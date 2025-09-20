El día que la mexicana Ximena Navarrete deslumbró con su traje típico y se coronó como Miss Universo en 2010

La participación de México en Miss Universo está marcada por momentos inolvidables, especialmente cuando sus representantes han sorprendido al jurado y público con majestuosos trajes típicos, elaborados a mano. Estas creaciones no solo despertaron admiración, sino que también las coronaron como ganadoras del certamen.

México deslumbró con sus trajes típicos y se coronó como Miss Universo

En 2010, Ximena Navarrete fue nombrada ganadora de Miss Universo. Con 22 años de edad, la originaria de Jalisco, México, obtuvo la corona tras desfilar en un traje típico inspirado en la cultura maya y acompañado de un penacho.

Desfile de Ximena Navarrete en Miss Universo 2010, categoría Traje Típico

El vestuario que usó la famosa representaba a la Diosa de la Madre Tierra de esta cultura que se asentó en el sureste de su país, especialmente en entidades como Yucatán, Campeche, Quintana Roo y ciertas partes de Chiapas y Tabasco, según México Desconocido.

Al ser coronada como ganadora del certamen, Ximena Navarrete pasó a la historia al ser la segunda mexicana en obtener la corona, después de Lupita Jones (en 1991), quien también fue su asesora durante la competencia.

Diez años después, la modelo Andrea Meza impactaría a los jueces y al público al lucir un traje confeccionado por un artesano y diseñador oaxaqueño.

Andrea Meza porta un traje típico de alebrije en Miss Universo 2020

El responsable del famoso vestuario de alebrije fue el diseñador Avelino Roque, originario de San Juan Bautista Tuxtepec. El traje típico fue bordado a mano y pesaba casi 90 libras (40.8 kilos), según Milenio.

Este atuendo colorido se inspiró en la figura de los alebrijes, artesanías que se tallan en madera en algunos municipios de Oaxaca y que son un símbolo de buena suerte, aunque algunas personas los consideran místicos y guías espirituales.

Quiénes son las mexicanas que han ganado Miss Universo

Hasta ahora, México ha conseguido tres coronas del certamen internacional de belleza. La primera de ellas para Lupita Jones, ganadora de Miss Universo 1991.

La famosa es originaria de Mexicali, Baja California. Nació el 6 de septiembre de 1968 y pasó muchos años al mando del concurso televisivo Nuestra Belleza México, además de asesorar a muchas concursantes mexicanas, de acuerdo con Chic Magazine.

En 1991, Lupita Jones se convirtió en la primera mexicana en obtener la corona de Miss Universo (Facebook/Lupita Jones)

Ximena Navarrete, ganadora de Miss Universo 2010, nació en Guadalajara, Jalisco, el 22 de febrero de 1988 y, además de modelo y reina de belleza, también se convirtió en presentadora de televisión y tuvo algunos papeles como actriz de telenovelas y películas, de acuerdo con Quién.

La mexicana que fue coronada como Miss Universo en el certamen de 2020 es Andrea Meza, quien nació el 13 de agosto de 1994 en Chihuahua. Actualmente, es presentadora de televisión del programa La Mesa Caliente (Telemundo), en donde comparte foro con otras mujeres del mundo del espectáculo.

Miss Universo latinas representan a sus países con trajes típicos

El desfile de trajes típicos en Miss Universo es una tradición en la que las candidatas pueden representar la riqueza cultural y artística de su país.

En esta categoría las latinas no pasan desapercibidas y un ejemplo de ello son los atuendos que lucieron en la más reciente edición del certamen, la cual tuvo lugar en la Ciudad de México el pasado noviembre de 2024.

Según People, los trajes más deslumbrantes de la edición número 73 de Miss Universo pertenecieron a:

Magalí Benejam

La representante de la Argentina, rindió homenaje a la biodiversidad de su país, e hizo alusión a la vida silvestre de la selva misionera, al colocar la figura de un tucán sobre su cabeza.

Desfile de Miss Argentina en traje típico en Miss Universo 2024 (web/Miss Universe)

Juliana Barrientos

La Miss Bolivia que empleó la cultura indígena de su país y la sabiduría de los chamanes para crear su deslumbrante atuendo.

Traje típico de Miss Bolivia en Miss Universo 2024 (Facebook/Miss Riberalta-Bolivia -International)

Luana Cavalcante Tavares-Farsoni

La representante de Brasil, que quiso plasmar la riqueza mineral que alberga su país en un traje típico que destaca por sus piedras preciosas.