Dónde juega Ecuador los partidos del Mundial 2026 vs. Alemania, Curazao y Costa de Marfil

Ya se conoce contra quién debutará La Tri en la Copa del Mundo, sus rivales directos y las ciudades sedes

Ecuador ya conoce a sus rivales y las sedes donde jugará tras el sorteo del Mundial 2026 (X @LaTri)
El sorteo del Mundial 2026 ya definió todos los grupos que disputarán la primera fase de la copa. En el caso del Grupo E, la selección de Ecuador se enfrentará a Costa de Marfil, Alemania y Curazao. Cada uno de los equipos jugará tres partidos en esta etapa, y los dos mejores de la zona avanzarán a los dieciseisavos de final, mientras que los mejores ocho terceros también se sumarán a la próxima instancia.

Dónde jugará Ecuador los partidos del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 será la primera en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, y con un total de 104 partidos.

Las sedes estarán repartidas entre las tres naciones anfitrionas (Estados Unidos, México y Canadá) y se espera una fuerte presencia de público en cada una de las ciudades involucradas.

  • Ecuador hará su debut en la Copa del Mundo el 14 de junio frente a Costa de Marfil en Filadelfia a las 19 hs (ET).
  • El segundo compromiso de La Tri será ante Curazao el 20 de junio en Kansas City a las 20 hs (ET).
  • El cierre de la fase de grupos será contra Alemania el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey a las 16 hs (ET).
  • LA NACION publica un simulador del Mundial 2026, para analizar los caminos posibles de cada selección (versión en inglés: World Cup 2026 Draw Simulator).
Ecuador ya conoce a sus rivales para la Copa del Mundo 2026 (X/@LaTri)
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador

Estas son todas las sedes del Mundial 2026

La Copa Mundial tendrá lugar por primera vez en tres países en 2026, con EE.UU., México y Canadá de anfitriones. Los combinados jugarán en 16 sedes que mostrarán lo mejor del fútbol.

Estadios de Canadá

  • Estadio de Toronto: cuenta con una capacidad de 45 mil espectadores. Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos.
  • BC Place Vancouver: presenta una capacidad de 54 mil hinchas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.
Los hinchas de Ecuador ya pueden comprar las entradas para ver a su equipo en el Mundial 2026 (X/@LaTri)
Estadios de México

  • Estadio Ciudad de México: tiene capacidad para 83 mil personas. Recibirá tres partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos y uno de los octavos de final.
  • Estadio Guadalajara: con capacidad para 48 mil espectadores. Se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos.
  • Estadio Monterrey: tiene una capacidad para 53.500 personas. En la sede se jugarán tres partidos en la zona de grupos y uno en los dieciseisavos de final.

Estados Unidos

  • Estadio de Atlanta﻿: tiene capacidad para 75 mil personas. Tendrá cinco partidos de la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final, uno en los octavos de final y otro en las semifinales.
  • Estadio de Boston: capacidad de 65 mil hinchas. Tendrá cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.
  • Estadio de Dallas: presenta una capacidad para 94 mil espectadores y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.
  • Estadio de Houston: posee una capacidad de 72.220 personas y se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.
  • Estadio de Kansas City: presenta capacidad de 73 mil personas. Se jugarán cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciseisavos de final y otro en los cuartos de final.
  • Estadio de Los Ángeles﻿: cuenta con capacidad para 70 mil espectadores y se disputarán cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciseisavos de final y uno de los cuartos de final.
  • Estadio de Miami: dispone de una capacidad de 65 mil personas. Tendrá cuatro partidos de la zona de grupos, uno de dieciseisavos de final, otro de los cuartos de final y otro por el tercer puesto.
  • Estadio de Nueva York y Nueva Jersey﻿: capacidad para 82.500 personas. Se jugarán cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final, uno de los octavos de final y la final.
  • Estadio de Filadelfia: presenta una capacidad para 69 mil fanáticos. En la sede se disputarán cinco partidos de la zona de grupos y uno de los octavos de final.
  • Estadio del Área de la Bahía de San Francisco﻿: tiene una capacidad para 71 mil personas. Contará con cinco partidos de la zona de grupos y uno de los dieciseisavos de final.
  • Estadio de Seattle: presenta una capacidad de 69 mil simpatizantes y se jugarán cuatro partidos de la zona de grupos, uno de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final.
Ecuador sueña con llegar lejos en el Mundial 2026 (X @LaTri)
El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

El calendario de Ecuador en el Grupo E del Mundial 2026
El calendario de Ecuador en el Grupo E del Mundial 2026Chris Carlson - AP
