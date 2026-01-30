El fenómeno de aire congelante que se instala en EE.UU. ante la llegada de una bomba ciclónica por ola de frío invernal

El avance de una masa de aire congelante de origen ártico vuelve a poner en alerta a amplias regiones de Estados Unidos. En medio de un invierno que ya dejó escenas extremas, los meteorólogos advierten ahora sobre la posible formación de una bomba ciclónica asociada a un poderoso “nor’easter” que podría intensificarse rápidamente frente a la Costa Este. El fenómeno combina frío extremo, nevadas significativas y vientos muy intensos.

La nueva amenaza invernal tras semanas de frío severo en EE.UU.

Luego de una tormenta invernal masiva, el foco vuelve a colocarse sobre la Costa Este. De acuerdo con FOX Forecast Center, un potente nor’easter tiene altas probabilidades de desarrollarse durante el fin de semana y podría “explotar” en intensidad hasta transformarse en una bomba ciclónica.

La base de este evento extremo es el desplazamiento hacia el sur de una enorme reserva de aire frío desde Canadá SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las Carolinas y Virginia aparecen, por ahora, como las zonas más expuestas, aunque el alcance final del sistema todavía presenta incertidumbres vinculadas a su trayectoria exacta.

El impacto potencial del nuevo episodio se agrava porque vastas áreas del sudeste, el Atlántico medio y el noreste aún trabajan para despejar nieve y hielo acumulados en jornadas previas.

Cómo influyen el vórtice polar y el “aire congelante” en la nueva tormenta invernal

La base de este evento es la irrupción de una enorme reserva de aire frío asociada al vórtice polar, que esta semana se desplazará hacia el sur desde Canadá.

Ese aire ártico se extenderá primero sobre la región de los Grandes Lagos y luego avanzará hacia el sureste, lo que permitirá que temperaturas extremadamente bajas se afiancen sobre el interior del país norteamericano.

A medida que este proceso se desarrolla, la energía del sistema atmosférico se moverá por el sudeste y luego se proyectará mar adentro a lo largo de la costa este.

Esta configuración es clave para que el frío quede “atrapado” tierra adentro, mientras que sobre el océano se inicia el fortalecimiento de un centro de baja presión.

El resultado es una ventana prolongada de condiciones invernales severas, con nieve persistente y riesgos adicionales vinculados al viento y al oleaje.

Las primeras precipitaciones se esperan para la noche del viernes en el valle de Tennessee y los Apalaches Kristopher Radder� - The Brattleboro Reformer�

Nieve y frío en el interior de Virginia a Georgia

Las primeras precipitaciones invernales comenzarían durante la noche del viernes, con un desarrollo inicial del sistema sobre el valle de Tennessee y los Apalaches. En esta fase preliminar, los impactos serían limitados, aunque no se descartan nevadas ligeras en ciudades como Nashville, Gatlinburg y algunas zonas de Virginia.

La situación cambiará de forma drástica a partir del sábado por la mañana. Para entonces, el centro de baja presión costero estará en pleno proceso de organización y la nieve se extenderá rápidamente por las áreas elevadas de Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y el norte de Georgia. El sábado aparece como la jornada clave, cuando se concentraría el mayor volumen de nieve.

Con el avance del día, el sistema se intensificará, lo que hará que arrastre aire aún más frío hacia el sur y envuelva la región con mayores cantidades de humedad. Ciudades del interior como Richmond, Raleigh, Charlotte y Columbia, en Carolina del Sur, podrían experimentar un marcado aumento en la intensidad de las nevadas.

El sábado se perfila como la jornada clave, con nevadas que se extenderán rápidamente por las áreas elevadas de Virginia, Georgia y ambas Carolinas Kristopher Radder� - The Brattleboro Reformer�

En un escenario conservador, se proyectan entre ocho y 12 pulgadas (20 y 30 centímetros) de nieve, con un foco principal sobre Carolina del Norte.

No obstante, los especialistas advierten que estos valores podrían quedarse cortos si todos los factores se alinean, al punto de que el evento podría ubicarse entre los cinco más importantes registrados en ciudades como Raleigh.

Incertidumbre sobre el impacto de la tormenta invernal en el noreste y el corredor I-95

Más al norte, el impacto del nor’easter aún es objeto de seguimiento. Los modelos coinciden en que la tormenta estará cerca durante el domingo, aunque discrepan de manera significativa sobre su trayectoria final. Un impacto total parece poco probable, pero el nivel exacto aún no está definido.

Algunos escenarios plantean nevadas moderadas a fuertes desde el este de Massachusetts hasta Maine, mientras que otros mantienen el núcleo del sistema más mar adentro, con acumulaciones limitadas en tierra.

Actualmente, la mayor confianza de efectos relevantes se concentra en el sureste de Massachusetts, lo que incluye Cape Cod, Martha’s Vineyard y Nantucket, donde incluso un recorrido algo alejado de la costa podría llevar nieve, vientos intensos y condiciones marítimas peligrosas.