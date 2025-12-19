Noticias de Florida, en vivo: residente de Miami sería el tirador de la Universidad de Brown y otros sucesos hoy, viernes 19 de diciembre
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado del Sol
Noticias en vivo del sur de Florida
Vivía en Miami: el descubrimiento sobre el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown
Claudio Neves Valente, de 48 años y originario de Portugal, es el principal sospechoso del tiroteo del sábado pasado en la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes muertos y otros nueve heridos. El hombre, que fue encontrado sin vida por herida de bala en un almacén de New Hampshire, tenía una vivienda de Miami como última dirección conocida.
El jefe de policía de Providence, Oscar L. Pérez Jr., informó durante una conferencia de prensa el jueves por la noche que Neves Valente residió por última vez en una casa ubicada en 1310 NE 200th St., Miami-Dade. Según Miami Herald, los registros indican que él no es el propietario actual de esa propiedad.
Clima general en Florida: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre
Florida afrontará este viernes 19 de diciembre un clima variado, según la región. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el norte del Estado Soleado pasará frío esta mañana, con ráfagas de viento y un cambio hacia condiciones más frescas.
En el sur, según el NWS de Miami, el patrón es completamente diferente. Un frente débil se aproxima, pero se espera que se disipe al llegar, lo que provocará poco o ningún cambio significativo. Las condiciones se mantendrán mayormente secas y notablemente cálidas, con temperaturas máximas que alcanzarán los 85°F medios (29°C) en el interior. Solo se prevén lluvias aisladas, principalmente en la costa este.
