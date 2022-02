¿Copia o inspiración? Los looks de Kate Middleton que recuerdan a Lady Di

Con su anuncio del fin de semana, Isabel II -en pleno aniversario por sus 70 años en el trono- dejó todo bien en claro: su hijo Carlos será rey, y a ella le gustaría que su esposa Camilla, duquesa de Cornualles, sea llamada reina consorte. Un respaldo que le da una importante posición a su nuera (segunda esposa del príncipe de Gales) pero que no saca del juego a los Cambridge -William y Kate-, sino más bien que los pone oficialmente en lista de espera.

Esta pausa, lejos de decepcionarlos, le permitirá a Kate continuar perfeccionando la lavada de cara -y de estilo- que lleva hace un tiempo. En su camino a futura reina, la duquesa elige inspirarse en su suegra, Lady Di.

El estilo Catherine Windsor

Y es que, desde el momento en que Meghan y Harry decidieron dejar atrás a la familia real, la posición de los Cambridge se fortaleció. Con su sangre joven y visión acorde a los tiempos, el príncipe William y su esposa se volvieron en pilares y grandes consejeros de la longeva reina Isabel II de 95 años.

Lady Di y el príncipe Carlos (Foto: Archivo)

Mano derecha de su marido, se dice que la afable duquesa no da puntada sin hilo. Que, a pesar de haber nacido lejos de la corte y de la nobleza, Catherine Kate Middleton se crió escuchando historias sobre la princesa Diana, la llamada ‘Reina de Corazones’.

La princesa de Gales solía acaparar la portada de tabloides y revistas y en casa de los Middleton siempre fueron muy promonarquía. Imposible no verla o escuchar de ella. Hoy la duquesa de Cambridge tiene en mente ganarse el afecto del pueblo de la misma manera que lo hizo ella.

(Foto archivo)

Es por eso que, a diferencia de otras situaciones, donde el que una nuera siga los pasos o imite la manera de vestir de su suegra podría parecer extraño, en el caso de Kate ésta cada vez más frecuente “inspiración” es vista como una muestra de respeto y admiración hacia la desaparecida madre de su marido.

Un legado, en forma de anillo

Al príncipe William pocos lo entienden mejor que ella. Ya desde sus tiempos de amigos y novios universitarios, Kate entendió la influencia que los recuerdos de Lady Dia aún tienen en su hijo. Así fue como apreció ya aquel primer gesto: el anillo de compromiso que el hijo mayor de la princesa de Gales le entregó a su actual esposa pertenecía a su madre. Le fue heredado al fallecer ella tras el accidente automovilístico de 1997.

Lady Di con su anillo (Foto archivo)

Se trata del icónico anillo de zafiros, uno que la duquesa atesora y luce con orgullo. Solo se lo quitó una temporada en lo peor de la pandemia y fue por miedo a dañarlo con los exhaustivos lavados de manos y tanto alcohol. A pesar de que nunca llegaron a conocerse y lo distintas que son ambas mujeres -sin nada en común, más que haberse casado con un Windsor-, Diana tan rubia y de cabello corto y ojos claros, Kate castaña, cabello largo, la alianza de compromiso en la mano le recuerda siempre a la princesa.

El homenaje de Kate tuvo un agregado más ya que el día de su compromiso en 2010, la duquesa eligió lucir un atuendo azul, mismo color Lady Di vistió cuando se celebró el suyo con el príncipe Carlos.

(Foto archivo)

Adoptar el estilo de Lady Di

Desde sus primeros días como parte de la familia real, Kate se aferró a los consejos de vestuario de Catherine Walker. Así, quien fuera amiga de la princesa de Gales se convirtió en su diseñadora de cabecera. Poco a poco, el estilo de la duquesa de Cambridge mutó, aferrándose especialmente a algunos ítems en un claro guiño al pasado.

(Foto archivo)

Así pasó con el tweed. Pocas estampas están más relacionadas a esta familia real. Como buena chica británica, Kate lo sabe. Y, si la chaqueta que la recién casada lady Diana Spencer -ya Diana Windsor- lució su luna de miel en Escocia la hizo “pertenecer” y ganarse la aceptación del pueblo en 1981, Middleton siguió sus pasos y suele elegir lo mismo especialmente cuando le toca dejarse ver en ocasiones rurales.

