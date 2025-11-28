El agresor de los soldados de la Guardia Nacional ahora enfrenta un cargo de asesinato en primer grado

WASHINGTON.- El ciudadano afgano acusado de disparar contra dos guardias nacionales en Washington será inculpado por asesinato tras la muerte de uno de los militares, indicó este viernes una funcionaria estadounidense.

“Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los cargos iniciales de asalto a asesinato en primer grado”, dijo la fiscal de la capital del país, Jeanine Pirro, sobre los cargos contra Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años refugiado en Estados Unidos tras colaborar con las fuerzas norteamericanas.

“Es un asesinato premeditado. Hubo una emboscada con un arma contra personas que no sabían lo que se les venía encima", añadió la fiscal.

Los dos miembros de la Guardia Nacional baleados en miércoles en Washington U.S. Attorney’s Office�

El presidente Donald Trump anunció el jueves la muerte de Sarah Beckstrom, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental de 20 años, desplegada en la capital como parte de la ofensiva de la administración contra el crimen. El sargento Andrew Wolfe, de 24, el otro baleado en el incidente, permanece grave.

Lakanwal enfrentaba cargos de agresión con intención de matar mientras estaba armado y posesión de arma de fuego durante un delito violento. Pero Pirro había anticipado que los cargos se elevarían a asesinato en primer grado si las víctimas no sobrevivían.

Lakanwal disparó con un revólver contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca. El joven vivía en el estado de Washington (noroeste) y había cruzado Estados Unidos de costa a costa para llegar a la capital.

Un video revisado por los investigadores muestra que Lakanwal “apareció por la esquina” la tarde del miércoles y de inmediato abrió fuego contra los soldados, según explicó Jeffery Carroll, subjefe de la policía de D.C.

Rahmanullah Lakanwal, el afgano acusado por el tiroteo cerca de la Casa Blanca

Las tropas corrieron y retuvieron al tirador, de quien se cree que era el único pistolero. Carroll afirmó que no estaba claro si fue un miembro de la Guardia o un policía quien le disparó a Lakanwal, quien quedó herido pero se encuentra fuera de peligro.

La investigación continúa

Pirro se negó a hablar sobre el motivo del sospechoso, y afirmó que las autoridades han estado trabajando incansablemente en esa cuestión. Los investigadores continúan ejecutando órdenes de arresto, señaló.

La fiscal declaró que sentía lástima por la familia de Beckstrom, quien se ofreció como voluntaria para servir y “terminó recibiendo disparos en una emboscada en las frías calles de Washington por un individuo que ahora será acusado de asesinato en primer grado".

“Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su familia y asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan durante este momento difícil", declaró sobre Wolfe, y dijo que “aún tenemos esperanza” en su recuperación.

La policía rodea la escena del crimen en las cercanías de la Casa Blanca DREW ANGERER� - AFP�

El acusado fue miembro de las “unidades cero” de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA, y se instaló en Estados Unidos como refugiado como otros 76.000 afganos que colaboraron con las tropas y los diplomáticos norteamericanos movilizados en Afganistán durante 20 años (2001-2021), entre la caída de los talibanes y la vuelta de ese grupo al poder.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, emitió una proclama solicitando que todos los habitantes del estado observaran un momento de silencio u oración a las 14:15 de este viernes en honor a Wolfe y Beckstrom. También ordenó que las banderas ondearan a media asta en reconocimiento a la muerte de Beckstrom.

Wolfe sirve en el 167º Escuadrón de Apoyo de la Fuerza y ​​Beckstrom servía en la 863° Compañía de la Policía Militar, declaró el gobernador en un comunicado de prensa.

Miembros de la Guardia Nacional patrullan el Washington Mall Rahmat Gul� - FR172204 AP�

“Estos dos héroes de Virginia Occidental estaban sirviendo a nuestro país y protegiendo la capital de nuestra nación cuando fueron atacados maliciosamente", dijo Morrisey. “Su valentía y compromiso con el deber representan lo mejor de nuestro estado”.

El tiroteo reavivó tres asuntos políticamente explosivos: el uso controvertido que hace Trump de los militares dentro del país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

Según los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión adecuada debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Joe Biden tras la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán.

AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar a afganos en Estados Unidos tras la retirada militar, afirmó sin embargo que los ciudadanos del país asiático habían pasado por algunas de las verificaciones de seguridad más completas entre todos los migrantes.

