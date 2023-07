El adolescente de Iowa que mató a su profesora de español con un bate de béisbol por una mala nota ya tiene condena

escuchar

Uno de los dos adolescentes de Iowa que se declararon culpables de matar a golpes con un bate de béisbol a su profesora de español fue condenado a cadena perpetua el jueves. El juez anunció la decisión tras una audiencia que duró más de siete horas. El joven podrá gozar de libertad condicional tras cumplir 35 años en prisión.

Willard Miller y su compañero, Jeremy Goodale, se declararon culpables en abril de 2021 del ataque contra la profesora Nohema Graber, de 66 años, quien fue golpeada mientras daba un paseo en un parque de Fairfield. El asesinato ocurrió el 2 de noviembre de 2021 y los fiscales alegaron que ambos, que en ese momento tenían 16 años, estaban enojados por una mala nota que la maestra le había dado a Miller.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, la Fiscalía había recomendado que el adolescente tuviera una sentencia de entre 30 años y cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. El otro joven todavía no recibió su condena.

La audiencia en el Tribunal del Condado de Jefferson en Fairfield se centró inicialmente en los investigadores, quienes describieron cómo encontraron el cuerpo de Graber. Unas publicaciones en redes sociales los llevaron a interrogar y detener a los adolescentes. Los fiscales reprodujeron grabaciones de entrevistas de la policía con ambos y mostraron escenas del crimen.

Trent Vileta, agente de la División de Investigación Criminal de Iowa, recordó que el cuerpo de la mujer estaba bajo una lona en el parque Chautauqua. Sobre ella había una carretilla y un durmiente de las vías del tren, por lo que solo se veía un zapato y una mano. Cuando descubrieron el cadáver, la única lesión significativa era una herida en la cabeza.

Miller afirmó al principio que no sabía nada de la desaparición de su maestra, pero más tarde aseguró que había visto a otras personas llevando el cuerpo por el parque. Finalmente, reconoció que había estado en el momento del asesinato, que proporcionó “materiales” para cometerlo y que ayudó a ocultar el crimen. En ese instante, no admitió haber matado a Graber.

La investigación contra él y su compañero comenzó por los mensajes en redes sociales que se enviaron: “Incluyen, pero no se limitan al motivo para matar a Graber, la planificación y ejecución, así como los intentos deliberados de ocultar el crimen”, demuestran los documentos judiciales. Los adolescentes observaron la rutina diaria de la maestra para emboscarla, luego arrastraron su cuerpo al bosque y la golpearon con un bate de béisbol.

Por su lado, Goodale declaró que habían planeado la ejecución durante dos semanas, que ambos agredieron a la víctima y que ocultaron el cadáver. Señaló además que Miller había iniciado el plan. No obstante, este admitió haber ayudado, pero negó haber golpeado a la maestra. Pese a su edad, los dos fueron acusados como adultos. Sin embargo, no estaban sujetos a la sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato en primer grado. Miller tiene ahora 17 años y Goodale 18.

Las disculpas a la familia de la maestra asesinada

Antes de conocer cuál sería su sentencia, Miller se presentó frente al tribunal y aceptó el asesinato, con un mensaje para la familia de la docente. “Me gustaría pedir disculpas por mis acciones,”, compartió. “Siento sinceramente la angustia que les he causado y la devastación para su familia”. Por su parte, el juez Shawn Showers pronunció, en declaraciones citadas por CBS.: “No voy a pasar por alto el hecho de que usted y el Sr. Goodall truncaron la preciosa vida de Nohema Graber”.

Bajo el acuerdo declararse culpable, los fiscales recomendaron una sentencia de entre 25 años y cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional para el otro joven. La resolución estaba prevista para agosto, pero sus abogados solicitaron un prórroga.

La abogada defensora Christine Branstad argumentó ante el tribunal que Miller no debería tener una sentencia obligatoria porque cooperó y no había ninguna evidencia física de que él le diera un golpe fulminante a Graber, señaló Branstad, según NBC News. Desde su perspectiva, el joven reconoció que todo comenzó como una broma y que siguió adelante. Admitió haber proporcionado el arma y ser vigía. “Hay cierto desacuerdo sobre si tenía o no el bate y sobre si dio el primer golpe (... ) Creo que las pruebas apoyan lo que dijo. No había sangre en él. Había sangre en Goodale”, agregó.

¿Quién era la maestra asesinada?

Graber, nativa de México, era el principal sostén de su hogar, según los testimonios recogidos por la prensa estadounidense. Su exesposo, Paul Graber, estaba discapacitado desde hace más de 20 años con daños nerviosos en los pies y las piernas.

El hombre falleció la semana pasada a los 68 años a causa de un cáncer metastásico. Su muerte fue calificada como prematura por su familia porque dijeron que si la docente hubiera estado viva, lo habría ayudado a recibir atención médica. Fue enterrado un día antes de la sentencia del jueves.

