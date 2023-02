El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 10 al 12 de febrero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 10 al 12 de febrero para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

Todas tus cualidades se exaltarán este fin de semana y eso te ayudará a conseguir lo que quieras. Nada ni nadie se te resistirá. También pasarás muy buenos momentos con cualquier persona con la que te reúnas en los días próximos.

Tauro

La recomendación para esta jornada es que evites a toda costa los problemas con la gente que te rodea. Esto porque la energía cósmica te potenciará precisamente esta habilidad que tienes de enfurecerte rápido y arremeter contra todos.

Géminis

Tu relación mejorará más y te sentirás mejor que nunca en compañía de tu pareja. Ahora sí sentirás que es tu ser amado para toda la vida. También estarás muy cariñoso y querrás sorprender a todos tus allegados.

Mhoni Vidente dio los horóscopos del fin de semana

Cáncer

Si tienes pareja, arreglarás con ella todos los problemas pasados que tenían. Si no tienes, es probable que este fin de semana conozcas a alguien. Aunque también serán días llenos de mucho trabajo y en los que no podrás desprenderte de tus obligaciones.

Leo

Los astros te dicen que llamarás la atención de cualquier persona que te tenga cerca, ya que la energía planetaria estará encima de ti en los días siguientes. Eso te ayudará tanto en tu vida profesional como en la sentimental.

Virgo

Tu pareja hará algo que no te gustará del todo, pero que a la vez te dejará sorprendido. Si tienes hijos, es probable que una sorpresa llegue también por parte de ellos. Te irá bien en todos los aspectos de tu vida.

Libra

Si buscas un cambio en tu vida, este fin de semana es el momento perfecto para conseguirlo. El positivismo con el que te manejarás hará que consigas nuevas oportunidades y también experiencias divertidas.

Escorpión

Las cosas no te saldrán como planeaste, por lo que tendrás momentos muy complicados. Además, deberás reorganizar tus actividades y eso hará que no tengas el tiempo suficiente para disfrutarlas. No te desanimes, vendrán tiempos mejores.

Sagitario

Tendrás que tomar algunas decisiones importantes y también superar esas confusiones que cargas desde hace días. No obstante, se impone que si esa decisión está relacionada con tu pareja mejor esperes a que tu mente esté más clara.

Capricornio

Tendrás que atender los compromisos que tienes pendientes en el trabajo y también los deberes de tu casa. No estarás del mejor humor debido a eso, pero puedes alegrarte desde ahora porque podrás pasar aunque sea un instante con tu pareja.

Acuario

Si no tienes pareja, este fin de semana podrías conocer a alguien que promete hacerte feliz. Es lo que buscabas, razón por la que te dejará bastante bien sorprendido. Por otro lado, tendrás suerte en todos los juegos de azar.

Piscis

Si tu pareja es del signo Leo no tendrás complicaciones próximamente. De lo contrario, serán días pesados y de muchas discusiones. No hay nada que puedas hacer para mejorarlo, solo tener paciencia y dejar que pase.

