El día en que una estrella de rock cocinó para los pobres en California

Dave Grohl, el vocalista de Foo Fighters, volvió a demostrar que es mucho más que un rock star, cantante y compositor, multiinstrumentista, documentalista y autor de sus propias memorias: también es solidario. Y tiene habilidades culinarias. Esta semana, el músico cocinó durante más de 24 horas para un refugio de personas sin hogar en California.

Grohl visitó el Trebek Center, de Hope the Mission, ubicado en Northridge, al norte de Los Ángeles. Según la directora del refugio, Grace Ancheta, al líder de Foo Fighters le gusta apoyar a quienes lo necesitan, además de que “disfruta de cocinar para multitudes”, según compartió a Today.

El músico llevó una gran cantidad de comida para preparar: “Llegó cerca de las 15 hs. y se instaló en nuestra cocina. Preparó la carne, la cortó y estuvo allí hasta que la puso en la parrilla”, detalló Ancheta.

El proceso de preparación no fue sencillo. Grohl se esforzó para que todo saliera perfecto y trabajó varias horas para condimentae la carne: “Recién a medianoche puso todo en la parrilla. ‘Primero se tiene que sazonar y tienes que hacer esto y aquello’, decía. Definitivamente es un artesano”, agregó Ancheta.

Junto con la gente que lo ayudó a cocinar, se turnó para vigilar la carne mientras se marinaba. El músico volvió al día siguiente y terminó su receta. Con la carne asada lista, esperó hasta que llegara la hora de la cena y sirvió a todos los presentes.

“De hecho, sirvió a nuestros residentes. Fue muy amable y se tomó fotos con las personas que lo reconocieron. No quería un reconocimiento por esto, dijo. ‘Solo quiero hacer esto por ustedes y retribuir de esa manera’”, afirmó Grohl, según Ancheta. Además, el músico le comentó a la encargada del refugio que cocinar es terapéutico para él, por lo que la disfrutó. “Cada vez que sale del trabajo o cualquier otra cosa, eso es lo que quiere hacer”, destacó Ancheta.

Dave Grohl preparó barbacoa para las personas sin hogar de California Cortesía de Hope the Mission

Dave Grohl y su amor por la barbacoa

El amor de Grohl por la gastronomía tiene un trasfondo interesante. Según él mismo relató, comenzó a cocinar después de romperse la pierna, en una gira en un ensayo de 2019. En la cocina, dijo, encontró una actividad para refugiarse de la inactividad y la angustia por el accidente.

“El proceso de hacer música es muy parecido a cocinar para una multitud: creas una receta como harías una canción. Preparas una comida como si grabaras en un estudio. Y la sirves como si actuaras en vivo (...)”, escribió el músico en un ensayo de 2019.

Otras buenas obras de Dave Grohl

Luego de que, el año pasado, falleciera Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters y uno de sus mejores amigos, Grohl se alejó de los escenarios. Su primera aparición después de la tragedia fue durante el Festival de New Orleans Jazz & Heritage. Después, se presentó en una serie de actividades altruistas, por ejemplo un concierto benéfico a favor del movimiento Victims First, una recaudación de dinero para las familias afectadas por los accidentes de masas. En agosto pasado participó en el concierto anual VetsAid de Walsh, cuya finalidad es reunir fondos y visibilizar las necesidades de los veteranos de guerra. Un mes después de eso, Foo Fighters organizó un enorme concierto en Londres, con invitados, donde rindió un homenaje a Hawkins en compañía de otros músicos, a quienes el baterista consideraba sus ‘héroes’, entre ellos Liam Gallagher, Josh Homme, Nile Rodgers y Brian May y Roger Taylor, de Queen.

