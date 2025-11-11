El caso de un cubano que llegó hace 36 años a EE.UU. y fue enviado por el ICE a Alligator Alcatraz

Las hijas de Justo Betancourt, un migrante cubano de 63 años, piden compasión para su padre, quien fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y enviado al centro de detención Aligator Alcatraz de Florida. El hombre tiene algunos problemas de salud que preocupan a su familia.

Su familia pide ayuda: así detuvo el ICE al migrante cubano que llegó hace 36 años a EE.UU.

Kannis, una de las hijas de Betancourt, dijo en Local10 News que el ICE arrestó inesperadamente a su padre cuando acudió a un control migratorio de rutina. Ella y todos sus parientes consideran que “merece compasión, no detención”.

Kannis Betancourt, una de las hijas de Justo, habló sobre la detención de su padre por parte del ICE Captura de pantalla Local10 News

El hombre, que cuidó solo a sus hijas y trabajó para la comunidad durante mucho tiempo, se presentó en el juzgado el último miércoles para su cita anual, y desde entonces su familia no supo nada más de él. “Cuando entró, mi hermana y mi tía no se dieron cuenta hasta horas después de que se lo habían llevado”, contó Kannis.

Arianne, otra de sus descendientes, enfatizó en la preocupación que sienten debido a los problemas de salud que atraviesa. “Es diabético y necesita insulina dos veces al día. La única vez que hablamos con él, le dijeron que si quería medicación, podía conseguirla en México”, explicó.

Justo Bentancourt vivió durante más de 30 años en Estados Unidos, y ahora está bajo custodia del ICE Captura de pantalla Local10 News

Por qué el ICE arrestó al migrante cubano de 63 años

Según lo que narraron sus hijas, Betancourt fue acusado de conspiración hace cinco años, aunque su caso fue desestimado y permaneció en libertad condicional. Estiman que ese podría ser uno de los motivos que llevó a la agencia federal a arrestarlo, aunque no revelaron información oficial al respecto.

En torno a ello, su hija Arianne brindó una sentida reflexión. “Todos somos humanos”, consideró, y agregó: “Sin importar lo que hayamos hecho o los errores que hayamos cometido, todos somos capaces de cambiar y de ser mejores. Como país, debemos ser mejores”.

Las detenciones del ICE en los juzgados se volvieron una práctica corriente en Estados Unidos Jenny Kane - AP

En primera instancia, ahora toda su familia trabaja para garantizar que el hombre reciba la atención médica necesaria para afrontar sus problemas de salud. También se mantienen en constante contacto con defensores especialistas para lograr su liberación.

“Mi padre nunca fue una carga para EE.UU. Trabajó, pagó impuestos y ayudó a sus vecinos. Solo queremos que lo traten con respeto y humanidad”, concluyó Arianne.

En qué estado se encuentra el pedido de clausura contra el Alligator Alcatraz de Florida

De acuerdo con Florida Phoenix, a fines de octubre quedó en suspenso la solicitud de grupos ambientalistas para clausurar las instalaciones del Alligator Alcatraz del Estado del Sol debido al cierre del gobierno federal en EE.UU.

El Alligator Alcatraz recibe a migrantes detenidos en Florida durante el cierre del gobierno nacional Rebecca Blackwell� - AP�

Esto se debe a que los abogados gubernamentales no trabajan durante el cese de las actividades.

“Se concede la solicitud de suspensión de la apelación. Se ordena al solicitante que presente una notificación ante el tribunal cuando deje de existir el motivo de la suspensión”, fueron las palabras de la orden, según consignó el medio citado.

Anteriormente, la organización sin fines de lucro Friends of the Everglades comandó una solicitud hacia el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito. Allí, pidió que reconsiderar la decisión de mantener abierto el centro a pesar de las cuestiones ambientales que anteriormente habían puesto en duda la continuidad de sus funciones.