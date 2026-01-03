Dónde están Nicolás Maduro y su esposa: esto es lo que se sabe tras la captura de Estados Unidos
El presidente Donald Trump confirmó la captura del mandatario y de Cilia Flores tras un operativo militar en Caracas; la vicepresidenta Delcy Rodríguez exige una “prueba de vida” inmediata
Tras meses de máxima tensión diplomática, el gobierno de los Estados Unidos confirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela para enfrentar a la justicia norteamericana. Según informó el presidente Donald Trump a través de un comunicado, el operativo incluyó ataques de precisión en Caracas y el uso de fuerzas especiales. Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran bajo custodia federal y serían trasladados hacia Nueva York, donde la Fiscalía del Distrito Sur presentó cargos por conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.
La incertidumbre sobre el paradero exacto de la pareja presidencial terminó cuando fuentes de la Casa Blanca detallaron que ambos fueron llevados inicialmente a un buque militar tras un breve traslado en helicóptero. Mientras que en Caracas la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió una “prueba de vida” inmediata y denuncia una agresión militar extranjera.
Noticia en desarrollo...
Seguí leyendo
Sin filtro. Carlos Baute fue letal tras la captura de Maduro por parte de EE.UU.: “Trump atrapó al sátrapa”
Todos los detalles. Qué ocurrió en Venezuela y cuál es la situación actual de Maduro
La intimidad del Gobierno tras la caída de Maduro. Milei activo en Olivos, un aviso de madrugada y el intenso chat de los ministros
- 1
La ciudad de Florida donde nació Ron DeSantis y donde todo el año parece verano
- 2
Los conductores de Illinois se ponen creativos: las placas personalizadas para vehículos rechazadas en 2025
- 3
Quién es Brian King Joseph, el violinista que demandó a Will Smith por acoso sexual
- 4
Noticias en Miami y el Sur de Florida, en vivo: DeSantis critica a Mamdani y lo que hay que saber hoy, 2 de enero de 2026