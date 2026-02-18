Red Flag Warning: el fenómeno que aleja la ola de frío e instala la amenaza de incendios forestales en EE.UU.

Mientras el oeste de EE.UU. continuará dominado por tormentas invernales activas y nevadas intensas en zonas montañosas, gran parte del centro y el este experimentarán temperaturas inusualmente elevadas para mediados de febrero. El sistema atmosférico en evolución no solo generará precipitaciones variadas, sino también condiciones de viento y riesgo de incendios en regiones secas, lo que convertirá la jornada en una de las más dinámicas de la semana.

Tormentas de nieve en el oeste: montañas bajo acumulaciones importantes

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una profunda vaguada sobre el oeste continuará con el envío de perturbaciones atmosféricas hacia el Pacífico Noroeste y las Montañas Rocosas. Durante el miércoles, un frente cargado de humedad avanzará por esa región, lo que provocará precipitaciones generalizadas.

Noroeste y las Rocosas: acumulaciones de nieve superiores a las 8 pulgadas (20 cm) en las Cascadas y el sur de Oregón NWS

Las cordilleras de la Sierra Nevada, las Cascadas y las Rocosas recibirán nieve abundante. En sectores del sur de las Cascadas y las montañas costeras del sur de Oregón, las acumulaciones superarán las ocho pulgadas (20 centímetros). Estas nevadas persistirán en gran parte del día debido al ingreso constante de humedad del océano Pacífico y al ascenso del aire en las laderas montañosas.

El patrón también favorecerá lluvias en áreas bajas de California, Nevada y partes del suroeste, mientras las elevaciones mantendrán condiciones invernales. Las temperaturas permanecerán frías para la época: gran parte del Intermountain West registrará máximas en los 30°F (−1°C a 4°C), el noroeste del Pacífico rondará los 40°F (4°C a 9°C) y California se ubicará mayormente en los 50°F (10°C a 15°C).

Riesgo de incendios forestales en las Altas Planicies

Las Planicies centrales y del sur permanecerán secas y ventosas. La combinación de humedad relativa baja, temperaturas altas y ráfagas generará condiciones críticas para incendios forestales, situación que generó la emisión de Red Flag Warning.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) destacó un riesgo crítico, nivel dos sobre tres, para sectores de las Altas Planicies, donde los vientos alcanzarán valores intensos y favorecerán la rápida propagación del fuego en pastizales.

En rosa, todas las zonas de Estados Unidos con riesgo de incendios forestales NWS

De las Planicies a los Grandes Lagos: mezcla invernal y nieve moderada

A medida que el sistema avance hacia el interior del país norteamericano, un frente frío descenderá hacia las Planicies del Norte y el Medio Oeste superior. Durante la jornada, la precipitación comenzará como mezcla de lluvia, aguanieve y hielo, pero detrás del frente cambiará a nieve.

Se espera nieve moderada en sectores de las Altas Planicies del norte, y posteriormente se intensificará el jueves sobre las Planicies centrales. La masa de aire frío que acompaña al frente permitirá que la precipitación sólida se mantenga durante varias horas.

El mismo sistema transportará humedad desde el golfo de México hacia el valle de Ohio y el noreste en días posteriores, lo que anticipa una secuencia de eventos invernales en la región durante la semana.

Mientras las zonas bajas de California registran lluvias, las regiones montañosas mantienen un ambiente gélido con temperaturas máximas estancadas en el rango de los 30°F (-1°C a 4°C) SPC

Temperaturas anormalmente cálidas en el centro y el este de Estados Unidos

El contraste térmico será uno de los rasgos más notorios del día. Un amplio sistema de alta presión en niveles altos dominará desde las Planicies centrales hasta la costa atlántica, lo que impulsará aire templado.

Las temperaturas máximas alcanzarán valores muy superiores al promedio:

Planicies centrales y Medio Oeste: hasta 70°F (21°C), entre 30 y 40°F por encima de lo normal.

Valle de Ohio y Atlántico medio: entre 50°F y 60°F (10°C a 16°C).

Sur y sureste: entre 70°F y 80°F (21°C a 27°C).

Franja norte: mayormente entre 30°F y 40°F (−1°C a 9°C).

Este patrón cálido persistirá al menos hasta mitad de semana, lo que mantendrá un marcado contraste con el oeste frío.

Lo que anticipa el resto de la semana en Estados Unidos: tormenta adicional en el noreste

Durante los próximos días, el sistema continuará desplazándose hacia el este, lo que llevará lluvia y nieve a los Apalaches y al noreste. Antes del fin de semana, varias rondas de precipitación afectarán desde el Medio Oeste superior hasta Nueva Inglaterra.

De acuerdo con meteorólogos de AccuWeather, una tormenta adicional podría desarrollarse más adelante y eventualmente alcanzar el noreste, aunque su intensidad dependerá del aire frío disponible y de su trayectoria exacta.