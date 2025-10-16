EE.UU. expande su misión militar en el Caribe con helicópteros de una unidad de élite que volaron a menos de 150 kilómetros de Venezuela

WASHINGTON.- Helicópteros de una unidad de élite del ejército de Estados Unidos parece haber volado en aguas del Caribe a menos de 145 kilómetros de la costa de Venezuela en los últimos días, según un análisis visual de The Washington Post.

Los helicópteros estaban participando en ejercicios de entrenamiento, según un funcionario estadounidense, que podrían servir como preparación para un conflicto ampliado contra presuntos narcotraficantes, incluidas potencialmente misiones dentro de Venezuela.

El ejército estadounidense ha atacado por lo menos cinco embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en aguas internacionales, con un saldo de por lo menos 27 muertos, según funcionarios estadounidenses. El último ataque ocurrió el martes. El presidente Donald Trump declaró el miércoles que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar misiones dentro del país.

Estados Unidos ha declarado que está en “conflicto armado” con los narcotraficantes , aunque legisladores y expertos legales han dicho que los ataques son asesinatos ilegales de personas que son presuntos criminales y no combatientes en el campo de batalla.

Imágenes que circularon en redes sociales a principios de octubre parecían mostrar helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk sobre aguas abiertas cerca de plataformas petroleras y gasíferas. Un análisis visual de las plataformas y del terreno visible indica que los helicópteros volaban frente a la costa noreste de Trinidad, acercándose a 145 kilómetros de varios puntos del litoral venezolano.

Helicópteros Black Hawk del ejército estadounidense realizan ejercicios en Trinidad y Tobago Facebook

Es probable que las aeronaves sean operadas por el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, según Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. La unidad realiza misiones para comandos como los Navy SEALs, los Boinas Verdes y la Fuerza Delta, y ha alcanzado renombre por llevar a cabo operaciones complejas y peligrosas, como el ataque para matar a Osama ben Laden en Pakistán.

La inclusión de Little Birds, pequeños aviones de ataque diseñados para insertar operadores en tierra y brindar apoyo aéreo cercano, sugiere preparativos para posibles misiones que podrían ver tropas estadounidenses en tierra, dijo Cancian.

Un helicóptero MH-6 Little Bird en un ejercicio en Tampa Luke Sharrett - Getty Images North America

Los Black Hawks podrían utilizarse en apoyo, añadió, transportando tropas adicionales, en operaciones de búsqueda y rescate de combate u otras capacidades.

Los helicópteros realizaban vuelos de entrenamiento para mantener su eficiencia y brindar opciones a Trump y al Pentágono en las misiones en curso en la región, según declaró un funcionario estadounidense. Los vuelos no deben interpretarse como prueba de ejercicios de ataque terrestre contra Venezuela, advirtió el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las operaciones en curso.

El helicóptero UH 60 Black Hawk, de uso militar en EE.UU. Defense.gov - Defense.gov

El Pentágono no respondió a preguntas sobre las operaciones. “El Departamento no responderá a especulaciones sobre operaciones militares basadas en análisis de ‘expertos’”, declaró el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson.

El Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, no respondió a una solicitud de comentarios.

El MV Ocean Trader, un buque comercial reconfigurado como una base flotante de operaciones especiales , parece haber operado recientemente en el Caribe y puede tener alguna relación con la aeronave, dijeron los expertos.

El buque tiene capacidad para unas 200 personas, de las cuales unas 150 se dedican a misiones especiales, según Bradley Martin, investigador principal de políticas de Rand Corporation y excapitán de guerra de superficie de la Armada. Puede albergar varias aeronaves, añadió Martin, incluyendo posiblemente los numerosos helicópteros que se muestran en el video . También puede proporcionar servicios de reabastecimiento de combustible y mantenimiento, añadió.

Imágenes satelitales del 25 de septiembre mostraron un barco con la misma eslora y composición visual que el MV Ocean Trader, atracado en Santa Cruz, Islas Vírgenes Estadounidenses. El 6 de octubre, imágenes satelitales parecieron mostrar el mismo barco operando en el Caribe a poco más de 64 kilómetros al este de Trinidad, a pocas decenas de kilómetros de donde se filmaron los helicópteros.

Aproximadamente una décima parte de todo el poder naval estadounidense desplegado está en la región, una reordenación “sísmica” de activos, han dicho los analistas, que incluye un submarino, una flota de destructores y cazas F-35 movilizados en Puerto Rico.

Ejercicios militares norteamericanos en Puerto Rico MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Venezuela cuenta con robustos sistemas de defensa aérea, que podrían representar una amenaza para los aviones estadounidenses.

Caracas utiliza sistemas de fabricación rusa, incluyendo lanzamisiles S-300 de largo alcance y otras armas difíciles de rastrear debido a su fácil desplazamiento, afirmó Cancian. Dichos sistemas no representan una gran amenaza para los helicópteros estadounidenses cuando operan en el mar, añadió. Sin embargo, las armas portátiles de corto alcance, como el SA-24 —que puede detectar las señales de calor de los motores de turbina de los helicópteros—, y la flota de cañones antiaéreos del país, resultan particularmente preocupantes si la aeronave cruza territorio venezolano.

“Podría decirse que estos son los más peligrosos porque son muy difíciles de encontrar y podrían emboscar a los helicópteros que pasan por encima”, dijo Cancian.

Una medida bipartidista para bloquear los ataques letales de la administración Trump contra presuntos narcotraficantes venezolanos fracasó en el Senado la semana pasada, debido a que los legisladores no lograron hacer valer su papel constitucional a la hora de decidir si Estados Unidos entra en una guerra y cómo.

Los funcionarios militares en múltiples reuniones informativas clasificadas no han identificado definitivamente a las víctimas ni han explicado por qué el ejército está usando fuerza letal en lugar del protocolo de larga data de interceptar buques en el mar, dijeron los legisladores demócratas.