(Foto archivo)

La estampa puede generar tanta nostalgia y aceptación que Kate la elige cuando quiere destacar, así como antes lo hizo Lady Di también con al usar tartán. Apuesta por el look ganador.

Reina de Corazones

Nadie asegura que se mandara a diseñar especialmente los looks, sin embargo el parecido entre el vestido que la duquesa lució al presentar a su hijo mayor, el príncipe George -un Jenny Packham a lunares- con el verde a lunares usado por Diana al nacer el príncipe William, fue más que una coincidencia. Ahí fue donde el juego de comparaciones comenzó a hacer notar la simpatía que Middleton siente por su fallecida suegra.

(Foto archivo)

Volvió a inspirarse en el álbum de los recuerdos al nacer el príncipe Louis, cuando Kate volvió a mostrarse con un look similar al que usó Lady Di al presentar al recién nacido príncipe Harry, en 1984.

(Foto archivo)

Romántica y campestre

A la hora de seguir el vestuario de Kate, se sabe el que el estilo campo, romántico y femenino es lo suyo. Sin embargo, no hay detalles librados al azar. Si hay ocasiones oficiales donde los royals saben bien que serán fotografiados es en los primeros días de colegio de sus hijos. Kate se asegura de llevar a sus pequeños personalmente (excepto por una vez, previo al nacimiento del príncipe George) y Diana Spencer -sin tantas libertades en sus tiempos- insistía en poder hacerlo.

(Foto archivo)

En 1992, la foto de Lady Di donde se la ve acompañar al príncipe Harry en su primer día de clases con su vestido liberty, recorrió el mundo. Fue un look especialmente parecido al que su nuera Kate eligió para llevar a su segunda hija, Charlotte, en 2019.

En su memoria

Catherine -así la llaman en la realeza en público- no teme mostrar que se inspira en la madre de su marido a la hora de representar a la corona. Y, aunque ella y Diana no se conocieron, se sabe que William piensa que hubieran congeniado. La ‘Princesa de Corazones’ sería una orgullosa abuela y por eso es Kate quien se encarga de recordársela a sus tres hijos, quienes hasta suelen pintarle dibujos en incluirla en sus actividades escolares.

A la hora de cumplir con sus múltiples compromisos laborales -esos que Meghan y Harry declinaron, enfilando hacia otras actividades lejos de la familia real-, Middleton tiene un guardarropa armado. Y, como en el de Lady Di, en él se destacan blazers que la duquesa repite y combina de acuerdo a su status. De la misma forma, le da un estilo menos formal al combinarlos con jeans.

Los blazers son un ítem que la duquesa de Cambridge elige especialmente cuando le toca visitar a niños para así poder lucir formal aunque cómoda, agacharse y charlar cara a cara con ellos. Entre los hitos ‘inspiracionales’ está el modelo con cuello aterciopelado que eligió en 2018 muy similar a uno que usó Lady Di en 1984.

(Foto archivo)

Muchos sonríen al ver que la duquesa también opta por el estampado a lunares -un clásico en el guardarropa de la princesa de Gales- y distintos sweaters muy Diana style, prendas que aggiorna al estilo de nuestros días sin tanta hombrera o las mangas abullonadas a las que nos tenían acostumbrados los años 80.

(Foto archivo)

El vestido de oro, la consagración

En los últimos tiempos, la agenda de compromisos de William y Kate se llenó como nunca. Los rumores que surgieron en pandemia de un príncipe Carlos cediéndole a su hijo mayor el puesto de futuro rey tras el reinado de Isabel II (de 95 años) pusieron todas las miradas en la joven pareja. ¿La próxima reinante?

(Foto archivo)

En septiembre 2021, al verla llegar a Kate a la premiere de No Time To Die, la última entrega cinematográfica de James Bond, tan segura y triunfante, no quedaron dudas de que los Cambridge estarían a la altura. La duquesa lució un vestido con capa color oro de Jenny Packham increíblemente parecido al de lamé de Bruce Oldfield que su suegra Diana llevó en julio de 1985 en la premiere de otra James Bond, A View To A Kill. Misma silueta y espectáculo para una ocasión similar.

(Foto archivo)

No importa la espera y si la Reina decidió que primero se luzca Camilla. Los archivos quedaron expuestos y Kate Middleton está lista para reinar. No quedan dudas de que lo hará con la mirada siempre puesta en quien no llegó a hacerlo: la princesa Diana.