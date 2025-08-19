El futuro de Luis Díaz en el Bayern Munich y el guiño de Harry Kane tras la llegada del colombiano al club

Luis Díaz tuvo un debut destacado con el Bayern Munich al marcar el gol del triunfo en la final de la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart (2-1). Su actuación fue clave para asegurar el título y recibió elogios de Harry Kane, quien celebró su llegada al club y el impacto inmediato que tuvo en el equipo.

Las palabras de Harry Kane sobre el futuro de Luis Díaz

La figura del Bayern Múnich, Harry Kane, pronosticó que a Luis Díaz le esperan “muchas celebraciones” en el club. El delantero inglés hizo estos comentarios tras la brillante actuación del colombiano, quien demostró sus cualidades goleadoras durante la final de la Supercopa de Alemania, según informó ESPN.

Luis Diaz festeja al ganar la Supercopa de Alemania (Instagram @luisdiaz19_)

El delantero del equipo alemán elogió las habilidades en el uno contra uno del jugador colombiano y aseguró que la obtención del título de la Supercopa de Alemania impulsará la carrera de Díaz en la Bundesliga.

“Es fantástico, un extremo por izquierda muy bueno en el uno contra uno. Creo que lo más importante de él es que le gusta convertir goles y arriesgarse en el área chica, como lo hizo en la final”, declaró Kane después de coronarse en el certamen.

Asimismo, el delantero del conjunto alemán se mostró optimista y feliz por el debut goleador de su nuevo compañero, por lo que espera que sumen más tantos juntos durante la temporada.

Qué dijo Luis Díaz tras anotar en la Supercopa de Alemania

Tras su debut oficial con el Bayern Munich en la final de la Supercopa de Alemania, Luis Díaz expresó su felicidad por haber marcado un gol tan importante. “Es mi primer título y mi primer partido oficial con la playera del Bayern, fue una noche espectacular”, afirmó el colombiano, quien aseguró que no olvidará nunca ese momento.

Luis Diaz durante la Supercopa de Alemania (Instagram @luisdiaz19_)

El futbolista colombiano expresó que ya se prepara junto a su compañero, Harry Kane, y el resto del equipo, para dar lo mejor de sí en la Bundesliga. El debut del Bayern Munich en el torneo será el próximo 22 de agosto, en un enfrentamiento contra el Leipzig.

La apuesta del Bayern y Luis Díaz en el fútbol alemán

El colombiano inició con el pie derecho su paso por el fútbol bávaro, disipando las dudas sobre su fichaje. El jugador, que le costó al Bayern Munich 75 millones de euros, fue objeto de críticas por parte de medios alemanes, que consideraban la suma como excesiva. Su destacada actuación sirvió para justificar una parte de la gran inversión del club.

Luis Diaz con el Bayern Múnich durante la Supercopa de Alemania (Instagram @luisdiaz19_)

El propio Luis Díaz reconoció que la inversión de 75 millones de euros del club bávaro fue más de lo esperado y agradeció a la directiva por apostar por él. “A mí me toca responder en el campo de juego y aportar con lo que sé hacer. Comenzar de esta manera y estar con mis compañeros es algo increíble”, comentó a ESPN.

El siguiente reto para el colombiano es la temporada de la Bundesliga. Aunque señaló que ya conocía la liga, admitió que comprendió mejor su dinámica tras conversar con su excompañero del Liverpool, Florian Wirtz.

“Ya tenía conocimiento sobre la Bundesliga, soy muy fan de ver las competiciones. Tuve la oportunidad de hablar con Florian en Liverpool y sé que es una liga fantástica, por lo que espero tener un buen debut”, apuntó al medio.

Díaz agregó que, con solo dos semanas en el equipo, necesita más tiempo para acomodarse al ritmo y a su posición junto a sus compañeros.

Luis Díaz y el Bayern Munich buscarán defender su corona del fútbol alemán, y su primer obstáculo en el camino será el Leipzig, este 22 de agosto.