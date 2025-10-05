En California: la demanda millonaria de un trabajador de Tesla por el ataque de la firma de Elon Musk

Peter Hinterdobler demandó a Tesla, y a otra empresa de robótica relacionada, por un accidente ocurrido hace un par de años en las instalaciones de Fremont, California, cuando fue “atacado” por un autómata. El incidente ocurrió en 2023, pero el trabajador solicita una indemnización por los gastos médicos y la imposibilidad de realizar otras tareas a futuro.

El trabajador que demanda a Tesla tras ser atacado por un robot

El demandante solicitó una reparación del daño de US$51 millones tras el accidente ocurrido en 2023, cuando un brazo robótico de la compañía de Elon Musk lo golpeó con fuerza, según People.

Trabajador de Tesla demanda a la empresa por lesiones tras ataque de robot (Archivo)

Hinterdobler argumenta que mientras trabajaba para la empresa como mecánico robótico en Fremont y ayudaba a un ingeniero de Tesla a desmontar un autómata industrial, fue “arrojado al suelo y quedó inconsciente”.

Esto tras el golpe repentino que recibió de parte del brazo del robot, el cual se soltó sin previo aviso. El autómata habría sido fabricado por el Control Numérico Automático de Fuji (Fanuc, por sus siglas en inglés) con sede en Estados Unidos.

La demanda fue presentada por Peter Hinterdobler el pasado 19 de septiembre de 2025 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, según el documento de la demanda.

Las partes acusadas por su presunta responsabilidad en lesiones personales son Tesla, Fanuc America y otras personas que aún no han sido identificadas.

Las Gigafactory de Tesla, producen motores eléctricos, sistemas de propulsión, baterías para vehículos y Powerwall (FB/Teslaowners)

La indemnización millonaria que pide el demandante de Tesla y Fanuc

La parte afectada solicita una reparación del daño que asciende a US$51 millones, pues denuncia que ha gastado alrededor de US$1 millón facturas médicas desde el accidente, según The Independent.

Hinterdobler detalló que el golpe que recibió tenía la fuerza del brazo robótico y de un contrapeso de 8000 libras (3.628 kilogramos), lo que le causó que el hombre de 50 años cayera al suelo inconsciente y desarrollara lesiones graves.

La demanda argumenta que desde el día del accidente hasta la fecha se han acumulado costosas facturas médicas, muchas de ellas están pendientes por pagar, por lo que se solicita una indemnización millonaria que se desglosa de la siguiente manera:

US$20 millones por dolor, sufrimiento e inconvenientes.

US$10 millones por angustia emocional tras el accidente.

US$1 millón por la pérdida de ingresos en facturas médicas desde julio de 2023 hasta la fecha.

US$8 millones por incapacidad o pérdida de capacidad de generar ingresos a futuro.

US$5 millones por pérdida pasada y futura de servicios domésticos.

De acuerdo con declaraciones del abogado de Peter Hinterdobler, las cifras de indemnización están sujetas a cambios.

Otros registros de ataques de robots de Tesla

Esta no es la primera vez que un empleado de la compañía de Elon Musk denuncia ataques de autómatas, pues en 2021 un ingeniero fue presuntamente golpeado por un robot, según Daily Mail.

Un testigo acusó que el hombre se encontraba en la gigafactory con sede en Austin, Texas, cuando fue agredido por un robot, que le clavó las “garras” en la espalda y lo empujó en contra de la pared.

Brazo autómata en la Gigafactory de Austin, Texas (Archivo) Tesla

La máquina que causó este accidente había sido diseñada y programada para tomar y mover piezas de aluminio recién fundidas, por lo que contaba con unas garras metálicas que fueron hundidas en el brazo del ingeniero.

El hombre se encontraba en medio de la programación de dos robots de Tesla y solo logró escapar gracias a uno de sus compañeros pulsó el botón de parada de emergencia, aunque quedó con una herida abierta, señaló Daily Mail.

Esto se dio a conocer en un informe de lesiones presentado por la misma compañía en el 2021, el cual debe ser entregado por ley de forma anual ante las autoridades.

Al respecto, la abogada Hannah Alexander, del Proyecto de Defensa de los Trabajadores, declaró que la empresa de Musk podría no declarar los accidentes sufridos en la fábrica de Austin en su totalidad.