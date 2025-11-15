“Draped Bust Type 2″: cómo reconocer la moneda de oro de US$10 que en realidad vale US$350.000

La moneda estadounidense Draped Bust Type 2 (1797 $10 Large Eagle) figura entre las más buscadas por los coleccionistas de numismática. Fabricada en 1797 por la Casa de Moneda de Filadelfia, su tirada limitada de 10.940 ejemplares y su alto contenido de oro elevaron su cotización en el mercado internacional: hoy puede alcanzar hasta US$350 mil, según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés).

¿Cuáles son las características de la Draped Bust de 1797?

El diseño fue obra del grabador Robert Scot, quien definió la estética del dinero estadounidense en sus primeras décadas. La pieza mide 33 milímetros de diámetro, pesa 17,5 gramos y está compuesta por 91,7% de oro y 8,3% de cobre. Su borde es estriado y pertenece a la serie Draped Bust $10 (1795–1804), identificada en el catálogo oficial de PCGS con el número 8559.

Su reverso con el Heraldic Eagle inauguró el “Tipo 2” Captura de PCGS

El reverso muestra al Heraldic Eagle —el águila heráldica—, que reemplazó al diseño previo conocido como Small Eagle. Este modelo marcó el inicio del llamado “Tipo 2”, que se mantuvo en circulación hasta 1804.

¿Por qué la Draped Bust Type 2 es una de las monedas más raras de EE.UU.?

La PCGS estima que solo sobreviven unas 250 unidades de esta moneda, y que menos de 50 se conservan en calidad Mint State 60 (MS60) o superior. Según las estimaciones más recientes de la PCGS, el ejemplar 1797 $10 Large Eagle, identificado en su catálogo con el número #8559 y calificado en grado MS63+, puede alcanzar un valor de hasta US$350 mil en el mercado numismático internacional en 2025.

En mayo de 2022, un ejemplar de la Draped Bust Type 2 (1797 $10 Large Eagle, variedad BD-2) fue vendida por US$276 mil en la subasta Central States U.S. Coins Signature Auction #1344, organizada por Heritage Auctions. La pieza, certificada con grado MS63, se destacó por su excelente estado de conservación y brillo original, características excepcionales.

Identificar una Draped Bust auténtica exige examinar detalles únicos: el 1797 grabado, la fisura en el segundo 7 y la figura drapeada de Liberty que mira a la derecha Captura de PCGS

El experto Ron Guth, de PCGS, destaca que el águila de 1797 fue “la moneda de oro de mayor formato de su tiempo” y que “muy pocas personas llegaron a verla en circulación”.

El valor de la Draped Bust Type 2 depende de su estado de conservación, autenticidad y procedencia certificada. Las piezas calificadas con MS63 o superior pueden superar los US$300 mil en el mercado internacional. La combinación de baja emisión, pureza metálica y relevancia histórica explica su atractivo entre coleccionistas de alto nivel y museos especializados.

Además, al tratarse de la primera emisión con el reverso de águila heráldica, el ejemplar ocupa un lugar central en la historia monetaria de Estados Unidos.

¿Cómo identificar una moneda Draped Bust auténtica?

Los especialistas recomiendan observar con atención una serie de rasgos que permiten identificar las piezas auténticas de esta emisión numismática:

El año 1797, claramente grabado en la base del anverso, constituye un elemento esencial para distinguir el ejemplar, ya que fue el primero en incorporar el nuevo diseño de Liberty con el busto drapeado.

El ejemplar 1797 $10 Large Eagle #8559 combina pureza de oro, baja emisión y relevancia histórica Captura de PCGS

La figura de Liberty , orientada hacia la derecha, se presenta cubierta con un manto.

, orientada hacia la derecha, se presenta cubierta con un manto. En el reverso, destaca un águila heráldica de alas extendidas, con un escudo central sobre el pecho y la leyenda “United States of America” rodeando la escena en el borde exterior.

de alas extendidas, con un sobre el pecho y la leyenda rodeando la escena en el borde exterior. Un detalle técnico de gran interés para los coleccionistas es la presencia, en muchos ejemplares, de una fisura vertical en el segundo número 7 del año. Esta marca es consecuencia de una grieta en el troquel original.

Existen tres variedades de cuño para la versión de 1797; la más frecuente es la BD-2, aunque todas se consideran escasas o raras dentro de la serie.