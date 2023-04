El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 14 al 16 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 14 al 16 de abril para sus redes sociales. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

Al estar en la temporada de tu cumpleaños serán días muy placenteros. Verás a gente con la que hace mucho no tenías contacto. Cumple con todas tus ocupaciones antes de sumergirte en la gran fiesta de tu día especial.

Tauro

Serán días de mucha alegría y de muy buenos momentos junto a tu pareja. Lo único en lo que debes tener cuidado es en el tema de los excesos. Trata de no ingerir bebidas o comida que tú sabes que te hacen daño.

Géminis

La recomendación es que no dejes de lado tus tareas del fin de semana porque podrías sufrir las consecuencias el siguiente lunes. Recibirás una llamada en la que te darán una noticia que te alegrará la existencia.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para este fin de semana

Cáncer

Entrarás en una etapa en la que te sentirás pleno junto a tu pareja, ya es hora de que dejes de pensar en el pasado y en la gente que se quedó allí. Es probable que te mudes de casa o de país, incluso de un cambio de trabajo.

Leo

Los astros te dicen que no des tiempo a las personas que no lo valoran y que además te exprimen tu buena energía. Por otro lado, tu palabra será escuchada en los próximos días, así que trata de comunicar lo que sientes.

Virgo

Las cartas dijeron que en la próxima jornada es preciso que visites a tu familia. Si te invitan a salir, acepta y no los hagas a un lado. Tus seres queridos deberían ser lo más importante en la vida, así que aléjate de lo que no te brinda nada positivo y no de ellos.

Libra

Es un fin de semana en que tienes que priorizar tus necesidades. Consiéntete y vete de compras para distraerte. También te invitarán a salir de viaje y es preciso que no te niegues, te hace falta cambiar de horizontes.

Escorpión

Tendrás mucho trabajo y no podrás tener instantes de ocio porque lo más importante es cumplir con tus tareas. Además, es probable que recibas un dinero que no esperabas o que te llegue una oferta de trabajo.

Sagitario

Estás en una racha de crecimiento y en la que no le prestas atención a lo que opinan los demás. Continúa así, siempre quédate con lo que tú mismo piensas acerca de ti. Un amor del pasado regresará para pedirte que regresen.

Capricornio

Se impone que seas más constante con lo que haces y tener más disciplina, solo de esa manera podrás lograr tus objetivos. Si algo no te sale a la primera, no te rindas, continúa esforzándote. Alguien que quieres saldrá de tu vida.

Mhoni Vidente dio los horóscopos del fin de semana Mhoni Vidente/Facebook

Acuario

Tendrás un golpe de suerte en los próximos días, especialmente en los juegos de azar. También será una temporada en la que las inversiones te saldrán del todo bien. Por otro lado, si te arrepientes de haberle hecho a alguien, pídele perdón.

Piscis

La recomendación para este fin de semana es que disfrutes el momento junto a tus seres queridos, no te preocupes por nada más. Tendrás un reconocimiento laboral por parte de tus directivos, incluso podrías obtener un dinero extra.

LA NACION