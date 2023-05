El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 5 al 7 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 5 al 7 de mayo para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Es probable que por las mañanas te sientas un poco débil, pero si quieres mejorar ese aspecto podrías comenzar una dieta más saludable o hacer ejercicio. Te desahogarás junto a tus amigos más cercanos y eso te hará sentir más liberado.

TAURO

Estás en una buena etapa de tu vida, solo que no te has dado cuenta. A veces prorizas lo malo sobre lo bueno y no te percatas de lo que tienes a tu alrededor. Es hora de que valores todas las bendiciones que has recibido.

GÉMINIS

Te llegará una nueva oportunidad para invertir en algo que habías deseado desde hace tiempo. Si lo haces correctamente, los beneficios que recibirás serán a manos llenas. Busca la manera de que se haga realidad.

CÁNCER

Los astros te dicen que debes aprender a aceptar a la gente tal cual es. Toda tu vida la has pasado en la búsqueda del romance perfecto, pero eso no existe. Tienes que querer a las personas por sus virtudes, pero también con sus defectos.

LEO

Este fin de semana se dará la oportunidad de que pases instantes románticos junto a tu pareja. Ya les hacía falta, así que trata de aprovechar al máximo. Por fin tendrán un momento para explorar todo lo que tenían en mente.

VIRGO

Las proyecciones indican que los próximos días no serán del todo satisfactorios para ti, ya que tendrás problemas familiares. Sin embargo, trata de ignorar todo y dejar que las cosas sigan su curso sin entrometerte.

LIBRA

Si estás en una relación en este momento, dale la prioridad que se merece. Tu pareja no tiene por qué ser una carga para ti, al contrario, debería nacerte brindarle lo mejor y demostrarle tu cariño. Si no es así, es probable que estés con la persona equivocada.

ESCORPIO

Si tienes hijos, es hora de que les pongas más límites de los que tienen. No puedes permitir que hagan lo que quieran en tu hogar. La casa es sagrada y hay reglas para cumplir. Aunque también necesitan que les des más cariño.

SAGITARIO

Si consigues tus objetivos, date un pequeño regalo o una recompensa por haberlo logrado. No dejes pasar en vano las cosas buenas que te suceden, cada pequeño triunfo tiene valor. Esos instantes son los que se quedan para siempre en la memoria.

CAPRICORNIO

La recomendación para este fin de semana es que no dejes ir las oportunidades que siempre deseaste. Si estás en un escenario en el que puedes cumplir tu sueño de pequeño, hazlo. Vida solo hay una y tienes que disfrutarla.

ACUARIO

Una persona que ya conoces te sorprenderá en los días siguientes. Al inicio solo la veías como una amistad sincera, pero su personalidad te atrapará y pensarás que es el ser correcto para tener una relación.

PISCIS

Te llegará un dinero extra, que se recomienda utilices en algo para ti. Te mereces ser recompensado e invertir en cosas que te gusten. Buscarás también un nuevo hogar, una ubicación con la que te sientas más cómodo.

