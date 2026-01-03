Un excomandante de Venezuela, refugiado en EE.UU., analizó la captura de Nicolás Maduro: “Están arrinconados”

El sábado 3 de enero amaneció con la noticia de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela. Washington lanzó una ofensiva militar durante la madrugada contra varios objetivos, en diferentes ciudades venezolanas. En este contexto, el excomandante de las Fuerzas Aéreas venezolanas, Guillermo José Beltrán, asilado en Estados Unidos, analizó qué significa la detención del principal líder del Cartel de los Soles.

Cómo fue el ataque de Estados Unidos contra Nicolás Maduro

“Llegó el día que todo el mundo estaba esperando: la captura del capo narcotraficante terrorista del Cartel de los Soles”, celebró Beltrán, excomandante de las Fuerzas Aéreas venezolanas, asilado en Estados Unidos, en diálogo con Telemundo.

Guillermo José Beltrán, excomandante de las Fuerzas Aéreas venezolanas, asilado en Estados Unidos Captura de video/Telemundo

En este sentido, el militar explicó que esto conllevó “una operación que comenzó a las 00.17 horas legal de Venezuela, con un paquete de ataques que va inicialmente contra su pabellón de defensa y contra la Fuerza Aérea de Venezuela, para neutralizar cualquier medio que pueda afectar al resto de la operación". Beltrán detalló el ingreso de Estados Unidos con los helicópteros Chinook MH47 y los misiles Tomahawk, que sirven “para hacer las extracciones o el control, con el menor roce militar posible dentro de lo que es la operación”. A su vez, indicó que, aparentemente, las bajas fueron cero en el equipo militar de Estados Unidos.

El Teniente Coronel de Aviación Militar Beltrán junto a Edmundo González Urrutia en Washington DC Instagram: @guillermobeltranv

El militar explicó que las operaciones se hacen nocturnas, con una gran cantidad de equipo aéreo, drones, aviones de reconocimiento, inteligencia, equipos especiales de visión nocturna y, sobre todo, armamento de precisión de muchos tipos, como los misiles Tomahawk.

“Se neutralizó cualquier punto en Maracay, Puerto Cabello, La Guaira, Caracas, Fuerte Tiuna, Higuerote, el oriente del país, que pudiese tener algún equipo que afectara las operaciones aéreas en la búsqueda de supremacía aérea. Porque en el arte de la guerra parte del operativo es buscar la supremacía aérea, y es lo que se logró, lo que están haciendo y se puede volver a repetir de ser necesario”, adelantó.

El papel del narcotráfico en el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El excomandante de las Fuerzas Aéreas de Venezuela, recalcó que Donald Trump comprendió que algo malo estaba pasando en Venezuela y que estaba afectando a sus ciudadanos. “Principalmente y la razón absoluta de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe es porque el narcotráfico está afectando a los estadounidenses”.

Es por eso que Beltrán asegura que Trump contribuyó con el desmembramiento del Cartel de los Soles y está ayudando a Venezuela a retomar o regresar a una verdadera democracia, que son posiblemente los pasos subsiguientes.

El Tcnel. Guillermo Beltrán Vielma analizó la captura de Nicolás Maduro en Venezuela Instagram: @guillermobeltranv

Beltrán, que reside actualmente en Estados Unidos, analizó: “Esto es parte de un proceso de muchísimos años que llevamos de trabajo, coordinación, apoyos, solicitud, sugerencias (hacia Estados Unidos). De alguna manera, la parte política liderada por María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, y su equipo han hecho un gran trabajo para demostrar al mundo cómo el régimen hace trampa, es mentiroso y se mantiene en una posición en el que parece que nada está pasando".

El militar explicó que el ataque estuvo pensado estratégicamente, pues “tomó la decisión después del cierre de la bolsa de valores, arrancó el 2 de enero y hoy 3 de enero, coincidiendo con lo que pasó en Panamá varios años atrás”. Beltrán se refiere al hecho ocurrido en 1990, cuando Manuel Antonio Noriega se rindió en Panamá tras la intervención armada de Estados Unidos en el país.

Qué puede pasar en Venezuela tras el ataque de EE.UU. y la captura de Nicolás Maduro

Consultado sobre qué va a ocurrir con la cúpula que estaba sosteniendo al chavismo, Beltrán, indicó que “lo que queda de la cúpula desmembrada se va a ir desarmando, ellos van a dar una imagen como que nada está pasando, que se están defendiendo, que están apoyados desde todo punto de vista y realmente no es así. Son especialistas en la mentira, en las medias verdades, en manipular una narrativa".