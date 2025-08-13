Esta Miss Universo mexicana revela que será la nueva presentadora de un popular programa de EE.UU.

La mexicana Andrea Meza, Miss Universo (2020), será la nueva presentadora de un popular programa de televisión en Estados Unidos dirigido a la audiencia de habla hispana. De esta manera, la modelo se despide del equipo del matutino de Hoy Día (Telemundo).

La ex Miss Universo revela su participación en este famoso programa de EE.UU.

Meza, coronada como la mujer más hermosa del mundo el 16 de marzo de 2021, abandona el programa matutino Hoy Día (Telemundo) para convertirse en la nueva presentadora de La Mesa Caliente (Telemundo).

Durante la transmisión más reciente de Hoy Día, la ex Miss Universo compartió los detalles de su debut en el programa vespertino, en el que se habla de noticias del mundo del espectáculo.

Se trata de un nuevo paso en su carrera como presentadora de televisión, y de una decisión que tomó en una etapa diferente de su vida, en donde busca un equilibrio entre el ámbito laboral y personal.

“Me pregunté qué era lo mejor para mi carrera y para mi vida personal, ahora como mujer casada... Decidí que era un paso que debía tomar, son oportunidades que se presentan una vez en la vida”, explicó la modelo.

Conductores de Hoy Día (Telemundo) despiden a Andrea Meza (YouTube/Hoy Día)

Meza fue despedida por sus excompañeros de trabajo, quienes le desearon éxito en este reto y recordaron con cariño los momentos que pasaron juntos en el matutino.

Quiénes son todas presentadoras de La Mesa Caliente

El programa de televisión se transmite de lunes a viernes a partir de las 15 hs por Telemundo y aborda temas de la farándula latina. Con la llegada de ex Miss Universo al panel, las cuatro presentadoras de La Mesa Caliente son: Andrea Meza, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos.

Este programa de entretenimiento de la televisión hispana en EE.UU. también aborda temas de actualidad que afectan a la comunidad latina que vive en el país norteamericano.

Durante el programa del pasado lunes 11 de agosto, las presentadoras le dieron la bienvenida a la mexicana, quien ya había formado parte del panel como invitada en algunas transmisiones pasadas.

Andrea Meza, ex Miss Universo, es la nueva presentadora de La Mesa Caliente (Instagram/@lamesacaliente)

“Estoy feliz, es un nuevo reto de aprendizaje. Que mi audiencia me conozca desde otro punto de vista, y poder empatizar con ellos en diferentes situaciones”, explicó la también modelo.

La contratación de Meza como presentadora de La Mesa Caliente se da un par de meses después de que Aylín Mujica abandonara el programa debido a compromisos profesionales según consignó People.

Quién es Andrea Meza, la mexicana que ganó Miss Universo 2020

Meza, ingeniera de software, es originaria de Chihuahua y representó a México en el certamen de Miss Universo 2020, que se celebró en 2021, debido a la pandemia por Vocid-19. La modelo calificó primero entre el top 21 y después de la pasarela en traje de baño, logrí posicionarse en el top 10, según Telemundo.

Andrea Meza porta la corona de Miss Universo tras su victoria en 2021 (Facebook/Andrea Meza)

En aquella competencia, la famosa alcanzó el top 5 junto a las representantes de Brasil, India, Perú, y República Dominicana. Al momento de su coronación, Meza tenía 26 años.

La nueva presentadora de La Mesa Caliente también es apasionada de los deportes extremos y desde hace varios años practica disciplinas como CrossFit, rapel y sandboard.