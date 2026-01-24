Arrestos en el aeropuerto, boicot y un caso emblema: estallan las protestas contra el ICE en Minnesota

MINNEAPOLIS, Minnesota.– Miles de residentes de Minnesota protagonizaban este viernes una marcha contra las políticas migratorias de Donald Trump, a la par de una huelga que llevó al cierre de cientos de tiendas en todo el estado.

Bajo el lema “Fuera ICE”, el servicio de inmigración de Estados Unidos cuyos agentes protagonizaron violentos incidentes en las últimas semanas, bares, restaurantes y tiendas cerraron sus puertas mientras la gente se incorporaba gradualmente a las manifestaciones.

Las temperaturas gélidas de este estado norteño y colindante con Canadá no impidieron que los manifestantes se unieran a marchas callejeras y encuentros improvisados, convocados por organizaciones civiles, sindicales y religiosas.

Miles de personas se sumaron a las marchas contra el ICE en Minneapolis Angelina Katsanis� - FR172095 AP�

En una de las acciones más numerosas, cientos de personas se dirigieron al principal aeropuerto del estado. Los organizadores afirmaron que sus demandas incluían que rinda cuentas ante la Justicia el agente del ICE que mató a balazos a una mujer, Renee Good, a bordo de su auto.

Ante la negativa de los manifestantes de despejar la calle, la policía local arrestó a decenas de manifestantes, quienes no opusieron resistencia, antes de subirlos a autobuses. Los organizadores informaron que cerca de 100 clérigos fueron arrestados.

Esta movilización fue convocada por Faith in Minnesota, que quería llegar al aeropuerto para manifestarse contra las aerolíneas que llevan a cabo vuelos de deportación.

Jeff Lea, vocero de la Comisión Metropolitana de Aeropuertos, dijo que los manifestantes fueron arrestados frente a la terminal principal cuando excedieron las estipulaciones de su permiso para manifestarse e interrumpieron las operaciones de la aerolínea.

Un cartel que dice “¡ICE FUERA YA!”, frente a una casa en un barrio de Minneapolis Kerem Yücel� - Minnesota Public Radio�

La reverenda Elizabeth Barish Browne viajó desde Cheyenne, Wyoming, para participar en la manifestación en el centro de Minneapolis. “Lo que está sucediendo aquí es claramente inmoral”, dijo la ministra de la Iglesia unitaria universalista.

Los manifestantes se han reunido diariamente en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, tras la muerte de Renee Good. Los agentes federales se han enfrentado repetidamente con miembros de la comunidad y activistas que rastrean sus movimientos.

La indignación se reavivó con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia. Zena Stenvik, superintendenta de escuelas públicas de Columbia Heights, donde el pequeño cursaba el preescolar, dijo que el menor fue utilizado como “carnada” por los agentes de inmigración para golpear en la puerta de la casa e intentar que salieran las personas en su interior.

Sam Nelson dijo que se ausentó del trabajo para poder unirse a la marcha. Indicó que es un exalumno de una escuela secundaria de Minneapolis, donde los agentes federales detuvieron a una persona después de clase hace unos días. Ese arresto llevó a altercados entre los agentes federales y los transeúntes. “Es mi comunidad”, dijo Nelson. “Como todos los demás, no quiero al ICE en nuestras calles”.

Agentes federales detienen a una persona el miércoles 21 de enero de 2026 en Minneapolis Angelina Katsanis� - FR172095 AP�

“Realmente queremos que ICE se vaya de Minnesota, y no se van a ir de Minnesota a menos que haya una gran presión sobre ellos”, dijo Kate Havelin, de Indivisible Twin Cities, uno de los más de 100 grupos movilizados. “No deberían estar recorriendo las calles de nuestro país de la manera en que lo hacen”.

“Hay momentos para ponerse de pie y defender lo que uno cree, y este es uno de ellos”, dijo por su parte Alison Kirwin, dueña de Al’s Breakfast, un restaurante que cerró sus puertas a modo de protesta. “Si eso implica perder un día de ingresos, vale la pena”, agregó.

Muchos espacios educativos también se plegaron a los cierres, alegando diferentes motivos. La Universidad de Minnesota, que tiene alrededor de 50.000 estudiantes matriculados, dijo que no habría clases presenciales debido a la advertencia de frío extremo. Las Escuelas Públicas de Minneapolis dijeron que cerraban para que los maestros se pusieran al día con sus tareas.

La movilización masiva coincidió con una onda de aire frío que afecta la parte alta de la región centro-norte de Estados Unidos y horas antes de una fuerte tormenta invernal que debía afectar a millones de personas.

Carteles con las leyendas contra el ICE se exhiben en las ventanas de una vivienda el miércoles 21 de enero de 2026, en Minneapolis Kerem Yücel� - Minnesota Public Radio�

Miles de residentes de Minnesota, incluidos muchos que normalmente no se identifican como activistas, han protestado contra las acciones del gobierno federal desde que el Departamento de Seguridad Nacional decidió enviar agentes a la zona con la misión declarada de deportar inmigrantes indocumentados.

Residentes y autoridades en Minnesota dicen que los agentes federales han ido mucho más allá de ese mandato, deteniendo a ciudadanos estadounidenses, sacando personas a la fuerza de sus autos, deteniendo a gente aparentemente por motivos de raza y usando agentes químicos irritantes contra personas que protestan o que observan sus operaciones.

El obispo Dwayne Royster, líder de la organización progresista Faith in Action, llegó a Minnesota desde Washington. “Queremos que el ICE se vaya de Minnesota”, afirmó. “Queremos que salga de todas las ciudades del país donde están ejerciendo un poder excesivo“.

Personas observan el memorial por Renee Nicole Good, en Minneapolis, Minnesota, el 22 de enero de 2026 ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

El estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul presentaron demandas para frenar el despliegue de ICE, mientras organizaciones de libertades civiles se ofrecieron a representar a residentes que denuncian violaciones a derechos constitucionales.

En uno de los casos, un juez federal prohibió temporalmente los arrestos de manifestantes pacíficos, aunque un tribunal de apelaciones levantó esa restricción mientras continúa el proceso.

El vicepresidente JD Vance visitó Minneapolis el jueves para reunirse con funcionarios de ICE e intentar “bajar la temperatura” en la ciudad. Vace, quien afirmó haber viajado para comprender las tensiones, calificó a los manifestantes como “agitadores de extrema izquierda” que hostigaron a los agentes federales y sostuvo que una “falta de cooperación” por parte de funcionarios estatales y locales fue responsable de que la situación se hubiera “salido de control”.

El gobierno asegura que el despliegue de ICE apunta a detener delincuentes peligrosos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó sin pruebas que más de 10.000 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en Minneapolis y calificó el operativo como “una enorme victoria para la seguridad pública”.

Agencias AP y AFP y diarios The New York Times y The Washington Post