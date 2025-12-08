El acuerdo millonario que cambiaría por completo Aventura Mall en Florida
La integración bajo una misma gestión apunta a resolver viejos problemas de tránsito peatonal y a impulsar un corredor más moderno y funcional
- 3 minutos de lectura'
Durante más de diez años, quienes visitaban Aventura Mall y el centro comercial contiguo tenían que lidiar con un recorrido incómodo, sin accesos que facilitaran el paso de un lugar a otro. Esa falta de conexión —que generó disputas legales y molestia entre los visitantes— está cerca de quedar atrás a raíz de una operación empresarial que promete redefinir la dinámica comercial de la zona.
El acuerdo que reorganiza el corazón comercial de Aventura
Los propietarios de Aventura Mall concretaron una adquisición de US$131 millones que les permite tomar el control del centro contiguo, hasta ahora conocido como Esplanade.
La operación se cerró el 25 de noviembre entre Turnberry Associates y Seritage, empresa que está en proceso de liquidación de sus activos.
El anuncio fue confirmado por Harrison Soffer, principal ejecutivo de Turnberry.
En diálogo con el Miami Herald, Soffer explicó el trasfondo de la negociación: “Para nosotros, el acuerdo fue simple. Aventura Mall nunca estuvo más fuerte; la vacancia es prácticamente inexistente y los alquileres están en niveles récord”, sostuvo.
A su vez, agregó que la vitalidad del mercado y la solidez del predio hicieron que fuera “el momento adecuado” para acercarse a Seritage.
Tras la compra, el complejo adoptó un nuevo nombre: The Abbey at Aventura, con señalizaciones ya instaladas en Northeast 195th Street y Biscayne Boulevard.
¿Cómo afectaba a los visitantes la falta de conexión?
A pesar de estar separados solo por una franja de estacionamientos, los dos desarrollos funcionaron durante años como mundos independientes.
No había veredas continuas ni rampas directas; llegar de uno a otro podía ser un desafío.
Entre las alternativas figuran nuevos accesos peatonales junto a North Italia/Jarana y otra entrada cercana a Joey.
La historia de un conflicto que se extendió casi 10 años
La convivencia entre Aventura Mall y Esplanade nunca fue sencilla. Cuando Seritage empezó a desarrollar el predio tras derribar el antiguo Sears, surgieron tensiones por la relación entre ambos espacios.
En 2017, la disputa escaló: Seritage Growth Properties demandó al mall por su ampliación de US$214 millones, a la que calificó como “una apropiación de tierras”.
Los problemas prácticos también eran cotidianos. Una caminata que debería durar pocos minutos podía transformarse en una travesía.
The Abbey at Aventura: qué ofrece el renovado complejo
El nuevo The Abbey at Aventura reúne más de 40 locales de gastronomía, moda y entretenimiento. En ese lugar funcionan STK Steakhouse, Joey, el estudio de fitness Tremble, Pura Vida Miami y la heladería artesanal Salt & Straw. También incorporó un Lego Store, que antes operaba dentro de Aventura Mall.
El predio se levantó en 2023 sobre la parcela de casi cinco hectáreas donde estuvieron Sears y su centro automotriz. Seritage impulsó allí un desarrollo de uso mixto que buscaba complementarse con la actividad del mall vecino.
¿Por qué Aventura Mall apuesta por integrar un segundo espacio bajo su gestión?
Soffer sostuvo que la integración responde a un cambio más amplio en los hábitos de consumo:“Sabemos que nuestros clientes buscan más que compras. Quieren experiencias y lugares donde conectar con su comunidad”, aseguró.
Turnberry ya se encarga de la administración, programación y alquiler de espacios en The Abbey. El nuevo nombre, explicó Soffer, homenajea a Abigail Road, la calle que rodea a los dos complejos y actúa como eje de circulación de vehículos.
Otras noticias de Agenda EEUU
¿Será más barato? Jeff Bezos competirá contra Elon Musk: cuánto costará la antena Ultra de Amazon con internet satelital en EE.UU.
Proyectos de ley. Dream Act 2025: actualizaciones sobre la propuesta que busca otorgar la residencia a nuevos migrantes en EE.UU.
Plan anunciado. La decisión de Donald Trump en la costa de Florida que enfurece a Ron DeSantis
- 1
El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
- 2
El sobrevuelo de los F-16 por Buenos Aires, desde la cabina de uno de los pilotos
- 3
Benín sofoca un golpe de Estado y el presidente garantiza orden y seguridad
- 4
Racing dio el golpe, eliminó a Boca en la Bombonera y jugará la final del torneo Clausura