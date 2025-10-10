El entrenador de Gervonta Davis revela por qué prefirieron a Jake Paul ante una revancha con Lamont Roach

La pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul ha generado opiniones encontradas entre los fanáticos del boxeo, en especial por la marcada diferencia de altura y peso que hay entre los deportistas. Al respecto, el entrenador de “Tank” Davis, Calvin Ford, habló sobre la razón por la que rechazaron una pelea de revancha contra Lamont Roach y prefirieron un combate con el influencer.

El motivo por el que Gervonta Davis evitó a Lamont Roach y peleará con Jake Paul

Durante una entrevista en el programa de YouTube Fight Club TV, Ford aseguró que Davis se negó a tener una pelea de revancha contra Roach porque no es un boxeador famoso. Además de que un nuevo combate no le daría las ganancias que sí tendrá por el combate con Jake Paul.

“Tank hizo famoso a todo el mundo con su pelea. Roach no era nadie antes de pelear, no era campeón del mundo”, aseguró Ford. El entrenador dejó en claro que la decisión de enfrentarse a Paul también se debe a un motivo financiero, ya que Tank se habría enfrentado a cualquier gran figura del boxeo si hubiera tenido una oferta como esta.

Eddie Hearn, presidente de Matchroom Boxing, señaló a The Ring que no culpa a Davis por enfrentarse al influencer Paul, ya que podría recibir un pago de unos US$30 o US$40 millones. En comparación por el pago de unos US$5 o US$8 millones por una revancha con Roach, por lo que la decisión era obvia.

Hearn habló sobre los rumores del posible retiro de Gervonta Davis del mundo del boxeo profesional, e insinuó que esta podría ser otra de las razones por las que habría aceptado este combate con Paul.

“Tal vez piense ‘simplemente no quiero hacerlo más (...) obtengo el pago aquí y quizá regrese para otra pelea el próximo año’, o quizá nunca lo volvamos a ver. No creo que podamos culparlo por eso”.

Lamont Roach considera que Gervonta Davis le faltó el respeto

Los dos boxeadores se enfrentaron el pasado 1° de marzo en el Barclays Center, Brooklyn, por el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB, por sus siglas en español), el cual estaba en posesión de Gervonta Davis.

Gervonta Davis y Lamont Roach se enfrentaron el pasado 1 de marzo en Brooklyn (Instagram/@oneof1x) (Instagram/@oneof1x)

El combate pactado a 12 asaltos finalizó con un empate mayoritario tras la decisión de los jueces, de acuerdo con Los Angeles Times.

Las tarjetas marcaron 115-113 a favor de Gervonta, mientras los otros dos jueces vieron un empate de 114-114. Debido a los resultados, se esperaba que los boxeadores tuvieran una pelea de revancha en poco tiempo, aunque parece que no sucederá.

Lamont Roach consideró que Gervonta Davis le faltó al respeto como profesional del boxeo y rival, ya que se había pactado una pelea de revancha, la cual fue pospuesta en dos ocasiones, para luego descartarla y anunciar su combate contra Jake Paul, según The Ring.

“De verdad, de verdad, siento un poco una falta de respeto, al menos en el tema empresarial. Simplemente, porque los negocios no se hacen de esa manera (...) solo creo que es un poco raro”, aseguró Roach.

Asimismo, destacó que él tenía el contrato con Gervonta y fue el propio campeón de la AMB que puso las condiciones del mismo, por lo que resulta extraño que ahora no quiera conceder una pelea de revancha.

La revancha no podría darse ante el mensaje de Gervonta Davis en el que daba a entender su retiro (Instagrama/@tank.davis.1) (Instagrama/@tank.davis.1)

Lamont Roach no quiso hablar sobre una posible evasión de Gervonta Davis para la revancha, pero señaló que es lo que más escucha. “Siempre oigo lo mismo. Algo como: ¿pero por qué ese hombre te esquiva? Eso es todo lo que oigo (...) intento dejarlo pasar, pero es difícil porque es de lo que todo mundo habla”.