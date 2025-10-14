El fin de las maletas perdidas en aeropuertos: la nueva herramienta de viaje de iOS 26 para iPhone

El lanzamiento de iOS 26, disponible desde septiembre de 2025, marcó una renovación significativa en la forma en que los usuarios de iPhone interactúan con sus servicios de viaje. Entre las novedades más destacadas se encuentra la actualización de Apple Wallet, que ahora integra una versión renovada de las tarjetas de embarque con funciones de conectividad en tiempo real y que estará disponible para varias aerolíneas.

iOS 26 incorpora una nueva actualización para los viajes

Desde junio pasado, Apple informó en un comunicado oficial que las nuevas tarjetas ofrecerían información completa sobre el vuelo a través de actividades en vivo, con detalles como la puerta de embarque, el horario de salida y los cambios de itinerario directamente en la pantalla del dispositivo.

La actualización de Apple introduce mejoras en las tarjetas de embarque, seguimiento de equipaje y mapas de aeropuertos Apple

Aerolíneas que integrarán las nuevas tarjetas de embarque

Ahora, la actualización de Apple Wallet estará disponible inicialmente para una lista de diez aerolíneas que ya trabajan en la implementación del nuevo sistema. Entre ellas se encuentran:

Air Canada

American Airlines

Delta Air Lines

JetBlue

Jetstar

Lufthansa Group

Qantas

Southwest Airlines

United Airlines

Virgin Australia

United Airlines fue la primera compañía aérea en adoptar la nueva versión de las tarjetas digitales, y el resto de las aerolíneas mencionadas se sumarán en las próximas fases. Aunque Apple no definió un calendario oficial de implementación, se espera que las mejoras estén disponibles antes de la temporada alta de viajes de fin de año.

La actualización no solo optimiza la experiencia del viajero, sino que también refuerza la colaboración entre Apple y la industria aérea, que desde hace años adopta soluciones digitales para simplificar los procesos de abordaje y control de vuelos.

Apple promete viajes más cómodo con una experiencia de tarjeta de embarque renovada y una identificación digital en la billetera del equipo en sus nuevas actualizaciones Freepik

Funciones mejoradas en Apple Wallet y servicios conectados

Las nuevas tarjetas de embarque digitales de iOS 26 permitirán a los usuarios realizar diversas acciones desde un mismo lugar. Entre las funciones más relevantes se incluyen:

Acceso a servicios de la aerolínea, como mejoras de asiento o listas de espera.

Visualización de mapas de terminales y servicios cercanos.

Seguimiento de equipaje y pertenencias mediante la función “Buscar” o “Find My”.

Posibilidad de compartir actualizaciones del vuelo con otros usuarios.

De acuerdo con el comunicado oficial de la compañía, estas actualizaciones buscan centralizar la información y reducir el uso de aplicaciones externas. Apple destacó que el objetivo es que los usuarios puedan realizar sus gestiones de viaje sin necesidad de cambiar de aplicación ni ingresar repetidamente sus datos.

Eddy Cue, vicepresidente senior de Servicios de Apple, explicó que los cambios responden a una estrategia integral para mejorar la experiencia diaria de los usuarios dentro del ecosistema Apple. “Estos servicios son fundamentales en muchos aspectos de la vida diaria de los usuarios, y nos entusiasma ofrecer funciones que aportan aún más potencia y diversión a sus momentos cotidianos”, señaló. Todo a un clic de distancia.

Los usuarios pueden crear y añadir fácilmente una identificación digital a Apple Wallet con un pasaporte estadounidense Apple

La identificación digital se expande en Apple Wallet

Junto a las mejoras en los viajes, iOS 26 amplía la disponibilidad de la identificación digital, una función que permite almacenar documentos oficiales de manera segura en el iPhone o Apple Watch. Esta herramienta se integra con el sistema de REAL ID de EE.UU. y puede utilizarse en determinados puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para verificar la identidad durante vuelos nacionales.

La identificación digital no reemplaza al pasaporte físico ni puede emplearse para viajes internacionales, pero sí ofrece una forma segura de acreditar la identidad dentro del país norteamericano. Apple aseguró que esta función utiliza los mismos protocolos de privacidad y cifrado aplicados en el resto de sus servicios, lo que mantiene la información del usuario bajo control local y sin acceso de terceros.