bryant Park : es la única pista de patinaje gratis de Nueva York, aunque hay que pagar alquiler de patines.

: es la única pista de patinaje gratis de Nueva York, aunque hay que pagar alquiler de patines. Wollman Rink , en Central Park: se instala muy cerca de la entrada sureste del parque (59th St / 5th Ave).

, en Central Park: se instala muy cerca de la entrada sureste del parque (59th St / 5th Ave). Roebling Rink, en el Brooklyn Bridge Park: patinar bajo el puente de Brooklyn es una experiencia única.

Otras de las ciudades para festejar la época navideña con los más pequeños es Washington D.C. La exhibición anual “Season’s Greenings” en el Jardín Botánico estará disponible hasta el 4 de enero de 2026 (cerrado el 25 de diciembre).

Este año el tema es “Season’s Greenings: Dino-Mite!”, con trenes en miniatura que recorren escenarios decorados con dinosaurios hechos de partes de plantas. El horario es de 10.00 a 17.00 hs.

Los niños disfrutan de las luces durante la temporada navideña. Actividad que permite tomar foros, crear recuerdos y pasar tiempo en familia

En Carolina del Norte, uno de los epicentros de las decoraciones navideñas lo encontrarán en Ballantyne‘s Backyard en Charlotte. Este sendero iluminado se convierte en un escenario resplandeciente durante diciembre, destaca GoBallantyne.

Ofrece decoraciones luminosas, apariciones nocturnas de Santa Claus hasta el 23 de diciembre, y bolas de nieve de tamaño real con presentaciones en vivo en noches selectas. Las entradas van desde los US$10 hasta los US$39.

Santas Surferos en la playa Cocoa Beach de Florida, es una tradición anual que atrae a cientos de surfistas de todas las edades y miles de espectadores, todos con disfraces de Papá Noel, elfos, muñecos de nieve y otros personajes, consignó Surfing Santas.

El evento tendrá lugar el día 24 de diciembre, de 7.30 a 12.00 hs., en 3 Minutemen Causeway, Cocoa Beach, FL 32931.