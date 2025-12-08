El acuerdo millonario que cambiaría por completo Aventura Mall en Florida

Durante más de diez años, quienes visitaban Aventura Mall y el centro comercial contiguo tenían que lidiar con un recorrido incómodo, sin accesos que facilitaran el paso de un lugar a otro. Esa falta de conexión —que generó disputas legales y molestia entre los visitantes— está cerca de quedar atrás a raíz de una operación empresarial que promete redefinir la dinámica comercial de la zona.

El acuerdo que reorganiza el corazón comercial de Aventura

Los propietarios de Aventura Mall concretaron una adquisición de US$131 millones que les permite tomar el control del centro contiguo, hasta ahora conocido como Esplanade.

El reordenamiento promete un entorno más funcional para el público Google Maps

La operación se cerró el 25 de noviembre entre Turnberry Associates y Seritage, empresa que está en proceso de liquidación de sus activos.

El anuncio fue confirmado por Harrison Soffer, principal ejecutivo de Turnberry.

En diálogo con el Miami Herald, Soffer explicó el trasfondo de la negociación: “Para nosotros, el acuerdo fue simple. Aventura Mall nunca estuvo más fuerte; la vacancia es prácticamente inexistente y los alquileres están en niveles récord”, sostuvo.

A su vez, agregó que la vitalidad del mercado y la solidez del predio hicieron que fuera “el momento adecuado” para acercarse a Seritage.

Tras la compra, el complejo adoptó un nuevo nombre: The Abbey at Aventura, con señalizaciones ya instaladas en Northeast 195th Street y Biscayne Boulevard.

¿Cómo afectaba a los visitantes la falta de conexión?

A pesar de estar separados solo por una franja de estacionamientos, los dos desarrollos funcionaron durante años como mundos independientes.

No había veredas continuas ni rampas directas; llegar de uno a otro podía ser un desafío.

La integración de ambos predios impulsa mejoras en accesos y servicios Tripadvisor

Entre las alternativas figuran nuevos accesos peatonales junto a North Italia/Jarana y otra entrada cercana a Joey.

La historia de un conflicto que se extendió casi 10 años

La convivencia entre Aventura Mall y Esplanade nunca fue sencilla. Cuando Seritage empezó a desarrollar el predio tras derribar el antiguo Sears, surgieron tensiones por la relación entre ambos espacios.

En 2017, la disputa escaló: Seritage Growth Properties demandó al mall por su ampliación de US$214 millones, a la que calificó como “una apropiación de tierras”.

Los problemas prácticos también eran cotidianos. Una caminata que debería durar pocos minutos podía transformarse en una travesía.

La reorganización prevé cambios clave en las áreas de autos para facilitar el tránsito entre ambos predios Google Maps

The Abbey at Aventura: qué ofrece el renovado complejo

El nuevo The Abbey at Aventura reúne más de 40 locales de gastronomía, moda y entretenimiento. En ese lugar funcionan STK Steakhouse, Joey, el estudio de fitness Tremble, Pura Vida Miami y la heladería artesanal Salt & Straw. También incorporó un Lego Store, que antes operaba dentro de Aventura Mall.

El predio se levantó en 2023 sobre la parcela de casi cinco hectáreas donde estuvieron Sears y su centro automotriz. Seritage impulsó allí un desarrollo de uso mixto que buscaba complementarse con la actividad del mall vecino.

¿Por qué Aventura Mall apuesta por integrar un segundo espacio bajo su gestión?

Soffer sostuvo que la integración responde a un cambio más amplio en los hábitos de consumo:“Sabemos que nuestros clientes buscan más que compras. Quieren experiencias y lugares donde conectar con su comunidad”, aseguró.

Turnberry ya se encarga de la administración, programación y alquiler de espacios en The Abbey. El nuevo nombre, explicó Soffer, homenajea a Abigail Road, la calle que rodea a los dos complejos y actúa como eje de circulación de vehículos.