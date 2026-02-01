Temporada de impuestos en USA: qué dice el IRS sobre los taxes de los migrantes en Nueva Jersey este 2026

Según lo que indica la ley federal de Estados Unidos, los migrantes en Nueva Jersey y cualquier parte del país norteamericano tienen la obligación de pagar los taxes al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Además de conocer la manera correcta de hacerlo, ya sea que se trate de extranjeros con o sin estatus regular, también hay algunas novedades en 2026.

Los migrantes de Nueva Jersey están obligados a pagar impuestos

De acuerdo con la información del Tax Policy Center, los inmigrantes tienen la obligación de pagar, sin importar cuál sea su situación legal en el país norteamericano. Esto aplica para las tasas federales, locales y estatales.

Migrantes de cualquier parte de Estados Unidos están obligados a pagar impuestos federales al IRS Patrick Semansky - AP

A su vez, el IRS explica que el concepto del carácter voluntario del sistema impositivo se refiere a la opción que tienen los contribuyentes de calcular sus tasas. El pago de los impuestos es obligatorio para todos.

En el caso de Nueva Jersey, un estudio de 2024 elaborado por el Institute of Taxation and Economic Policy sostiene que los migrantes sin estatus legal aportaron más de 1000 millones de dólares en impuestos.

Para los extranjeros con estatus legal, el procedimiento requiere identificarse y cumplir sus obligaciones impositivas mediante el uso del número de Seguro Social que les haya sido asignado.

Por su parte, para quienes se encuentran en EE.UU. irregularmente, existe la alternativa del número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). Según explica el IRS en su sitio web, se trata de un número de nueve dígitos que permite a los migrantes realizar sus pagos.

El IRS permite pagar impuestos también a los migrantes sin estatus legal de Nueva Jersey y todo EE.UU. Freepick

Más allá de ese propósito, la agencia indica que no sirve como identificación fuera del sistema tributario federal. Por eso, no puede usarse para trabajar ni como documentación legal en cualquier proceso migratorio.

Los cambios tributarios que trajo la One, Big, Beautiful Bill

Según la ley que impulsó Donald Trump, se aplicó una serie de cambios en los impuestos federales. En primer lugar, los contribuyentes, tanto migrantes como ciudadanos estadounidenses, recibirían un reembolso más alto.

Esto se debe a que la legislación impulsó un recorte de impuestos individuales por ingresos de US$129 mil millones. Dado que el IRS no actualizó las tablas de referencia en su momento, muchos usuarios podrían declarar más de lo que deben.

Muchos contribuyentes recibirán un reembolso mayor del IRS en 2026 gracias a una ley que impulsó Trump The White House

En ese contexto, la agencia estadounidense realizará una devolución mayor al promedio del último año. Concretamente, un análisis de la compañía financiera Piper Sandler, citado por CBS News, estima un aumento promedio de US$1000, lo que deriva en reembolsos de US$4151.

Más novedades del IRS: los recortes de la ley de Trump

Dentro de las distintas modificaciones que impulsó la One, Big, Beautiful Bill, se destacan varios recortes de impuestos y beneficios para contribuyentes. Tax Foundation resaltó algunas de las más relevantes:

Una suba de US$200 al monto máximo del crédito tributario por hijo .

al monto máximo del . La deducción estándar experimentó un aumento de US$750 para contribuyentes individuales y US$1500 para declaraciones en conjunto.

experimentó un aumento para contribuyentes individuales y para declaraciones en conjunto. Implementación de una nueva deducción adicional de US$6000 para personas mayores, que comienza a eliminarse gradualmente cuando los contribuyentes superan el umbral de ingresos de US$75.000 individualmente o US$150 mil en declaraciones conjuntas.

que comienza a eliminarse gradualmente cuando los contribuyentes superan el umbral de ingresos de US$75.000 individualmente o US$150 mil en declaraciones conjuntas. Otras deducciones, como la de préstamos para comprar automóviles, por ingresos derivados de propinas y por horas extra.