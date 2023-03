El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 31 de marzo al 2 de abril

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 31 de marzo al 2 de abril para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Si tienes pareja, podrás disfrutar de ella en los próximos días. Pasarán momentos románticos e inigualables. Pero si no tienes, es probable que no te haga falta porque estarás envuelto en muchas reuniones sociales con tus amigos.

TAURO

Estás en medio de un momento especial para tu vida, así que no lo desaproveches y trata de ser feliz. Tendrás algunos cambios, a los que deberás adaptarte de inmediato y sin quejas. Aunque no es nada de lo que debas preocuparte.

GÉMINIS

Los próximos días están bien proyectados para ti en todos los sentidos. Estarás más alegre que nunca y con ganas de pasar tiempo de calidad con tus seres queridos. Ellos te corresponderán y querrán estar contigo.

Mhoni Vidente dio los horóscopos del fin de semana Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Si no tienes pareja, debes tener cuidado con las personas que se acercan a ti. No siempre poseen las mejores intenciones ni te respetarán como ser humano. Sentirás mucha ansiedad, pero tienes que aprender a controlarla.

LEO

Si tienes la intención de pasar un fin de semana inolvidable, hazlo tú mismo. No esperes a que alguien te invite o tome la iniciativa, tú también puedes ofrecerte a ayudar. No hay nada mejor que la organización, lo agradecerás.

VIRGO

Si estás en la búsqueda de tu pareja ideal, debes tener un poco más de paciencia porque no llegará pronto. Eso sí, si te esfuerzas en relacionarte mejor con las personas y dejar a un lado tu mal carácter, el pronóstico podría cambiar.

LIBRA

Los astros te dicen que serán días de sentirte afortunado por tener buenos amigos y también agradecerás por tener a tu pareja a un lado. Por otro lado, trata de adaptarte a los planes que tengan tus seres queridos este fin de semana.

ESCORPIO

No será de descanso para ti, ya que deberás continuar con algunas tareas que dejaste pendientes. Trata de hacerlo rápido para que puedas relajarte antes de iniciar la siguiente semana. Vendrán mejores fines de semana, tenlo presente.

SAGITARIO

Si estás soltero, habrá algunos cambios que no te esperabas en tu vida. No puedes saber de qué se trata, pero tienes que ir preparándote. Estarás de muy buen humor y sentirás que todo lo que haces va de maravilla.

CAPRICORNIO

Se impone que comiences a hacer actividades que te mantengan en un buen estado de salud. Buenas opciones para ti serán el gimnasio o algún estilo de piscina. Si entrenas con tu pareja, lo pasarás aún mejor.

ACUARIO

No tendrás mucha buena suerte, pero eso no debe desanimarte. Si algo te sale mal, debes esforzarte por salir del hoyo, hasta que te salga bien. Los astros te dicen que no tomes decisiones importantes ahora, no es un buen momento.

PISCIS

Tu pareja no te dejará solo en ningún momento este fin de semana. Si eso no te gusta, debes decírselo. Recuerda que las relaciones se construyen y que siempre hay que expresar si se tiene algún disgusto con cualquier cosa.

LA NACION