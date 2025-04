El cambio en la Seguridad Social en EE.UU. que hará más difícil que los jubilados cobren sus cheques

La Administración del Seguro Social de EE.UU. (SSA, por sus siglas en inglés) anunció medidas para proteger sus servicios, como el proceso más estricto de verificación de identidad. Estos cambios han generado polémica, ya que podrían ocasionar mayores dificultades para que los jubilados cobren sus cheques.

El cambio del Seguro Social que generó polémica

El pasado 18 de marzo la SSA dio a conocer las medidas para proteger los registros y beneficios del Seguro Social contra actividades fraudulentas. La disposición acerca realizar la verificación de identidad en persona generó controversia, y el 26 de marzo la agencia dio a conocer actualizaciones.

Los cambios del la SSA generaron controversia por la afectación a las personas mayores y con poca movilidad Freepik

Leland “Lee” Dudek, Comisionado Interino del Seguro Social, señaló: “Hemos escuchado a nuestros clientes, al Congreso, a los defensores y a otros, y estamos actualizando nuestra política para brindar un mejor servicio a las poblaciones más vulnerables del país”.

Según la política actualizada, que cambió su entrada en vigor del 31 de marzo al 14 de abril de 2025, las personas que soliciten el Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés), Medicare o el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), que no puedan usar una cuenta de My Social Security, no tendrán que acudir a una oficina y podrán completar el proceso por teléfono.

Sin embargo, la American Association of Retired Persons (AARP) se manifestó en contra de la nueva política. En un comunicado, la directora de defensa y participación, Nancy LeaMond, dijo que la propuesta de la SSA todavía “tendría un impacto muy serio” en los estadounidenses mayores.

“La SSA debería priorizar la eficacia y la eficiencia del servicio al cliente, y como nos dicen los estadounidenses mayores, el anuncio de la exigencia de visitas causó confusión y angustia”, agregó la directiva de la organización.

Cómo funcionará la nueva política de identificación de la Seguridad Social

La agencia explicó que las personas que no tengan una cuenta en My Social Security necesitarán acreditar su identidad en una oficina del Seguro Social si solicitan beneficios de jubilación, de sobrevivientes o auxiliares (cónyuge o hijo).

Muchos de los beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos deberán presentarse en una oficina para hacer la verificación de identidad Foto Facebook Social Security Administration

La SSA también destacó que no exigirá los requisitos en situaciones de extrema necesidad, como casos de personas en estado terminal o presos en etapa de preexcarcelación.

Mientras que las personas que no puedan usar los servicios en línea para cambiar su información de depósito directo deberán acudir a una oficina para procesar el cambio o llamar al 1-800-772-1213 para programar una cita en persona.

Seguridad Social: la preocupación por la escasez de personal

La SSA indicó que recientemente exigió que casi todos los empleados, lo que incluye a los de atención al público en todas las oficinas del país, trabajen cinco días a la semana. “Este cambio garantiza la máxima disponibilidad de personal para cumplir con el requisito más estricto de verificación de identidad”, señaló.

Pero la disposición de la agencia con respecto a los trabajadores se da semanas después de que anunciaron los planes de recortar más del 12% del personal.

En ese sentido, el senador Chuck Schumer, de Nueva York, afirmó que la escasez de personal, el cierre de oficinas y las verificaciones de identidad obligatorias en persona, dificultarán el recibir los beneficios del Seguro Social.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, en el Congreso en Washington el 14 de marzo del 2025 Ben Curtis - AP

La comunicación del senador también señala que el sitio web de la SSA ya ha colapsado, lo que impide que millones de beneficiarios en todo el país accedan a sus cuentas en línea.

“Los beneficiarios están pidiendo ayuda, pero con menos trabajadores para atender las llamadas debido a los recortes de personal, los tiempos de espera son mucho más largos”, precisa.

En ese contexto, la AARP explica que cuando la agencia inició las reducciones planificadas, la dotación de personal de la SSA ya se encontraba cerca de su nivel más bajo en 50 años.

La organización y otros activistas han solicitado al Congreso que proporcione recursos para aumentar la capacidad de contratación y abordar los problemas de servicio al cliente, en particular los largos lapsos de espera en las llamadas a la línea gratuita de ayuda y el tiempo de toma de decisiones iniciales sobre las solicitudes de discapacidad, que promedian ocho meses.

Kathleen Romig, directora de políticas de Seguridad Social y Discapacidad del Center for Budget and Policy Priorities, expresó: “Millones de personas más que buscan servicios en persona de la SSA, junto con la reducción de 7000 empleados, causarán más retrasos para todos los que buscan ayuda”.