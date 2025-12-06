Dónde juega Ecuador los partidos del Mundial 2026 vs. Alemania, Curazao y Costa de Marfil
Ya se conoce contra quién debutará La Tri en la Copa del Mundo, sus rivales directos y las ciudades sedes
El sorteo del Mundial 2026 ya definió todos los grupos que disputarán la primera fase de la copa. En el caso del Grupo E, la selección de Ecuador se enfrentará a Costa de Marfil, Alemania y Curazao. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la zona avanzarán a los dieciseisavos de final, mientras que los mejores ocho terceros también se sumarán a la próxima instancia.
Dónde jugará Ecuador los partidos del Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos.
Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas (Estados Unidos, México y Canadá) y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.
- Ecuador hará su debut en la Copa del Mundo el 14 de junio frente a Costa de Marfil en Filadelfia a las 19 hs (ET).
- El segundo compromiso de La Tri será ante Curazao el 20 de junio en Kansas City a las 20 hs (ET).
- El cierre de la fase de grupos será contra Alemania el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey a las 16 hs (ET).
- LA NACION publica un simulador del Mundial 2026, para analizar los caminos posibles de cada selección (versión en inglés: World Cup 2026 Draw Simulator).
|Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Estas son todas las sedes del Mundial 2026
La Copa Mundial tendrá lugar por primera vez en tres países en 2026, con EE.UU., México y Canadá de anfitriones. Los combinados jugarán en 16 sedes que mostrarán lo mejor del fútbol.
Estadios de Canadá
- Estadio de Toronto: cuenta con una capacidad de 45 mil espectadores. Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos.
- BC Place Vancouver: presenta una capacidad de 54 mil hinchas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.
Estadios de México
- Estadio Ciudad de México: tiene capacidad para 83 mil personas. Recibirá tres partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.
- Estadio Guadalajara: con capacidad para 48 mil espectadores. Se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos.
- Estadio Monterrey: tiene una capacidad para 53.500 personas. En la sede se jugarán tres partidos en la zona de grupos y uno en los dieciseisavos de final.
Estados Unidos
- Estadio de Atlanta: tiene capacidad para 75 mil personas. Tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales.
- Estadio de Boston: capacidad de 65 mil hinchas. Tendrá cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.
- Estadio de Dallas: presenta una capacidad para 94 mil espectadores y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.
- Estadio de Houston: posee una capacidad de 72.220 personas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.
- Estadio de Kansas City: presenta capacidad de 73 mil personas. Se jugarán cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.
- Estadio de Los Ángeles: cuenta con capacidad para 70 mil espectadores y se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final.
- Estadio de Miami: dispone de una capacidad de 65 mil personas. Tendrá cuatro partidos de la zona de grupos, uno de dieciseisavos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto.
- Estadio de Nueva York y Nueva Jersey: capacidad para 82.500 personas. Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y la final.
- Estadio de Filadelfia: presenta una capacidad para 69 mil fanáticos. En la sede se disputarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final.
- Estadio del Área de la Bahía de San Francisco: tiene una capacidad para 71 mil personas. Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos de final.
- Estadio de Seattle: presenta una capacidad de 69 mil simpatizantes y se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.
El fixture de Ecuador en el Mundial 2026
