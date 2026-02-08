¿Dónde está mi reembolso del IRS? Plazos oficiales y cómo rastrear el depósito si solicitaste créditos tributarios

En la temporada de impuestos de 2026, muchas personas recibirán sus reembolsos en un plazo de 21 días después de presentar la declaración correspondiente al año fiscal 2025. No obstante, algunos contribuyentes deberán esperar más tiempo. A partir de una ley sancionada en 2015, quienes soliciten el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario Adicional por Hijos no obtendrán el dinero del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) hasta marzo.

Por qué algunos reembolsos del IRS se pagan recién en marzo

Los contribuyentes que presentan su declaración de impuestos electrónicamente y mediante depósito directo recibirán el reembolso correspondiente en 21 días. El tiempo será mayor para aquellos que reclamen el crédito tributario por ingreso del trabajo y el adicional por hijos.

Para el resto de contribuyentes, el IRS enviará los reembolsos correspondientes en un plazo de 21 días Freepik - Freepik

Las personas que soliciten estos créditos y presenten sus declaraciones en línea obtendrán los fondos en sus cuentas bancarias a más tardar el 2 de marzo. Esto se debe a una disposición de la Ley PATH de 2015, que impide al IRS emitir los reembolsos correspondientes antes de mediados de febrero, según explica el organismo en su página web.

El plazo adicional, según la agencia, permite comprobar la exactitud y el origen de los ingresos. El objetivo es verificar las declaraciones para evitar enviar reembolsos erróneos.

Quiénes califican para los créditos tributarios del IRS en 2026

Para reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, que otorga desde 649 dólares si no tienen hijos hasta US$8046 si tienen tres o más, el solicitante debe:

Tener ingresos ganados.

Tener ingresos de inversión por debajo del límite.

Contar con un número de Seguro Social válido antes de la fecha de vencimiento de la declaración (incluidas las prórrogas).

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año.

No presentar el Formulario 2555, Ingresos Ganados en el Extranjero.

Cumplir con ciertas reglas adicionales si está separado de su cónyuge y no presenta una declaración de impuestos conjunta.

Además, el IRS advirtió que si el reclamo del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo en la declaración de impuestos tiene errores, puede tomar más tiempo obtener el reembolso o, en determinados casos, puede incluso denegar todo o parte del crédito.

Los contribuyentes que apliquen a los créditos mencionados recibirán sus reembolsos a más tardar el 2 de marzo Freepik - Freepik

En el caso del Crédito Tributario Adicional por Hijos, el solicitante debe tener un número de Seguro Social que sea válido para trabajar en Estados Unidos y haya sido emitido antes de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos.

Los padres califican si sus ingresos anuales no superan los US$200 mil (US$400 mil si presentan una declaración conjunta). Este reembolso tiene un valor de hasta US$2200 por cada hijo que cumpla los requisitos.

Cómo consultar el estado del reembolso del IRS paso a paso

Las personas que presentaron su declaración de impuestos ante el IRS pueden utilizar la herramienta llamada “¿Dónde está mi reembolso?” para consultar el estado del mismo. La información estará disponible:

24 horas después de presentar electrónicamente una declaración del año en curso.

Tres o cuatro días después de presentar electrónicamente una declaración del año anterior.

Cuatro semanas después de presentar una declaración en papel.

Los contribuyentes pueden utilizar la herramienta "¿Dónde está mi reembolso?" del IRS para verificar el estado Freepik

Para utilizarlo, los contribuyentes necesitan tener a mano su número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), su estado civil y el importe exacto del reembolso. La herramienta presenta tres estados diferentes:

Devolución recibida : la agencia recibió la devolución y la procesa actualmente.

: la agencia recibió la devolución y la procesa actualmente. Reembolso aprobado : el IRS aprobó el reembolso y se prepara para emitirlo en la fecha indicada.

: el IRS aprobó el reembolso y se prepara para emitirlo en la fecha indicada. Reembolso enviado: el organismo envió el reembolso al banco o mediante el correo. Puede tardar cinco días en aparecer en la cuenta bancaria o varias semanas en recibir el cheque por correo.

En su página web oficial, el IRS remarca que el reembolso podría retrasarse si la devolución requiere correcciones o una revisión adicional. Además, si la agencia necesita más información para procesar la devolución, le enviará al contribuyente una carta.