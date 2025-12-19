Noticias de Florida, en vivo: residente de Miami sería el tirador de la Universidad de Brown y otros sucesos hoy, viernes 19 de diciembre

Florida afrontará este viernes 19 de diciembre un clima variado, según la región. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el norte del Estado Soleado pasará frío esta mañana, con ráfagas de viento y un cambio hacia condiciones más frescas.

En el sur, según el NWS de Miami , el patrón es completamente diferente. Un frente débil se aproxima, pero se espera que se disipe al llegar, lo que provocará poco o ningún cambio significativo. Las condiciones se mantendrán mayormente secas y notablemente cálidas, con temperaturas máximas que alcanzarán los 85°F medios (29°C) en el interior. Solo se prevén lluvias aisladas, principalmente en la costa este.