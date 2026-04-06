Trump reveló nuevos detalles del rescate en Irán y amenazó con la cárcel a quien lo filtró

WASHINGTON.- En una esperada conferencia de prensa en la Casa Blanca, centrada en el exitoso operativo de rescate de los dos tripulantes norteamericanos de un jet militar derribado por Irán el viernes pasado, el presidente Donald Trump destacó los riesgos que conllevó la misión, al tiempo que afirmó que exigirá a los medios el nombre de la persona que filtró información sobre la operación, bajo amenaza de encarcelarlo.

“Pusieron esta misión en grave riesgo. Pusieron a ese hombre en grave riesgo”, declaró el mandatario norteamericano, en referencia al segundo tripulante del F-15E Strike Eagle que fue rescatado en la madrugada del domingo. El piloto había sido encontrado y sacado de Irán por las fuerzas de Estados Unidos el mismo viernes.

El presidente Donald Trump, al llegar a la sala de prensa de la Casa Blanca. KENT NISHIMURA - AFP

“Vamos a acudir a la empresa de medios que lo difundió y les diremos: ‘Seguridad nacional: entreguen el nombre o irán a la cárcel’. Al hacer eso, de repente todo Irán supo que había un piloto, en algún lugar de su territorio, luchando por su vida”, amplió el presidente, acompañado por el director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine.

“Ordené a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que hicieran todo lo necesario para traer de vuelta a casa a nuestros valientes guerreros. Fue una decisión arriesgada, ya que podríamos haber terminado con 100 muertos, en lugar de uno o dos", señaló Trump a los periodistas.

Trump, durante su conferencia de prensa BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Es una decisión difícil de tomar, pero en el Ejército de los Estados Unidos no dejamos a ningún estadounidense atrás. Simplemente no lo hacemos”, añadió el mandatario, quien en el inicio de la conferencia de prensa advirtió -respecto a Irán- que “todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana”.

“Todo y cada uno de los detalles han sido pensados ​​por todos nosotros”, dijo Trump sobre el plan para la guerra contra Irán, pero afirmó que no podía revelarlos públicamente.

En su intervención, Hegseth afirmó que, siguiendo las instrucciones de Trump, Estados Unidos lanzaría ataques más intensos contra Irán, en momentos en que corren las horas para el plazo del ultimátum que el magnate le dio al régimen de los ayatollahs, que vence el martes por la noche.

“Siguiendo las instrucciones del presidente, hoy se registrará el mayor volumen de ataques desde el primer día de esta operación. Mañana, incluso más que hoy. Y entonces, Irán tendrá una elección", señaló Hegseth. “Elijan sabiamente, porque este presidente no se anda con juegos”, advirtió a las autoridades iraníes.

Luego de sus palabras, Trump invitó a Ratcliffe al podio para dar un mensaje a la prensa, un reconocimiento del papel fundamental que desempeñó la CIA en el operativo de búsqueda y rescate en territorio iraní.

Ratcliffe hizo referencia tanto a “activos humanos” como a “tecnologías de vanguardia” para localizar al militar desaparecido y determinar que se encontraba solo y con vida. El director de la agencia de inteligencia confirmó asimismo que la CIA estaba detrás de la campaña de engaño a las fuerzas del régimen, que buscaban intensamente al miembro de la tripulación. El oficial seguía siendo “invisible para el enemigo, pero no para la CIA”, dijo.

“Fue una campaña de engaño para confundir a los iraníes, quienes buscaban desesperadamente a nuestros aviadores. Logramos nuestro objetivo principal al localizar y confirmar que uno de los mejores y más valientes hombres de Estados Unidos estaba vivo y oculto en una grieta montañosa”, afirmó Ratcliffe.

El presidente Donald Trump, en la sala de prensa de la Casa Blanca. SAUL LOEB - AFP

La CIA, que tradicionalmente colabora en el rescate de pilotos estadounidenses atrapados tras las líneas enemigas, ideó un plan de engaño para ganar tiempo y encontrar al militar, manteniendo a los iraníes alejados de su posible paradero.

La campaña de la agencia pretendía difundir en Irán la noticia de que el militar había sido encontrado y que estaba saliendo del país persa en un convoy terrestre. La idea del plan era que los iraníes desviaran sus esfuerzos de búsqueda del lugar donde se creía que estaba el efectivo hacia las rutas que salían de la región.

Trump afirmó que la primera misión para rescatar al piloto del F-15E Strike Eagle “fue tan peligrosa como la segunda, más arriesgada” debido a que los aviones norteamericanos volaban “a plena luz del día”.

“Ya saben: somos los mejores del mundo. Por la noche, disponemos de unas gafas de visión nocturna que nadie más tiene. Las he probado y son increíbles. Veo mejor con esas gafas por la noche de lo que veo sin ellas durante el día. Y me refiero a un día como hoy, un día espléndido: se ve igual de bien con las gafas puestas”, graficó.

“Cuando me informaron sobre el vuelo diurno —creo que volamos durante siete horas sobre Irán—, me pareció una eternidad sobrevolando un territorio increíblemente hostil, donde no hay más que armamento. Neutralizamos sus defensas antiaéreas, lo cual fue excelente. Neutralizamos sus radares, lo cual también fue excelente. Neutralizamos otros objetivos; sin embargo, todavía disponían de recursos", explicó Trump sobre la misión, y señaló que lo que impactó en este caso al jet militar fue un “misil portátil de hombro, un misil guiado por calor”.

“Pero esos pilotos lograron salir de allí sanos y salvos. Fueron magníficos. Su sincronización fue impecable. No obstante, se me advirtió que se trataba de una misión sumamente peligrosa. Lo comprendí. Lo que me dijeron fue: ‘Sabe, vamos a poner en riesgo la vida de cientos de personas al llevar a cabo esto’“, reveló el mandatario.

“Simplemente sentí que valía la pena. Si me hubieras dicho que tendríamos éxito, que recuperaríamos a ambos y que, en esencia, nadie resultaría herido, habría dicho que eso sería imposible", amplió Trump ante la pregunta de un periodista.