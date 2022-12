El discurso de un empleado de una aerolínea de EE.UU. para tranquilizar a los pasajeros que se viralizó

escuchar

En las últimas dos semanas, Southwest se hizo del primer puesto en la lista de las peores aerolíneas en Estados Unidos. Desde que inició la tormenta invernal Elliot en la costa del Pacífico y avanzó de oeste a este sobre el norte y centro del país, los aeropuertos se han visto severamente afectados al tener que interrumpir sus operaciones debido al mal clima.

Lo mismo ocurrió con las compañías aéreas, ya que las condiciones meteorológicas las han obligado a disminuir la frecuencia de sus vuelos. Hasta la tarde de este jueves, alrededor de 2500 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos habían sido cancelados y cerca de 1500 estaban demorados. De ellos, 2361 correspondieron a caídas de itinerarios por parte de Southwest Air, de acuerdo con el seguimiento de FlightAware.

Mientras continúan los problemas en los aeropuertos, los viajeros utilizan las redes sociales para mostrar su enojo e impotencia al no poder hacer nada para cambiar la situación, ya que las vías terrestres son intransitables y peligrosas debido al hielo.

Un avión de Southwest Airlines llega al aeropuerto internacional Sky Harbor el miércoles 28 de diciembre de 2022 en Phoenix. (AP Foto/Matt York)

No obstante, una joven utilizó su cuenta de TikTok no para descargar su ira, sino para compartir un mensaje que un miembro de Southwest asignado al aeropuerto de Palm Springs, California, ofreció este miércoles a los viajeros, quienes estaban desesperados por abordar el vuelo que los llevaría a Phoenix, Arizona.

En el clip, que dura cerca de dos minutos, se escucha la voz del hombre, quien trataba de transmitir un mensaje de calma a todos, pero sin dejar de reconocer que atravesaban una crisis severa. “Si vieron las noticias, saben que estamos colapsados, señores. Southwest es lo peor en este momento y no hay dudas al respecto. Esto es lo peor que ha pasado desde que trabajo aquí, hace 25 años”, comenzó el hombre.

Así, rodeado de algunos pasajeros que lo escuchaban con atención, continuó: “Todos estamos en esto juntos. Quiero que esta situación cambie tanto como ustedes. Así que hablemos ahora de este vuelo”, continuó y luego explicó el motivo del retraso de al menos siete horas que ya registraba el vuelo.

El hombre no se refirió al clima y, por el contrario, explicó que no contaban con el personal descansado para embarcarse en el vuelo. “Pero esperen. Tenemos reemplazo para el piloto y ya viene en camino. Nos dijeron que tardaría 30 minutos, pero no vamos a decirles cuándo comienza esa media hora. El vuelo no está cancelado. Que tengamos un sustituto asignado es la mejor noticia que podemos recibir. Hemos cancelado más de 2500 vuelos hoy”, expresó.

Por otra parte, ante el enojo de los usuarios y las denuncias en redes sociales, el presidente ejecutivo de Southwest Air, Bob Jordan, anunció a principios de esta semana que las fallas en su sistema se debieron al impacto en las operaciones, producto de la tormenta invernal. “Esperamos estar completamente operativos antes de la próxima semana”, dijo en un mensaje que publicó la aerolínea a través de Twitter.

Desde la semana pasada, se vive un caos en lo que se refiere a transporte en casi todo Estados Unidos. Como una manera de reparar los daños, Southwest ofreció a sus clientes el cambio de boletos a otras fechas sin ningún costo adicional.

