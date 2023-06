El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 16 al 18 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 16 al 18 de junio para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

La mística aseguró que tu signo estará protegido por el arcángel Miguel, por lo que puedes pedirle lo que necesites y te será cumplido. Por otro lado, reacomodarás tus sentimientos y dejarás atrás a esa persona que solo te hacía daño.

Tauro

Serán días de prosperidad personal, ya que podrías pedir un préstamo o tramitar un crédito para comprar un nuevo vehículo. Demuéstrate a ti mismo lo fuerte que eres económicamete y lo mucho que puedes lograr solo.

Géminis

La recomendación para este fin de semana es que ordenes tus documentos importantes porque podrías utilizarlos muy pronto. En cuestiones del amor, si no tienes pareja te llegará el amor que siempre habías esperado.

Cáncer

Es preciso que dejes de contarle tus logros a todo el que se te cruza, ya que hay gente que no quiere verte bien. Recuerda que no es bueno que atraigas mala energías, así que no te esfuerces por desatar la envidia de otros.

Leo

Los astros te dicen que les hagas a tus directivos de trabajo esa petición que tenías en mente, no habrá manera de que la nieguen. Serán días de muchas reuniones con amigos, solo evita los excesos cuando salgas.

Virgo

Se impone que dejes de consumir alimentos que tú sabes que te hacen daño porque sufrirías fuertes malestares. Respecto a algunos viajes que tienes en puerta, podrías dedicar el fin de semana a arreglar tu situación migratoria.

Libra

Todo lo relacionado con sorpresas y alegrías amorosas está bien aspectado para ti. Si tienes pareja, pasarás con ella momentos inolvidables, pero si no, conocerás a alguien con quien los instantes románticos no faltarán.

Escorpión

Comenzarás a tomar dotes de liderazgo que harán que te posiciones como uno de los favoritos para ser el próximo jefe de tu oficina. Solo trata de ser humilde y nunca engrandecerte ante otros, recuerda que todos son iguales.

Sagitario

Se impone que dejes de ser tan dramático en tu vida sentimental, porque sueles creer que todo va mal cuando no es así. Puede que ahora tengas problemas, pero eso no significa que siempre estarás de esa forma.

Capricornio

Te invitarán a salir este fin de semana, pero sucederán algunas cosas con las que no estarás de acuerdo y eso podría desatar algún conflicto. Intenta mesurarte y controlar tus impulsos de discusión porque no te dejarán nada bueno.

Acuario

Desaparecerán los problemas económicos que tenías, ahora habrá más abundancia a tu alrededor y eso ayudará a que tengas una mejor salud mental. Deja el estrés a un lado y paga tus deudas conforme adquieras dinero.

Piscis

Te llegará esa oportunidad de trabajo que tanto deseabas, lo único que debes hacer es guardarlo como un secreto y evitar que otros se enteren. Lo que menos quieres es que te arruinen el momento, así que no atraigas envidias.

