Vio que le pedían fotos a alguien en el aeropuerto de Miami y le dijeron que era una celebridad popular para los latinos

Un joven esperaba su vuelo en el aeropuerto de Miami, cuando se dio cuenta de que había una celebridad, ya que varias personas se acercaban a pedirle fotos. El pasajero no logró descifrar de quién se trataba y le pidió ayuda a su hermana para resolver el misterio. Grabó un minivideo y se lo compartió, sin embargo, ella tampoco logró identificarlo. Fue así que la tiktoker publicó el clip y les preguntó a sus seguidores si conocían al famoso. De inmediato, los usuarios respondieron a su solicitud y le informaron que era el bailarín Toni Costa, expareja de Adamari López.

“Mi hermano vio que le pedían una foto a él en el aeropuerto de Miami. ¿Alguien identifica qué famoso es? Yo no tengo ni la menor idea”, escribió la joven en su cuenta de TikTok (@delfiburguenio). Las respuestas a la incógnita llegaron en cuestión de minutos, sobre todo por parte de la comunidad latina, ya que el personaje tiene fuerte presencia allí debido a su exrelación con la “Chaparrita de oro”. “Es Toni Costa, de origen español, bailarín y ex de Adamari López”, contestó una usuaria. Otros se mostraron sorprendidos ante la agilidad de reconocerlo, dado que el video, de tan solo 11 segundos, no tiene la mejor calidad. “No inventen, ¿cómo pudieron ver?, si se la pasó moviendo demasiado el celular”, preguntó una mujer.

Un pasajero se encontró con Toni Costa en el aeropuerto de Miami, pero no logró reconocerlo

En las imágenes se ve al bailarín vestido con un pantalón gris, un sweater negro y una gorra del mismo color. En la espalda lleva una mochila, mientras que delante de él hay varias valijas. Costa está acompañado de un hombre, aunque no se logra distinguir si se trata de un amigo, familiar, o un fan que se acercó a saludarlo.

La creadora de contenido consideró que el bailarín tiene un parecido con el cantante, también español, Enrique Iglesias, ya que en un principio creyó que se trataba de él. “Es Enrique Iglesias”, le escribieron en un comentario y ella respondió: “Sabes a mí también me pareció que era él, pero no”.

¿Quién es Toni Costa?

Toni Costa es originario de Valencia, España, es bailarín, coreógrafo, actor y profesor de zumba, una disciplina en la que se realizan ejercicios aeróbicos con música latina de fondo. Costa comenzó a cobrar popularidad gracias a sus participaciones en certámenes de baile en Estados Unidos, donde se supo presentar como bailarín y mentor. En 2011, precisamente en una competencia, conoció a Adamari López y, tras algunas semanas de bailar juntos, confirmaron que tenían una relación amorosa.

Tres años después, Costa y López anunciaron su compromiso en Punta Cana, República Dominicana. El español se mudó a Miami, donde vivía su pareja, para empezar a vivir juntos, aunque nunca llegaron al altar. En 2015, se convirtieron en padres de Alaïa, quien recién cumplió 8 años en marzo. Siguieron juntos durante un tiempo, pero en 2021 anunciaron su separación. Actualmente, el bailarín mantiene una relación con la modelo mexicana Evelyn Beltrán.

Toni Costa comparte una hija con Adamari López Instagram/toni

Costa lleva sus clases magistrales de zumba a diferentes ciudades del país norteamericano, por lo que es común que las personas lo encuentren en los aeropuertos. También cuenta con una página web en la que ofrece sus servicios de manera virtual.

