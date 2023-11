escuchar

A pocas semanas de haberse mudado de Miami, Adamari López aprovechó su gran alcance en las redes sociales para recordar una de las etapas más significativas en su vida: el embarazo de su hija, Alaïa, cuando tenía 44 años. Con unas fotos del pasado, la presentadora de televisión rememoró su sentir cuando estaba cerca de convertirse en madre: “Hoy va dedicado a mi princesa. Recuerdo cuando soñaba con estar embarazada y cuando por fin ese milagro ocurrió, ¡no saben la alegría y la emoción de sentirla dentro de mí!”.

En las imágenes, Adamari volvió a publicar la foto que utilizó para dar la noticia de su embarazo, mientras que en otras imágenes se ve a la también actriz con su panza de mayor tamaño. Por último, destaca un clip de los movimientos de su bebé. “Estoy tan agradecida con Dios y con la vida porque eso que tanto soñé y pedí es una realidad, hoy tengo la dicha de disfrutarla y verla crecer. ¡Alaïa ya es una niña grande, inteligente y muy amorosa!”, agregó en su publicación.

Adamari López recordó su embarazo con conmovedoras fotos @adamarilopez / Instagram

Cerca de celebrarse el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, que será el próximo 23 de noviembre para los estadounidenses, la presentadora de televisión cerró su publicación con unas líneas de agradecimiento: “En este mes de gratitud quería compartirles estos recuerdos (en el último pueden ver cómo se movía, ya tenía mucha energía)”.

Sus seguidores en Instagram respondieron al gesto de la actriz con mensajes de cariño. “Y además elegiste el mejor padre para ella. Enhorabuena a los dos por esa hija tan estupenda”; “Hermosa, usted disfrute y no le haga caso a los envidiosos”; “Lo más lindo y tierno que veremos hoy, bendiciones”, le dedicaron.

Así fue el anuncio de Adamari López sobre su embarazo

Con un video producido con clips y algunas fotos, Adamari López y Toni Costa anunciaron al mundo su deseado embarazo. En esa época, la presentadora formaba parte del programa matutino Un Nuevo Día, de Telemundo, que fue su empresa durante 11 años.

“Le he pedido tanto a Dios por la bendición de ser madre y como el tiempo de Dios es perfecto, quiero hacerles saber que esta bendición me ha llegado y estoy embarazada”, dijo a través de un video publicado en Facebook, el 19 de septiembre de 2014, y agregó: “Gracias a todos por sus oraciones, por pedir para que mi sueño se haga realidad. Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen nuevamente con sus oraciones para poder presentarles en unos meses a nuestro bebé. Un regalito de Dios. Los queremos, Ada y Toni”.

Toni Costa carga a su hija Alaïa, quien nació el 4 de marzo de 2015 @toni / Instagram

Desde entonces, hace casi 9 años, la vida de Adamari López se ha centrado en su hija Alaïa, en su faceta de madre y en sus proyectos de trabajo, sin dejar de lado la relación que aún mantiene con Toni Costa, su expareja y papá de la menor. De hecho, ahora que la presentadora está fuera de Estados Unidos debido a un nuevo programa con Televisa-Univision, es el bailarín español quien se dedica las 24 horas al cuidado de la niña.