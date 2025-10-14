¿Dónde queda Cabo Verde? Mapa del país que hace historia al clasificar al Mundial que se jugará en USA en 2026

Los seleccionados de Cabo Verde hicieron historia al convertirse en los primeros en conseguir la clasificación al Mundial 2026. Se trata del país más pequeño en llegar a la Copa Internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés). La nación está conformada por una serie de islas ubicadas frente a las costas de África occidental.

Mapa de Cabo Verde, el país más pequeño en clasificar al Mundial 2026

Cabo Verde es un archipiélago formado por diez islas volcánicas que se extienden alrededor de 1558 millas cuadradas (4033 km²), según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés).

Cabo Verde forma parte de islas de la Macaronesia y se divide en dos grupos: al norte con las de Barlovento y al sur con las de Sotavento (commons.wikimedia.org)

El país que clasificó por primera vez a la Copa del Mundo de la FIFA cuenta con poco más de 500 millones de habitantes, de los cuales una tercera parte vive en zonas rurales. Se estima que 1.500.000 de sus ciudadanos viven en países como Portugal, Países Bajos, Francia, Italia y Estados Unidos.

Su ubicación en el mapa es en la costa occidental de África, frente a Senegal y junto a las Azores, Madeira y Canarias. Este archipiélago forma parte de islas de la Macaronesia y se divide en dos grupos: al norte con las de Barlovento y al sur con las de Sotavento, según oicaboverde.

La parte norte de Cabo Verde destaca por ser una región cultural con una vida nocturna activa y también por ser la más lejana de las islas de Santo Antao. Esta última permite el contacto con la naturaleza, con rutas ideales para practicar senderismo.

En cuanto a la región sur del archipiélago, lugares como la Isla de Santiago, la ciudad de Praia y la zona rural de Tarrafal, son un destino ideal para el turismo por sus hermosas playas, que destacan por su agua cristalina y la arena blanca.

En esta zona también se encuentra Fogo, donde habita un volcán de 9281 pies (2829 m) de altura, el cual puede observarse desde diferentes zonas de Cabo Verde.

La historia de Cabo verde, el país más pequeño en clasificar a la Copa del Mundo

Este conjunto de islas fue descubierto por los portugueses entre los años 1456 y 1460, cuando el archipiélago aún no estaba habitado, y fue colonizado hacia 1462, fecha en la que llegaron los primeros barcos a la Isla de Santiago. El idioma oficial del país es el portugués.

Fue a través de mano esclava que los colonos construyeron ciudades como Ribera Grande, la cual es conocida actualmente como Cidade Velha. Cabo Verde fue un punto estratégico entre África y América, el cual fue utilizado en viajes de personajes como Vasco de Gama y Cristóbal Colón, según oicaboverde.

Durante la época colonial, Cabo Verde fue parte importante de la economía de Portugal (oicaboverde.com)

Durante muchos años, este país fue importante en la economía de las potencias de Europa, quienes se favorecieron del “mercado de esclavos” que albergaban las islas, pues hasta 1876 fueron vendidos y comprados como mercancía.

También se utilizaban esclavos para las plantaciones de azúcar, de algodón y como parte de la tripulación en las exploraciones. Hasta el siglo XVI, Cabo Verde fue una de las colonias “más rentables de Portugal”, aunque sus habitantes vivieron explotación y hambruna.

Cabo Verde hace historia en el Mundial 2026 con un jugador contratado en LinkedIn

Cabo Verde se convirtió en el centro de atención tras garantizar su debut definitivo en una Copa del Mundo el pasado lunes 13 de octubre, luego de vencer 3-0 a la selección Eswatini, esto tras 20 años de esfuerzo por consolidar a su equipo profesional de futbol.

Técnico Pedro Leitao Brito "Bubista“, entrenador de la Selección de Cabo Verde (X/@fcfcomunica-Cristiano Barbosa )

El encuentro que cambiaría la historia del archipiélago tuvo lugar en el Estadio Nacional de Praia, casa de Los Tiburones Azules, quienes aseguraron su pase al Mundial 2026 con goles de Dailon Rocha Livramento, Willy Semedo y Stopira.

El equipo viajará a Norteamérica para consolidar su sueño mundialista bajo la dirección del Técnico Pedro Leitao Brito "Bubista“, quien convocó a 25 jugadores como seleccionados, entre quienes destaca la historia de Roberto “Pico” Lopes.

“Pico” Lopes, un joven de origen irlandés que jugaba como delantero de la selección de Shamrock Rovers y quién fue contactado vía LinkedIn en 2019. Sin conocer el idioma (portugués) pensó que se trataba de una estafa, pero después volvieron a contactar, aunque ahora en inglés. Fue así que empezó su compromiso con Cabo Verde.