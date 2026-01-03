LA NACION
Dónde están Nicolás Maduro y su esposa: esto es lo que se sabe tras la captura de Estados Unidos

El presidente Donald Trump confirmó la captura del mandatario y de Cilia Flores tras un operativo militar en Caracas; la vicepresidenta Delcy Rodríguez exige una “prueba de vida” inmediata

La primera imagen de Nicolas Maduro capturado por los Estados Unidos
Tras meses de máxima tensión diplomática, el gobierno de los Estados Unidos confirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela para enfrentar a la justicia norteamericana. Según informó el presidente Donald Trump a través de un comunicado, el operativo incluyó ataques de precisión en Caracas y el uso de fuerzas especiales. Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran bajo custodia federal y serían trasladados hacia Nueva York, donde la Fiscalía del Distrito Sur presentó cargos por conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.

La primera foto de Nicolás Maduro capturado por los Estados Unidos (Foto: Captura LN)
La incertidumbre sobre el paradero exacto de la pareja presidencial terminó cuando fuentes de la Casa Blanca detallaron que ambos fueron llevados inicialmente a un buque militar tras un breve traslado en helicóptero. Mientras que en Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió una “prueba de vida” inmediata y denuncia una agresión militar extranjera.

Noticia en desarrollo...

