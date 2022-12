El cuestionado exabrupto de un reconocido periodista de Estados Unidos que el Kremlin celebró

escuchar

Por primera vez desde que comenzó la guerra en febrero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky salió de su país y viajó a Estados Unidos para reunirse con Joe Biden en Washington. Una oportunidad que también aprovechó para presentarse ante el Congreso de los Estados Unidos con el objetivo de pedir mayor apoyo para su país en el enfrentamiento contra Rusia.

Durante el discurso que dirigió a los legisladores, expresó: “Esta batalla no es solo por el territorio, no es solo por la vida y la libertad, es por la democracia en Ucrania”, y aclaró que la ayuda que envía Estados Unidos no se trata de “caridad” sino de una “inversión en la seguridad global y la democracia”.

Qué dijo Tucker Carlson

A propósito de la visita, Tucker Carlson, periodista de Fox News, una cadena conocida por un sesgo informativo en favor del Partido Republicano, emitió una serie de comentarios polémicos que se viralizaron en contra del presidente de Ucrania.

En su segmento de opinión, Carlson juzgó el atuendo con el que Zelensky se presentó ante el Congreso, un sweater y un pantalón de cargo en color militar, y dijo que estaba “vestido como el gerente de un club de striptease”. Continuó dirigiéndose a su público en el mismo tono: “Hasta donde sabemos, nadie se ha dirigido antes al Congreso de los Estados Unidos con una sudadera, pero lo aman mucho más de lo que te aman a ti”.

La molestia evidente de Tucker Carlson no resulta ajena a sus posicionamientos habituales porque a lo largo de la guerra ha compartido propaganda rusa y ha criticado los millonarios envíos de ayuda militar respaldados por la gestión de Joe Biden.

El periodista Tucker Carlson se lanzó contra el presidente de Ucrania en su visita a Washington

El presentador continuó emitiendo comentarios de indignación ante lo que considera una injusticia contra los contribuyentes estadounidenses: “El objetivo era adular al gerente del club de striptease ucraniano y entregarle miles de millones de dólares más de nuestra propia economía que se desmorona”, dijo Carlson. “Es difícil, de hecho puede ser imposible imaginar un escenario más humillante para el país más grande de la Tierra”, agregó.

Además, cuestionó la justificación del mandatario de Ucrania para considerar que lo destinado por Estados Unidos es una inversión: “¿Dónde está el retorno de esa inversión?”, dijo enérgicamente. “¿Y cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tenemos animosidad histórica hacia una Rusia no soviética? ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa a nuestros líderes?”.

WASHINGTON, DC: El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky se reunió con Joe Biden y también se presentó ante el congreso de los Estados Unidos para solicitar mayor ayuda militar Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una columna posterior a su segmento, Carlson insistió en señalar a los legisladores por no tener una posición crítica ante las peticiones de Zelensky, los acusó por aplaudir “como focas”. No solo se concentró en las críticas a Joe Biden, sino que las hizo extensivas a los representantes de ambos partidos, a quienes critica por nunca ponerse de acuerdo para asuntos importantes, pero sí para aplaudir al unísono.

Esta semana, antes de que Zelensky aterrizara, el gobierno estadounidense anunció que enviará el equivalente a 1850 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. El paquete incluye una batería de misiles Patriot, calificados como los más avanzados entre los que han sido enviados desde occidente para encarar los ataques rusos.

